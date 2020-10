Show down: Wie Leipzigs Kultur auf die zu erwartenden Schließungen reagiert

Leipzig

Christoph Terhechte hat Glück im Desaster. Der Leiter des Leipziger Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm wird seinen ersten Jahrgang am Sonntag noch zu Ende bringen können. Für Ann-Elisabeth Wolff wäre die euro-scene ab kommenden Dienstag ihre letzte als Festivaldirektorin gewesen, am Donnerstag wurde klar: Das Tanz- und Theaterfestival fällt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus. Der Beschluss der Bundeskanzlerin und der Länderchefs vom Mittwoch lasse aus ihrer Sicht keine andere Lesart zu, als dass Theater, Konzert- und Opernhäuser ab Montag schließen müssten, sagte Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke). Somit könne die euro-scene nicht stattfinden.

Festival euro-scene kann nicht verschoben werden

Bei der 30. Auflage des Festivals vom 3. bis 8. November waren zwölf Gastspiele aus sieben Ländern geplant, Letzte Klarheit könne es aber erst geben, wenn die für heute geplante Verordnung des Freistaats vorliegt, betonte Jennicke. Eine Verschiebung des Programms, wie es andere Festivals planen, sei nicht möglich, da die kommende euro-scene bereits unter der Leitung ihres Nachfolgers Christian Watty stattfindet, sagte Ann-Elisabeth Wolff. „Ich hoffe dennoch, dass sich noch irgendeine Form der Würdigung für 30 Jahre Festival finden lässt“, so Wolff. Eine Publikation, die alle Jahrgänge der euro-scene Revue passieren lässt, befindet sich in Druck und sollte zur Eröffnung am Dienstag veröffentlicht werden.

Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke Quelle: André Kempner

Was ist mit Volkshochschule und Musikschule, Bibliotheken und Museen?

Bibliotheken, Volkshochschule und Musikschule könnten möglicherweise unter Auflagen geöffnet bleiben. Eine leise Hoffnung habe sie auch, dass die Museen als Bildungseinrichtungen nicht schließen müssen. Die Lage für die Kultur sei traurig, die Situation aber so dramatisch, dass die Maßnahmen offenbar notwendig seien, so Jennicke. „Ich erwarte im Gegenzug von der Bundesregierung, dass sie den Unternehmerlohn in die wirtschaftliche Förderung aufnimmt.“ Jennicke spricht damit die dramatische Lage der Solo-Selbstständigen im Kulturbereich an, die zu einem großen Teil von den bisherigen Hilfen gar nicht oder kaum profitieren.

Gewandhaus: Vier Konzerte mit Anne Sophie-Mutter fallen aus

Das Gewandhaus trifft der Lockdown hart. Betroffen davon sind unter anderem die Beethoven-Konzerte mit Anne-Sophie Mutter, Daniil Trifonov und Daniel Müller-Schott, alle unter der Leitung von Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons. Star-Geigerin Anne Sophie-Mutter sollte allein vier Mal auftreten – auch beim Benefizkonzert „ Leipzig hilft Kindern“, das am 28. November stattfinden sollte und nun ebenfalls gestrichen werden muss. Zudem ausfallen müssen im November geplante Gastspiele in Hamburg und Frankfurt. Anne Sophie-Mutter, sagt Schulz, wolle aber unbedingt eines der Konzerte nachholen.

Geigerin Anne-Sophie Mutter wollte vier Konzerte im Leipziger Gewandhaus spielen. Quelle: imago /Reiner Zensen

„Es wird nicht wahrgenommen, was wir geleistet haben“

Bezogen auf die auf 999 Besucher reduzierte Saalkapazität seien sämtliche Konzerte ausverkauft gewesen, sagte Gewandhausdirektor Andreas Schulz. Er verstehe, dass die Lage in Deutschland wirklich kritisch sei. „Das Traurige ist: Die Theater, Opern- und Konzerthäuser sind sicher, sie setzen ihre Hygienekonzepte penibelst um. Aber es wird nicht wahrgenommen, was wir geleistet haben“, so Schulz. So ist nun das Abschlusskonzert des Orgelfestivals zur Reformation am Sonntag um 20 Uhr das vorerst letzte Konzert im Gewandhaus. Man warte aber noch auf die heutige Verfügung des Freistaats. Diese sei die rechtliche Grundlage für die offiziellen Absagen und Rückabwicklungen der Ticketverkäufe.

