Senatorensohn, Bohemien, Sozialist: Vor 150 Jahren wurde Heinrich Mann geboren

Lübeck

Als Heinrich Mann am 27. März 1871 in Lübeck zur Welt kam, war das Deutsche Reich erst ein paar Wochen alt. Am 18. Januar waren deutsche Truppen in Paradeuniform in Versailles aufmarschiert, drinnen, im prächtigen Spiegelsaal, sollte mit der Krönung des preußischen Königs Wilhelm I. zum gesamtdeutschen Kaiser östlich des Rheins endlich der deutsche Nationalstaat manifest werden. Der Kaufmannssohn Heinrich Mann sollte sich später mit seinen schriftstellerischen Werken an diesem wilhelminische-autoritären Gebilde Deutschland reiben, das mit nur kurzer demokratischer Unterbrechung in den NS-Staat überging.

Heinrich Mann blieb, wie sein Bruder Thomas, zeitlebens ein Lübecker, auch wenn er 1889 die Stadt verließ. Viele Jahre später schrieb er: „Der Junge wollte nur fort aus Lübeck, gleichviel in welche Art Leben. Zuhälter wäre er bei passenden Umständen auch geworden.“ Vor den widrigen Umständen des wilden Lebens draußen in der Welt beschützte ihn jedoch eine kleine Rente aus dem Erbe des 1891 gestorbenen Vaters.

Im Zweireiher in der Bar

Hans Wißkirchen, Direktor der Kulturstiftung Lübeck und als Präsident der Thomas-Mann-Gesellschaft Experte auch für Heinrich Mann, sieht zwei Widersprüche in den Biografien der beiden Lübecker Kaufmannssöhne.

Der eine: Obwohl sie ein durchaus elitäres Bewusstsein aus dem Elternhaus mitbekommen haben, brachen beide den Weg zu einer akademischen Ausbildung ab, schafften nicht einmal das Abitur am Katharineum. Der andere: Obwohl sie die Stadt schon als Jugendliche hinter sich ließen, bezogen sie sich in ihrem literarischen Schaffen immer wieder auf Lübeck.

Heinrich Mann entwickelte sich zum Bohemien und Sozialisten, habituell blieb er laut Wißkirchen aber Senatorensohn: „Lion Feuchtwangers Frau Marta berichtete, dass Heinrich In den Berliner Bars und zwielichtigen Etablissements im Zweireiher als hanseatischer Bürgerssohn saß.“

Opportunisten und Chauvinisten

Dass beide Mann-Brüder zu den bedeutendsten deutschen Literaten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden, hing laut Wißkirchen mit ihrem Bildungs- und Wissenseifer zusammen. Heinrich Manns wurde als Autor eine demokratische Institution und ein scharfer Kritiker des preußischen Geistes. Sein Roman „Der Untertan“, neben „Professor Unrat“ nach wie vor ein Klassiker, beschreibt mit beißender Ironie den Opportunisten und Chauvinisten, den der Obrigkeitsstaat hervorbrachte.

Die politische Haltung Heinrich Manns führte zum langjährigen Zerwürfnis zwischen den Brüdern. Während der Ältere vor der Katastrophe, die einmal der Erste Weltkrieg genannt werden sollte, warnte, begrüßte Thomas Mann in seiner Schrift „Gedanken im Krieg“ die militärische Aggression gegen Frankreich zunächst als „Befreiung“ und „Reinigung“. Nach dem Krieg gestand er ein, dass Heinrich der weitsichtigere von ihnen war.

Das blieb er auch später. In den 20er Jahren forderte Heinrich Mann die Gründung der Vereinigten Staaten von Europa: „Wir sind eine geistige Einheit; unsere nationalen Literaturen, Wissenschaften und Künste haben die gleiche Herkunft.“ Deutschland und Frankreich sah er als Kernländer dieser Union.

Die erfolgreichsten Jahre

Die Jahre der Weimarer Republik waren die literarisch erfolgreichsten für Heinrich Mann. Den Roman „Der Untertan“ hatte er schon 1914 abgeschlossen, doch er konnte erst nach dem Ende des Kaiserreichs erscheinen und wurde zum Bestseller. Als Josef von Sternbergs Verfilmung des Romans „Professor Unrat“ unter dem Titel „Der blaue Engel“ mit Marlene Dietrich und Emil Jannings 1930 in die Kinos kam, galt Heinrich Mann als Star des kulturellen Lebens.

Im August 1933 stand sein Name auf der ersten „Ausbürgerungsliste“ der Nazis – neben Kurt Tucholsky, Lion Feuchtwanger, Alfred Kerr, Ernst Toller oder auch Wilhelm Pieck. Mann war schon im Februar nach Frankreich geflohen. Später emigrierte er gemeinsam mit seiner zweiten Ehefrau Nelly, die er als Animierdame in Berlin kennengelernt hatte, in die USA, dem Bruder Thomas hinterher. Die Verbindung zwischen Heinrich und der 1898 in Ahrensbök geborenen Nelly Kröger wurde in der Familie Mann als schrille Mesalliance angesehen.

Überhaupt die erotischen Phantasien. Thomas Mann sah sie in allen belletristischen Texten des Bruders aufscheinen. Als Pornograf ist Heinrich Mann allerdings nicht in die Literaturgeschichte eingegangen, sondern als „genauer Chronist der Verwerfungen im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert“, bemerkt Hans Wißkirchen. Er empfiehlt den von einem Italien-Aufenthalt inspirierten Roman „Die kleine Stadt“ (1909) und die zweibändige historische Abhandlung „Die Jugend des Königs Henri Quatre“ und „Die Vollendung des Königs Henri Quatre“ (1935 bis 1938). „Ein grandioses Werk.“

Eine Erkenntnis steht noch aus

In den USA blieb Heinrich Mann ein Fremder, abhängig von seinem Bruder. Nach dem Selbstmord von Nelly, die dem Alkohol verfallen war, „schrieb Heinrich nur noch für die Schublade“, so Wißkirchen. Die DDR lockte ihn 1949 mit dem Amt des Präsidenten der Akademie der Künste Ostberlin, doch er misstraute. Am 11. März 1950 starb er in Santa Monica, ohne Deutschland noch einmal gesehen zu haben.

Bruder Thomas rief dem Verstorbenen eine versöhnliche Prophezeiung nach, was Heinrichs autobiografisches Werk „Ein Zeitalter wird besichtigt“ betrifft: „Ja, ich bin überzeugt, dass die deutschen Schullesebücher des einundzwanzigsten Jahrhunderts Proben aus diesem Buch als Muster führen werden. Denn die Tatsache, dass dieser nun Heimgegangene einer der größten Schriftsteller deutscher Sprache war, wird über kurz oder lang auch von dem widerstrebenden Bewusstsein der Deutschen Besitz ergreifen.“ Diese Erkenntnis steht noch aus.

Von Michael Berger