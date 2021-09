Shitstorm und Wahrheit: Warum die Dresdner Kunstsammlungen Werke umbenennen

Dresden

Susu schaut dem Betrachter direkt entgegen. Sie ist eine dunkelhäutige Frau. Als Otto Dix den Druck schuf, betitelte er ihn einfach mit ihrem Namen. Später tauchte in der von Museumsmitarbeitern erstellten Beschreibung des Bildes, irgendwann in den 1970ern, ein Begriff auf, der wie aus der Zeit gefallen scheint: „Negerkind“. Er wird in der DDR damals wohl kaum rassistisch wertend gewesen sein, so viel gnädige Interpretation sei erlaubt. Heute aber sehen die Dinge doch deutlich anders aus.

Das N-Wort also, das einst zur Wiedererkennbarkeit des Kunstwerks im Inventar des Museums dienen sollte, aber gerade bei „Susu“ nie notwendig war. Dass dieser Zusatz mittlerweile wieder getilgt wurde, ist naheliegend. Skandalös ist es nicht. Auch wenn das der sächsische AfD-Abgeordnete Thomas Kirste anders sieht, dessen Kleine Anfrage die Antwort zutage brachte, dass die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) wie berichtet bislang 143 Werktitel wegen rassistischer oder diskriminierender Inhalte umbenannt haben. Kirste hatte daraufhin von „linker Bilderstürmerei“ gesprochen.

Marion Ackermann: „Man wird sofort in eine Schublade gesteckt“

„Man wird sofort in eine Schublade gesteckt. Das ist eine bewusste Manipulation der öffentlichen Meinung“, sagt SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann beim Ortstermin unterm Dach des Residenzschlosses. Stehe man erst einmal im Zentrum eines Shitstorms, der auf Verkürzung basiere, sei es schwer, wieder zurück zu einer ruhigeren Form der Diskussion zu finden. Auch deshalb dieser Besuch im Kupferstich-Kabinett.

„Das Thema museale Forschung ist komplex. In seiner Verkürzung entstehen Missverständnisse.“ Ackermanns Sätze sind wie ein Kommentar zu dem, was jüngst vereinzelt zu medialer Überhitzung führte. „Umbenennungen, Korrekturen von falschen Benennungen, Neubewertungen – all das gehört zum Alltag der Museumsarbeit.“ Sie verlaufe auch nicht autoritär, sondern im Austausch mit einer internationalen Forschungsgemeinschaft, wo solche Themen ausgiebig diskutiert würden.

In Dresdens Kunstsammlungen arbeiten sie schon lange an entsprechenden Datenbanken, wo die Kunstwerke erfasst und katalogisiert werden – immerhin knapp 1,5 Millionen Objekte, davon ein gutes Drittel allein im Kupferstich-Kabinett. Seit 2008 ist das Provenienzforschungsprojekt Daphne Dreh- und Angelpunkt und auch international gesehen ein absolutes Vorzeigemodell.

Impuls kam von der Belegschaft

Der Impuls, sich mit rassistischen und diskriminierenden Inhalten von Titeln und Bildbeschreibungen zu befassen, kam entscheidend von der Belegschaft der Kunstsammlungen, wie Ackermann erzählt. „Das hat zum Teil auch damit zu tun, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst beleidigt werden, weil sie anders aussehen. Das hat aus der Mitarbeiterschaft heraus zu der Initiative geführt, sich mit Rassismus und Diskriminierung zu beschäftigen.“

Dabei könnten sich die SKD derzeit im Rampenlicht ihrer Ausstellungen sonnen: Vermeer, die Kinderbiennale, bald die russisch-deutsche Romantik. Auf die Frage, ob es nicht frustrierend sei, dass alles von der Debatte zu Namensänderungen von Kunstwerken überlagert werde, greift Ackermann auf November 2020 zurück. Damals antwortete sie auf einen offenen Brief der Initiative „Dresden dekolonisieren“, in dem „die Reproduktion von rassistischer Sprache und rassistischen Stereotypen innerhalb der Ausstellungen“ kritisiert worden war. Die Museumschefin hatte daraufhin geschrieben, dass man im Haus schon begonnen habe, „die Werktitel in den Ausstellungen zu sichten und kritisch zu überarbeiten – mit Berücksichtigung einer erklärenden Vermittlung des jeweiligen historischen Kontextes“. Heute vermisse sie die Unterstützung aus dem Dresdner Raum und auch darüber hinaus, sagt sie. „Es hat mich gewundert, dass diese Stimmen jetzt kaum zu hören waren. Das fand ich erstaunlich. Vor ein paar Monaten waren wir in einer anderen Situation. Da wurde ich dafür kritisiert, die umstrittenen Begriffe auszusprechen. Jetzt werden wir von anderer Seite angegriffen – und keiner meldet sich zu Wort.“

