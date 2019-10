Seriöse Journalisten: Leipziger Medienpreis für Armin Wolf, Arndt Ginzel und Gerald Gerber

Leipzig

In den vergangenen Jahren ging der Leipziger Medienpreis zumeist in die Ferne – in den Iran etwa, aber vor allem in das Flüchtlingsdeal- und Natopartnerland Türkei. Im vergangenen Jahr erhielt ihn der Pole Tomasz Piatek. Kommen die Einschläge näher? Klare Antwort: Ja – und näher geht es nicht mehr. Mit dem Leipziger Fernsehreporter Arndt Ginzel (46) und dem Kameramann Gerald Gerber (47) werden 2019 zwei in Sachsen lebende und oft im Team arbeitende Journalisten ausgezeichnet. Ebenfalls geehrt wird der österreichische Journalist und ORF-Moderator Armin Wolf (53). Am Dienstagabend nahmen sie die mit insgesamt 30 000 Euro dotierte Auszeichnung im Leipziger Mediencampus entgegen. Der Preis wird seit 2001 jährlich von der Medienstiftung der Leipziger Sparkasse vergeben. Er soll an die Friedliche Revolution erinnern, bei der die Demonstranten auch eine „freie Presse für ein freies Land“ gefordert hatten.

„Offen zur Schau gestellten Feindseligkeiten“

In Deutschland und Österreich seien das Recht, die eigene Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten, in Verfassung und Grundgesetz fest verankert. Es erfülle ihn aber „mit Sorge, dass der gesellschaftliche Konsens darüber, was Pressefreiheit ausmacht, im Schwinden zu sein scheint. Das ist ein deutliches Alarmsignal“, sagte Harald Langenfeld, Vorstandsvorsitzender der Medienstiftung und der Sparkasse Leipzig bei der Preisverleihung. Hinter „sprachlichen Übergriffigkeiten“ und „offen zur Schau gestellten Feindseligkeiten“ stecke Methode. „Unsere Preisträger stehen für eine Tradition kritischer journalistischer Arbeit, die für unsere Demokratie unverzichtbar ist“, so Langenfeld weiter. Sie stellten „die kritischen Fragen, die nicht bei allen Gesprächspartnern auf Gegenliebe stoßen“.

Ginzel und Gerber, die gemeinsam unter anderem in der Ostukraine und an der türkisch-syrischen Grenze unter mehr als komplizierten Bedingungen recherchierten, gelangten zu unfreiwilliger Berühmtheit, nachdem sie am 16. August 2018 in Dresden für das ZDF-Magazin „Frontal 21“ bei einer Pegida-Demonstration von einem später „Hutbürger“ genannten Teilnehmer angegangen („Sie haben mich ins Gesicht gefilmt“) und anschließend rund 45 Minuten lang von der Polizei festgehalten wurden – ohne dass ihnen ein Grund dafür genannt wurde. Ginzel hatte am 18. August ein kurzes Video dazu auf Twitter und Facebook hochgeladen, der Fall fand bundesweite Aufmerksamkeit.

Ein Fall, bei dem viel zusammenkommt

Wenig später wurde bekannt: Maik G., der Mann mit Sonnenbrille und Deutschlandhütchen, war Mitarbeiter des LKA. Zum 3. September wurde er aus dem Polizeidienst entlassen, in eine andere Behörde versetzt. Jetzt fordert er vom ZDF eine Entschädigung, weil er seine Persönlichkeitsrechte durch die Aufnahmen verletzt sieht. Sein Anwalt Maximilian Krah ist stellvertretender Vorsitzender der AfD Sachsen.

Bei diesem Fall kommt – neben einiger Komik – viel zusammen. Gerald Gerber hat keine Angst vor einem Prozess, im Gegenteil: „Ich würde es gut finden, wenn das mal rechtlich aufgearbeitet würde“, sagt er. Interessant sei, herauszubekommen, wer eigentlich die Verantwortung für die Polizeimaßnahme habe.