Oper Leipzig zieht „ Lohengrin “-Premiere vor

Ein Husarenstück legt die Oper Leipzig hin: Sie zieht die eigentlich erst für den 7. November geplante Premiere des „ Lohengrin“ kurzfristig auf den Sonntag vor, den letzten Tag vor dem Lockdown. Das teilte die Oper am Donnerstag mit. Die gekürzte Version des Wagnerschen Bühnenwerks findet somit am 1. November um 18 Uhr in der Oper Leipzig statt. „Wann, wenn nicht jetzt?“, sagte Intendant Ulf Schirmer“. Die Fassung sei eigens für die Coronazeit einstudiert worden. Und erst vor wenigen Tagen habe das Gesundheitsamt das aktualisierte Hygienekonzept genehmigt. „Ich glaube, dass wir diese Krise nur mit Besonnenheit und Weitblick meistern können.“ Er stimme nicht in die Trauerlieder ein, die derzeit in manchen größeren Kulturhäusern Deutschlands zu hören seien, sagte er.

Theater der Jungen Welt verschiebt Premieren

Das Theater der Jungen Welt verschiebt seine für den November geplanten Premieren „Schule des Wetters: Schnee“, „Das Neinhorn“ und „Frederick“. Sie sollen sobald wie möglich nachgeholt werden. „Die Theaterclubs und angedachte Begleitformate des Programms werden in den digitalen Theaterraum verlegt“, teilte Sprecherin Birgit Lindermayr mit.

Schauspiel-Intendant Enrico Lübbe : „Die Enttäuschung ist groß“

„Das Gefühl angesichts der Entscheidung der Bundesregierung ist sehr ambivalent. Wir verstehen natürlich, dass Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie ergriffen werden müssen. Dennoch ist die Enttäuschung groß, dass es die Theater so hart trifft“, sagte Enrico Lübbe, Intendant des Schauspiels Leipzig. „Wir haben von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern sehr viel Bestätigung dafür bekommen, wie wichtig es ist, dass Theater wieder live und als gesellschaftliches Miteinander stattfindet, wenn auch unter eingeschränkten Bedingungen.“ Die Auslastung habe seit der Spielzeiteröffnung im September bei 84 Prozent gelegen, sagte der Intendant. Man werde im November den Probenbetrieb weiterführen, „damit wir bald wieder spielen und unsere angekündigten Premieren zeigen können“, so Lübbe weiter.

Das Krystallpalast Varieté Verschiebt seine Premiere „Glanzzeit – Varieté der 20er Jahre“, die für den 5. November geplant war. Bleibt es bei den beschlossenen Schließungen bis 30. November, findet auch die Premiere der Dinner-Show „Gans ganz anders – Hilfe, die Ritter kommen“ später statt, sie war für den 19. November geplant.

Krystallpalast Varieté: „Einer der sichersten Orte dieser Stadt“

Varieté-Geschäftsführer Peter Matzke kann die Maßnahmen „in ihrer pauschalen Breite“ schwer nachvollziehen. „Wir spielten seit 6. Juni mit genehmigten, immer wieder aktualisierten Hygienekonzepten vor mehr als 10 000 Menschen. Es gab bis dato keinen Hinweis darauf, dass sich bei uns jemand gefährdet hätte. Wir verbauen derzeit im Saal und im Spiegelpalast neuartige Luftdesinfektionsgeräte im Wert von über 80 000 Euro, die wir dank Unterstützung mit Bundesmitteln anschaffen konnten“, sagt Matzke. „Uns wurde zertifiziert, dass dank dieser Anlagen eine Infektion über Aerosole bei uns de facto ausgeschlossen ist. Was die COV19-Ansteckungsgefahr anbelangt, dürften wir also einer der sichersten Orte dieser Stadt sein.“ Es falle schwer zu verstehen, inwiefern die Schließung seiner Spielstätte einen Beitrag zur Seuchenbekämpfung leisten könne.

Betriebe der privaten Kultur und der Gastronomie erwirtschaften einen entscheidenden Teil des Jahresumsatzes in den beiden letzten Monaten, im Weihnachtsgeschäft. Ein kompletter Umsatzausfall im November und Dezember sei „aus eigener Kraft nicht zu kompensieren“, sagt Matzke.

Auch Literaturhaus-Chef Thorsten Ahrend habe „allerhand Aufwand getrieben zur Einhaltung der Hygieneregeln, meine App weist keine einzige Risikobegegnung aus. Es gab auch keinen Anruf vom Gesundheitsamt in Sachen Nachverfolgung, so dass ich davon ausgehe, dass niemand, der infiziert war, das Literaturhaus besucht hat.“ Er hoffe sehr, „dass Kultur von der Politik nicht als nettes Nebenbei, sondern als absolut lebensnotwendig angesehen“ werde, so dass „schnellstmöglich Veranstaltungen wieder erlaubt werden, wenn durch Einhaltung der Hygiene-Regeln die Infektionsgefahr minimal ist“.