Noch besser sichtbar machen

Diese besagten Begriffe, die in den SKD nun nach kritischer Beobachtung geändert werden, sind vor allem drei: „Neger“, „Mohr“ und „Zigeuner“ – oder „das N-, M- und Z-Wort“, wie Stephanie Buck sagt, Direktorin des Kupferstich-Kabinetts. An Stelle dieser Wörter werden in der Online Collection Sternchen gesetzt, sogenannte Asterisken. Klickt man sie an, kommt man zu den „historischen Bezeichnungen“. Diesen Zwischenschritt, den der Onlinenutzer an dieser Stelle gehen muss, bezeichnet Katja Hofmann, wissenschaftliche Redakteurin für die Datenbank, als „Stolperstein“. Sie hofft, das Vorgehen der Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter für den Nutzer noch besser sichtbar zu machen. „Daran arbeiten wir.“

Ackermann selbst zieht an dieser Stelle außerdem eine interessante Parallele. Es gebe nämlich zudem „noch wüste antisemitische Bildbeschreibungen von Mitarbeitern aus den 1930er-Jahren. Da würde man auch nicht erwarten, dass das beibehalten wird.“

Ein weiterer Aspekt fällt auf: Deutsche Museen vermeiden (oder verweigern?) – bis auf herzlich wenige Ausnahmen wie die Bremer Kunsthalle oder auch das Museum der bildenden Künste in Leipzig – bei diesem Thema die Debatte. Die gänzlich andere Herangehensweise der SKD ordnet die Museumschefin so ein: „Wir haben schon eine Reputation als forschendes Museum. Und wenn wir große Ausstellungen machen, können wie gerade Vermeer, hat das auch damit zu tun, dass wir dann hochkarätige Leihgaben bekommen, eben weil wir international auf allen Ebenen der Museologie sehr anerkannt sind. Das ist stark miteinander verbunden. Wir sind auf vielen Kanälen in einem weltweiten Austausch. Wenn wir uns nur auf Ausstellungen konzentrieren würden und die Forschung außer Acht ließen, wären wir lediglich ein Provinzmuseum.“

Dresden setzt international Maßstäbe

Dresden setzt aber, im Gegenteil, auch international Maßstäbe mit seiner Arbeit. Mit dem Louvre in Paris stehe man bei diesem Thema beispielsweise in einem entsprechenden Austausch, erzählt Ackermann. Ihr Resümee: „Es ist die richtige Haltung internationaler Museen zu dem ihnen jeweils anvertrauten Bestand.“

Buck wiederum berichtet von ihren Erfahrungen in London, wo sie neun Jahre lang bei der Courtauld Gallery arbeitete. Dort seien in den Datenbanken diskriminierende Titel „selbstverständlich nicht verwendet“ worden. Auch bei der riesigen Datenbank des British Museum sei von Anfang an mit sehr viel Sensibilität gearbeitet worden. Da stehen deutsche Häuser auch deshalb noch kaum im Rampenlicht, weil sie oftmals eben über keine ordentliche Datenbank ihrer Exponate verfügen. Die SKD sind da, dank Daphne, schon Lichtjahre weiter.

Und im Dresdner Museumsverbund werden natürlich auch weiterhin Beschreibungen von Exponaten kritisch geprüft. Wer nur an die Ethnologischen Sammlungen denkt, wo der Kolonialismus auch seine sprachlichen Spuren hinterlassen hat, den dürfte das kaum überraschen.

„Unsere Wahrheit liegt in der Differenzierung“

Wobei noch einmal deutlich zu machen ist: Die besagten Änderungen betreffen nur die Objekte in der Online Collection. „Wo wir noch keine Entscheidung getroffen haben, ist die Frage, wie wir damit im Ausstellungsraum umgehen“, sagt Ackermann. Das Ziel ist, den Ausstellungsstücken Kontexte beizugeben. Buck sieht das als eine essenzielle Aufgabe des Museums, damit das Publikum tatsächlich mit Erkenntnisgewinn durchs Haus geht. „Wir reichern die Objekte mit einer Wissensschicht an“, umschreibt es Agnes Matthias, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der SKD-Abteilung Forschung und wissenschaftliche Kooperation. Ackermann sieht es so: „Unsere Wahrheit liegt in der Differenzierung. Wir müssen der breiten Öffentlichkeit nur besser erklären, was wir hier machen.“

Dann schüttelt sie noch ein anderes Beispiel aus dem Ärmel, das Bild „Negerjunge Mursi“ von Max Slevogt, aus seinem Ägypten-Zyklus. Es heißt nun „Bildnis eines Jungen namens Mursi“. Mit dem neuen Titel werde die Gewichtung von einer Klassifizierung hin zum Individuellen verschoben, sagt Matthias. Wer will, kann sich in der Onlinesammlung der SKD ein Bild von der hier beschriebenen Arbeit machen. Ständig.

Info: www.skd.museum

Von Torsten Klaus