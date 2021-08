Leipzig

„Ausstellungswechsel“ informiert meterhoch ein Banner vor der Kunsthalle der Sparkasse in der Otto-Schill-Straße in Leipzig. Doch gewechselt wird hier schon länger nichts, seit dem 2. November ruht der Betrieb. Alle anderen Kunstinstitutionen der Stadt haben nach der dritten Welle ab März die Türen wieder aufgemacht, in der Kunsthalle blieben sie zu. „Es gibt im Moment noch keinen Termin für eine Wiedereröffnung“ sagt Johannes Friedemann, Sprecher der Sparkasse Leipzig, auf LVZ-Anfrage. Auch einen Ausstellungsplan habe man derzeit nicht.

Seit 20 Jahren existiert die Kunsthalle. Mit drei bis vier Ausstellungen pro Jahr und einem klar auf Leipzigs Kunst ausgerichteten Fokus ist sie längst eine feste Größe in Leipzigs Kulturlandschaft, doch die Zukunft des Ausstellungshauses ist in der Schwebe. Ob und wie es weitergeht, darüber muss noch entschieden werden. „Unsere aktuelle These ist, dass es die Kunsthalle weiter geben wird“, sagt Friedemann. Sie solle konzeptionell auf neue Füße gestellt werden, und dafür nehme man sich Zeit.

Keine normalen Zeiten für eine Sparkasse

„Metamorphosen – Industriekultur im Wandel“ mit Positionen Leipziger Fotografinnen und Fotografen war die vorerst letzte Schau in der Kunsthalle. Der Ausstellungstitel, scheint es, gilt nun auch für den Ausstellungsort. Hintergrund für die Selbstfindung ist eine wirtschaftliche Gesamtsituation, mit der Banken und Sparkassen seit Jahren zu kämpfen haben. Das räumt Friedemann unumwunden ein: Das Betreiben einer Kunsthalle gehöre nicht zum Kerngeschäft einer Sparkasse, sagt er. „In normalen Zeiten fällt das möglicherweise nicht so auf und ins Gewicht. Aber sieben Jahre nach Einführung der Negativzinsen durch die EZB, in Zeiten stark erhöhten Drucks seitens des Regulators und auch des Wettbewerbs, im zweiten Jahr der Pandemie und bei weiteren weitreichenden Veränderungen haben wir keine normalen Zeiten.“

Größte Sammlung der Leipziger Schule

Normal war auch das Engagement der Leipziger Sparkasse für die Kunst der Stadt nicht, es war überaus bemerkenswert: Seit den 90er Jahren wurde eine Sammlung aufgebaut, die sich auf die Kunst der Region konzentriert und mit rund 5000 Exponaten – Malerei, Grafik, Fotografie und bildhauerische Objekte – als größte Kollektion der so genannten Leipziger und Neuen Leipziger Schule gilt. Vertreten sind deren Alte Meister, Tübke, Mattheuer und Heisig, außerdem Arno Rink und Sighard Gille, Hans Aichinger, Tilo Baumgärtel, Christiane Baumgartner, Hartwig Ebersbach, Evelyn Richter, Arno Rink oder Michael Triegel. Von Neo Rauch gibt es unter anderem Malerei aus den frühen 90ern sowie mit den Werken „Die Band“ (1987) und „Stadtlandschaft“ (1985) Raritäten aus dem Frühwerk.

Mehr als 300 Künstler sind vertreten, eine einmalige Übersicht der Leipziger Kunst der vergangenen Jahrzehnte bis heute. Das weiß auch Sparkassensprecher Friedemann: „Unser Kunstschatz bedeutet uns eine Menge. Das war so. Das ist so. Und das wird hoffentlich auch so bleiben. Das ist ein Pfund. Das strahlt in und für die Stadt und weit über die Grenzen der Stadt und des Landes hinaus. Und die Kunsthalle ist das Schaufenster dieses Schatzes.“

Bei der Eröffnung vor 20 Jahren kamen 2000 Besucher

Im Februar 2001 wurde es eröffnet, das Schaufenster, am 175. Jahrestag der Gründung der Sparkasse Leipzig. „2000 Besucher kamen, die Leute standen Schlange“, erinnert sich Constanze Treuner, ab 1998 verantwortliche Mitarbeiterin für den Bereich Kunst bei der Sparkasse und ab 2007 Leiterin der Kunsthalle. Am 1. März ist sie in den Ruhestand gegangen. Bei der Kunsthalle sei es vor allem darum gegangen, der Sammlung Öffentlichkeit zu geben, aber auch den Leipzigern Identität.

Der Schriftzug „Kunsthalle“ spiegelt sich im Grün des Pleißemühlgrabens – ein schöner Effekt an historischem Ort. 1914 hatte die Sparkasse die ehemalige Kaufmannsvilla in der Otto-Schill-Straße 4a von der Sparkasse erworben. Über den Zweiten Weltkrieg hinaus war das Gebäude deren Hauptstelle bis zur Enteignung 1950. Seit 1994 ist es wieder im Besitz der Sparkasse und wurde aufwendig saniert. Die Kunsthalle hat ihre 352 Quadratmeter große Ausstellungsfläche im Anbau von 1924, der ehemaligen Kassenhalle.

Ausstellungen als Tiefenbohrungen

„Im Ensemble der Leipziger Kulturinstitutionen hat die Kunsthalle ihren ganz eigenen Platz“, sagt Treuner. Das Programm habe sich an der Sammlung orientiert und gleichzeitig Brücken geschlagen zu Partnern wie der Hochschule für Grafik und Buchkunst oder der Burg Giebichenstein in Halle. Sie spricht von Ausstellungen als „Tiefenbohrungen“. Würde es die Kunsthalle nicht mehr geben, sagt sie, wäre das „natürlich ein großer Verlust“.

2007 gab es mit der Schau „Leipzig und die Fritz-Austel-Straße 31“ so eine Tiefenbohrung. In einen Hinterhof der heutigen Bornaischen Straße waren in den 80er Jahren die Anfänge von Judy Lybkes Galerie Eigen+Art. Neben wiederholten Blicken in die Sammlung machte die Kunsthalle mit Einzelausstellungen von sich hören – gezeigt wurden etwa Arno Rink, Sighard Gille, Blinky Palermo oder Elisabeth Voigt.

Schau führte zur Gründung des Malerinnennetzwerk Berlin-Leipzig

Und manchmal wirkten die Ausstellungen ganz konkret nach, wie 2015 „Die bessere Hälfte – Malerinnen aus Leipzig“, die zur Gründung des Malerinnennetzwerk Berlin-Leipzig führte. „Doubles“ stellte 2019 zehn zeitgenössische Künstlerpaare aus Leipzig vor. „Im Gehäuse“ befasste sich im vergangenen Jahr mit Atelierdarstellungen Leipziger Künstlerinnen und Künstler.

Zuweilen wurde auch der Blick auf ganz Sachsen geweitet wie bei der Ausstellung „Saxonia Papers“, die in zwei Teilen die Zeichnung in den Mittelpunkt rückte. Regelmäßig fanden in der Kunsthalle Lesungen und Konzerte statt. Kunstvermittlerinnen kümmerten sich um jüngeres Publikum.

Natürlich könne man nicht die Augen davor verschließen, dass ein Geldinstitut andere Prioritäten habe und dass die momentane Lage schwierig sei, sagt Constanze Treuner. Dennoch habe sie das Gefühl, „dass man sich bemüht, eine gute Lösung zu finden“. Was auch zum aktuellen Werbespruch des Geldinstituts passen könnte: „Weil’s um mehr als Geld geht. Sparkasse.“