Während sich der Dresdner Polizeipräsident Horst Kretzschmar im Nachgang für das Vorgehen gegen die Journalisten entschuldigt hatte, ist der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer nicht von seiner recht schnell getroffenen Einschätzung abgerückt – zumindest nicht öffentlich. Schon Stunden, nachdem das Video online gegangen war, schrieb er auf Twitter: „Die einzigen Personen, die in diesem Video seriös auftreten, sind Polizisten.“ Am 30. August seien sie ihm in Chemnitz kurz begegnet. „Was machen Sie denn hier“, habe Kretschmer nur gesagt, berichtet Ginzel. „Traurig, dass ein Ministerpräsident, der ja für etwas steht, nicht bereit ist, sich zu korrigieren.“

Er beobachte ein deutlich pressefeindliches Klima in der Gesellschaft, sagt der Journalist, der in Spremberg geboren ist, in Leipzig arbeitet, unter anderem bekannt wurde durch seine Recherchen zum so genannten Sachsen-Sumpf und seine TV-Reportage „Spiel im Schatten – Putins unerklärter Krieg gegen den Westen“, für die er 2017 den Bayerischen Fernsehpreis erhielt.

„Der Ruf ‚Lügenpresse‘ wirkt“

„Der Ruf ‚Lügenpresse‘ wirkt“, sagte er in seiner Dankesrede: „Jeden Tag bekommen das unsere Journalistenkolleginnen und -kollegen, Kamerafrauen und -männer, Fotografinnen und Fotografen zu spüren. Sie werden beleidigt, verbal und körperlich angegriffen. Dass Rechtsextremisten gegen Journalisten hetzen, ist nichts Neues. Die neue Qualität besteht darin, dass es auch in bürgerlichen Milieus im Osten allmählich durchaus als chic gilt, auf Berichterstattung, die ihren Meinungen oder Weltsichten widerspricht, mit Verachtung und Hass zu reagieren.“

Auch der vielfach ausgezeichnete Österreicher Armin Wolf ist ein Journalist, der sich mutig undemokratischen Tendenzen entgegenstellt. Er arbeitet vor allem in der Konfliktzone Fernsehstudio, diskutiere allerdings auch sehr gerne mit Zuschauern, sagte er am Dienstag. Seit 2002 moderiert Wolf die ORF-Nachrichtensendung „Zeit im Bild“, deren Kennzeichen ein ausführliches und kritisches Interview ist. Für Aufsehen sorgte sein Gespräch mit Harald Vilimsky, Generalsekretär der rechten FPÖ. Kritische Fragen zu einem Plakat der steirischen Jugendorganisation der FPÖ konterte Vilimsky, diese würden „nicht ohne Folgen“ für den Moderator bleiben.

Auch Wolf sieht die größte Bedrohung für die Pressefreiheit in westlichen Staaten darin, „dass immer mehr versucht wird, unsere Arbeit zu delegitimieren“. Wenn viele US-Amerikaner Donald Trump mehr glaubten als den Medien, obwohl der Präsident nachweislich lüge, dann sei dies „eine ganz eklatante Bedrohung unserer Arbeit, die mir wirklich große Sorgen macht“. Demokratische Gesellschaften seien auf eine gemeinsame Faktenbasis angewiesen. Doch während beim Journalismus in privaten und öffentlich-rechtlichen Medien immer mehr gespart werde, würden die Propagandaabteilungen finanziell immer mehr aufgerüstet.

Mit eigenen Fehlern offener umgehen

Keine leichte Gemengelage für Journalisten, auch in Mitteleuropa: „Wir dürfen noch weniger Fehler machen als früher, und wenn wir welche machen, müssen wir transparenter damit umgehen“, erklärte Wolf. „Ich weiß das wirkliche Rezept auch nicht, und das macht mir echt große Sorgen.“

Von Jürgen Kleindienst