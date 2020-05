Feiert im Herbst 70. Geburtstag: Der Chor der Volkshochschule Leipzig

Leipzig

Eines hat sich seit Gründung nicht geändert: Die Jagd nach Tenören und Bässen männlichen oder weiblichen Geschlechts. Deshalb singt Uta Marx als Frau in der Stimmlage Tenor, auch wenn sie im Alt gut aufgehoben wäre. Als neue Vorstandsvorsitzende des Chors der Volkshochschule Leipzig leitet sie die Vorbereitungen zum 70. Jahrestag der Gründung. Ein Glanzpunkt in den Annalen war im Herbst der Auftritt bei der Verleihung der Goldenen Henne in der Leipziger Messehalle mit MDR-Übertragung: Da sang der VHS-Chor gemeinsam mit dem MDR-Kinderchor, dem Universitätschor und Verstärkung anderer Stimmen Sebastian Krumbiegels Hymne „Die Demokratie ist weiblich“.

Schwerpunkt Volkslied

Trostpflaster für die durch die Corona-Zwangspause entfallenen Auftritte beim Deutschen Chorfest und in drei Seniorenheimen soll das Festkonzert im Alten Rathaus am 25. September werden. Dieses Geburtstags-Programm bedeutet für die etwa 50 Sängerinnen und Sänger auch einen Rückblick und zeigt neben dem Schwerpunkt „Deutsches Volkslied“ einiges aus dem neuem Repertoire. Zur Erinnerung an den im Jahr 2010 nach 50 Jahren Amtszeit verstorbenen Chorleiter Wolfgang Rößner sollen zwei seiner Lieblingslieder erklingen.

Moderner und internationaler

Ansonsten richtet sich der Chor in den letzten Jahren moderner und internationaler aus. Nach Rößner kamen Frauen an die künstlerische Führungsposition. Zur Wiederbegegnung beim Festkonzert haben fast alle zugesagt: Virginie Ongyerth (Chorleiterin 2004–2008), Marlene Helm (2008–2012), die Französin Astryd Cottet (2012–2016) und Ustina Dubitsky (2017–2019). Seit November 2019 hat die Chilenin Cecilia Barrios Bulling die musikalische Leitung des Chores inne.

Seit 1992 unter neuem Namen

Der VHS-Chor spiegelt Leipziger Sozialgeschichte wider: Gegründet wurde er als Chor von und für Verkäuferinnen der Handelsorganisation und des Centrum-Warenhauses am Brühl. Seit 1992 sichert ein Kooperationsvertrag mit der Volkshochschule Leipzig das Fortbestehen des Chores, deren Namen er fortan trägt.

Von Bach bis Brahms

Neben den Auftritten in der VHS-Aula sind Konzerte bei festen Partnern zur schönen Gewohnheit geworden. Das aufwendige Programm des Laienchores – ein solcher will der VHS-Chor bleiben – erfordert ein umsichtiger Empfang neuer Sängerinnen und Sänger: Das Repertoire besteht zu etwa 70 Prozent aus deutschen Volks- und Kunstliedern sowie Chorsätzen von Bach und Rameau bis Brahms. Gesungen wird auch in Englisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Japanisch, Portugiesisch oder Tschechisch.

CDs zum Üben

Ein seit Gründung des Chores sorgfältig aufgebautes Noten- und Text-Archiv steht zur Verfügung. Notenlesen ist keine Voraussetzung zur Mitwirkung. Für alle Mitglieder und Stimmgruppen werden CDs zum selbständigen Üben bereitgestellt. Das erweist sich als Vorteil für die während der VHS-Semester jeden Donnerstag stattfindenden Proben und die Bewältigung eines großen Repertoires im Wechsel von Sommer- und Winterliedern. Für Auftritte können aus rund 100 Titeln jederzeit variantenreiche Themengruppen ausgewählt werden.

Gemeinschaftssinn

Wesentliche Schwerpunkte des VHS-Chors sind Auftritte in sozialen Einrichtungen und Gemeinschaftskonzerte, in der Vergangenheit zum Beispiel mit dem Männerchor Leipzig-Nord, dem Uralkosaken-Chor, dem französischen Chor Eolides und dem kanadischen Chor Concordia. Die Teilnahme an den Tagen des Liedes, eine Konzertreihe des Leipziger Chorverbandes, beim Internationalen Chorfestival Prag 2017, beim Anhaltinischen Chortreffen in Wernigerode oder bei den Sängerfesten in Colditz und Lichtenwalde stärken den musikalischen und freundschaftlichen Gemeinschaftssinn ebenso wie Auftritte in Leipzig bei den Mitsingnächten in der Peterskirche, der Langen Nacht der Chöre im Budde-Haus, oder beim Leipziger Stadtfest.

Willkommen zur Schnupperprobe

Trotzdem: Noch immer fehlt es an sangesfreudigen Männern. Der Vorstand macht sich keine Illusionen darüber, dass die Verjüngung aufgrund der zunehmend flexiblen Herausforderungen im Berufsleben nicht einfach ist, selbst wenn in den letzten Jahren das Durchschnittsalter von 60 auf 57 Jahre sank. Aber durch eine umfassende Betreuung und Integration von Neulingen durch Paten sollen die Mitgliederzahlen gehalten werden oder, besser, ansteigen. Gewohnheitsrechte Altvorderer gibt es im VHS-Chor also nicht: Da ist man in Hinblick auf Durchmischung genauso offen wie in der Erweiterung des Repertoires. Das ungeschriebene Programm lautet: Wachstum ohne Gewinn-Ambition – außer in Sachen sängerische Qualität. Interessenten sind zu einer Schnupperprobe immer willkommen.

Chor der Volkshochschule, Proben: Donnerstags, 18.15–20 Uhr, Aula der VHS , Löhrstraße 3–7; kontakt@chor-leipzig.de

Von Roland H. Dippel