Academixer-Geschäftsführerin Dörte Waurick : „Das kann existenzbedrohend werden“

Geschäftsführerin Dörte Waurick vom Kabarett Academixer hat ihren Urlaub abgebrochen und muss nun Krisenmanagement betreiben. „Es ist fraglich, ob wir Ende November überhaupt mit unserem Weihnachts-Special starten können.“ Um die Chancen zu erhöhen, passt das Kabarett sein Hygienekonzept an und installiert eine Luftreinigungsanlage. Normalerweise würde sie jetzt für das Jahr 2022 planen, inzwischen traue sie sich aber kaum mehr den Spielplan für den nächsten Monat in die Hand zu nehmen. Erst vor kurzem hat das Kabarett nach der Schließung im Frühjahr zum Normalbetrieb gefunden, durch den Lockdown wird es nun erneut ausgebremst. Waurick; „Wenn es so weitergeht, kann das natürlich existenzbedrohend werden.“ Denn bislang haben sie und die Künstler nur ein kleiner Teil der Kulturfördergelder erreicht.

Thorsten Wolf und seine Leipziger Funzel „vertrauen der Aussage von Finanzminister Scholz, das es einen Ausgleich in Höhe von 75 Prozent Umsatzverlust geben soll“. Es sei „wichtig, dass man als Künstler die positive Grundhaltung nicht verliert. Wir werden uns eine Aktion überlegen, wie die Funzel speziell den alten Menschen Licht in der Vorweihnachtszeit in die Herzen bringt.“

Dem Chef der Pfeffermühle, Dieter Richter, „tun die Kollegen, Künstler und unser Publikum leid. Am 24. November hätte das Weihnachtsstück „Ich schenk Dir meine Gänsehaut“ Premiere gefeiert. Er persönlich habe großes Verständnis für die Entscheidung der Regierung und nennt es „Einsicht in die Notwendigkeit“.

„Horns Erben“-Mitbegründer sieht Bund und Länder in der Pflicht

„Wieder geöffnet“ ist noch auf der Website des „Horns Erben“ zu lesen. Das wird bald nicht mehr so sein. „In unserer Branche herrscht eine sehr hohe Identifikation mit der Kultur. Es ist nicht einfach nur Arbeit, sondern vielmehr Lebensinhalt. Daher greifen uns solche Schließungen auch persönlich an“, sagt Mitbegründer Claudius Bruns. Die Gastronomie muss ebenfalls schließen, die Fixkosten laufen währenddessen jedoch weiter. „Das ist ein ganz großes Problem. Wir müssen sparen, wo wir können“, erklärt Bruns. Seine Mitarbeiter schickt er nun teilweise in Kurzarbeit. Klar sei auf jeden Fall, dass man unbedingt weiterhin finanzielle Unterstützung brauche. In der Pflicht sieht Bruns hier besonders Bund und Länder. Für die beschlossenen Maßnahmen hat er grundsätzlich Verständnis. Speziell in Leipzig sei es für ihn aber schwierig zu akzeptieren, da es hier im Vergleich zu anderen Städten keine hohen Infektionszahlen gibt.

Ähnlich ist die Situation bei der naTo. Auch hier fallen Einnahmen aus Veranstaltungen und Gastronomie weg. Ob die Situation existenzgefährdend ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. „Das ist natürlich frustrierend, wenn wir jetzt wieder Veranstaltungen absagen“, sagt Sprecherin Svenja Grust. „Vor allem weil noch kein Ende in Sicht ist.“ Aber: „Wir wollen präsent bleiben und hoffentlich möglichst bald wieder Kultur anbieten“, erklärt Grust.

Galerien bis auf Weiteres geöffnet

Einige Lichter sollen auch ab Montag noch weiterbrennen: „Die Galerien in der Spinnerei bleiben bis auf Weiteres mit entsprechenden Hygienekonzepten geöffnet“, kündigt Arne Linde von der Galerie ASPN an. Sie und einige Kollegen auf dem Gelände zeigen ab dem 7. November neue Ausstellungen. Auch andere Einrichtungen wie etwa die Galerie Irrgang am Dittrichring wollen weiter ihre Türen offen halten.

Von Dimo Rieß, Simon Ecker, Janina Fleischer, Jürgen Kleindienst