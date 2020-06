Leipzig

Bei Helene Bockhorst fühlt sich erst mal alles ganz normal an. Mit viel Luft zwischen den Plätzen sitzen am Mittwochabend gut gelaunte Menschen im Kupfersaal und lauschen einer leicht schüchternen Mittdreißigerin, die von ihrem Leben erzählt, das im Wesentlichen aus Sex und Komplexen zu bestehen scheint.

Natürlich ist mit der Hamburger Comedienne und Poetry Slammerin an diesem Abend aber letztlich wenig normal, zum Glück – und leider. Spätestens bei Licht wirkt der Saal mit seinen vereinzelten Stühlen ein wenig wie Modenschau im Autohaus. „Ausverkauft“ bedeutet unter Corona-Bedingungen bei einer der ersten Veranstaltungen nach dem Lockdown bestenfalls halb voll und ist trotz ehrbarem Kunstwillen für den in seiner Existenz bedrohten Kupfersaal wirtschaftlich sinnlos. Dennoch oder gerade deshalb ist Bockhorst dankbar, nach drei Monaten Zwangspause wieder vor Menschen stehen zu können.

Tabus werden plattgewalzt

Den Mund-Nasen-Schutz darf man nach Platznahme abnehmen, und auch die Künstlerin nimmt weder Stoff noch Blatt vor den Mund. Denn glücklicherweise nicht normal ist Bockhorsts höchst unterhaltsame Freischnäuzigkeit, mit der sie Tabus in puncto Offenheit und Sextalk noch vor dem Entstehen platt walzt und unter dem Deckmantel des grauen Mäuschens immer wieder die Nymphomanin hervorschauen lässt. Lustig ist das Ganze obendrein. In ihrem aktuellen Programm „Die fabelhafte Welt der Therapie“ hat sie ihre „Unfreiwillige Jungfräulichkeit“, so der Titel eines ihrer Texte mit steiler YouTube-Karriere, längst abgelegt und überspielt Selbstzweifel („Was soll man machen, wenn man weiß, dass man Kacke ist? In die Politik?“) mit ausufernden Bettgeschichten.

Von Ratgebern wird abgeraten

Von Sex-Ratgebern rät sie ab und geht lieber empirisch vor, auch wenn ihr dabei immer wieder wenig erquickliche Akte widerfahren. Denn Sex ist wie Kartoffelsalat: Manchmal gibt es den liebevoll handgemachten, oft aber nur die billige Supermarktvariante für den schnellen Hunger.

Vom Sex geht’s zu Fischen und zurück. Zwischendurch stellt sich Bockhorst eine Messe für seelische Krankheiten vor und lädt zur „Depricon“. Auch in anderen Halbsätzen zeigt sich immer wieder tieferer Sinn hinter der Schlüpfrigkeit. Denn eigentlich geht es um das Brechen vermeintlicher Tabus, Offenheit für unangenehme Themen und vor allem um Selbstbewusstsein.

Wer schaut sich Pornos an?

Kritik – etwa an Primark & Co, Männern, die Feminismus mit Prüderie verwechseln oder auf Äußerlichkeiten angelegten Sexismus – findet sich zwischen den Zeilen. Auch dem Publikum kommt Bockhorst auf die Schliche: Bei der Frage nach Selbstbefriedigung oder dem Schauen von Pornos wird mehrheitlich wissend gelacht, aktiv melden mag sich allerdings kaum jemand.

Am Ende geht es der Künstlerin bei allem Witz darum, genau solche Hemmnisse aufzubrechen, selbstbewusst mit sich, seinem Körper und Begierden umzugehen. Natürlich darf man sich auch Gedanken um sein Äußeres machen, Bockhorst verteufelt keine Brustvergrößerung. Aber nur dann, wenn man es selbst für sich möchte, denn im Leben wie im Bett gilt für sie: Bloß keine Sachen nur für andere machen!

Von Karsten Kriesel