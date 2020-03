ShowChor L.E.: Bedingungslos dem Entertainment verschrieben

Leipzig

In einem Monat sollte Leipzig im Rahmen des Deutschen Chorfestes für fünf Tage zum Zentrum des Chorgesangs werden. 400 Chöre mit 15 000 Sängerinnen und Sängern aus dem ganzen Land hatten sich angemeldet, die hiesigen waren bereit, den Löwenanteil des Mammut-Programms zu gestalten. Doch dann kam die Corona-Pandemie, und wie so vieles andere wurde auch das Chorfest auf unbekannte Zeit verschoben. Um die Zeit bis zum neuen Termin zu verkürzen, stellen wir nun in lockerer Folge Leipziger Chöre aller Genres und Leitungskassen vor. Den Anfang macht der ShowChor L.E..

Bis auf Weiteres finden keine Proben statt

„So langsam habe ich mich wieder gefangen“, sagt Regina Kolb, Leiterin des ShowChors L.E. Aber die Absage des Chorfestes aufgrund der Corona-Pandemie steckt ihr noch sichtlich in den Knochen. „Am Tag der Absage hatten wir am Abend noch Chorprobe und konnten so über die Situation sprechen.“ Bei dieser Gelegenheit hat der Chor entschieden, die Proben bis auf Weiteres auszusetzen. Schweren Herzens. Denn nicht nur die Absage des Chorfestes trifft den ShowChor hart. Auch die damit einhergehende Teilnahme am Wettbewerb in die Kategorie Show/Musical, fällt nun weg.

„Dieser Wettbewerb ist der einzige deutschlandweit, in dem wir uns wirklich mit anderen Chören messen können. Sehen können, wo wir stehen. Welche Tendenzen aktuell sind“, erklärt Kolb. Denn beim ShowChor L.E. steht nicht nur die Musik im Vordergrund, er vereint drei Disziplinen: Tanz, Schauspiel, Gesang.

Stimmliche Durchmischung für den idealen Klang

2004 gründete die Musikpädagogin Regina Kolb das Ensemble. Mittlerweile leitet sie drei Chöre in Leipzig, gibt Einzelunterricht in ihrem Studio und wirkt bei verschiedenen Projekten mit. Hatte der Chor anfangs 15 Mitglieder, sind es mittlerweile 20. Mehr sollen es nicht werden, denn das Ensemble ist auf Technik wie Mikroports angewiesen und braucht Platz für Bewegung auf der Bühne. Die Altersspanne zwischen Anfang 20 und Mitte 50 ergibt auch eine stimmliche Durchmischung und die Möglichkeit, den Klang ideal zu beeinflussen, wie Kolb erklärt. „Nach 15 Jahren sind noch Gründungsmitglieder dabei, die Niveau und Anspruch mitgeprägt haben“, so Kolb.

Die Aufnahme neuer Mitglieder erfordert die Erfüllung verschiedener Kriterien. Potenzielle ShowChor-Sänger singen bei Kolb vor. Erst wenn sie einen stimmlichen Eindruck hat, lädt sie die Interessenten zur Probe ein. Denn das Wichtigste ist ja die Zusammenarbeit im Chor. Da stellen sich mehrere Fragen: „Passt das mit der Gruppe? Schaffe ich das Nachstudium der Nummern? Und die Mitglieder müssen Tanz, Schauspiel und Gesang in sich vereinen.“ Die wöchentliche Probe am Freitagabend findet in einem Tanzraum statt, im Studio der Choreographin Claudia Göhler. „Da haben wir einen großen Spiegel und Platz für die Choreographien.“

„Der ShowChor ist ein Erlebnis-Ding“

„Der ShowChor“, sagt Kolb, „ist ein Erlebnis-Ding. Ein mehrdimensionales Erleben von Musik. Die Sänger sind extrovertiert, temperamentvoll. Das macht uns aus. Diese Energie muss man erleben, die kann man nicht mit Worten fassen.“ Der Chor hat sich bedingungslos dem Entertainment verschrieben. Schritt für Schritt erarbeitet die Chorleiterin neue Stücke, erweitert das Repertoire – abgestimmt auf Anlässe und Konzerte.

Für den Show/Musical-Wettbewerb zum Chorfest stand unter anderem die kraftvolle Selbstliebe-Nummer „This Is Me“ aus dem Musical „The Greatest Showman“ auf dem Programm. Aus dem deutschsprachigen Musical „Stimmen im Kopf“ von Peter Lund und Wolfgang Böhmer wären Auszüge zu hören gewesen. Das Musical spielt in einer psychiatrischen Station in Berlin – ein interessantes Thema.

Herzblut und Trainingsschweiß

Alle paar Jahre gestaltet der ShowChor eine große Show, in der die Mitglieder auch solistisch zeigen können, was sie drauf haben. Die letzte Musicalshow dieser Art war „Bordgeflüster“ im Kulturhaus Böhlen, im Frühjahr 2018. Charleston zu „Puttin‘ On The Ritz“, Video-Einspieler mit Szenen von Bord eines fiktiven Flugzeugs – ist ein abendfüllendes Programm, triefend vor Herzblut und Trainingsschweiß.

Die Vorbereitung für Wettbewerb und Chorfest hatte im Herbst begonnen. Mit der Choreographin Claudia Göhler und Schauspielcoach Ulrike Zeitz arbeitete der Chor an einem Programm, bei dem alles bis ins letzte Detail durchgetaktet, -choreographiert und -inszeniert sein sollte. Die Vorbereitung läuft nun ins Leere. Für einen Nachholtermin könne der Chor nicht nahtlos anknüpfen. „Lust haben wir noch auf das Chorfest, das ist wie ein Lichtblick“, bekräftigt Kolb. „Aber wer weiß, was bis dahin passiert.“

www.showchor-le.de

Von Katharina Stork