Leipzig

Alles ist Rhythmus. Im Leben und in der Kunst. Im Universum wie in der Artisten-Wohngemeinschaft. Mal als Kommen und Gehen in kosmischen Ausmaßen, mal als fröhliches Fußstampfen zum Drei-Minuten-Popsong. Ganz Rhythmus ist die neue Show „Boom!“, die am Donnerstag im ausverkauften Leipziger Krystallpalast Varieté bejubelte Premiere feierte.

Eine Artisten-WG also ist zu sehen, wenn sich der rote Vorhang öffnet. Da liegt sie dann, die Künstlerbagage, und schläft ihren Rausch aus in einem Setting, das wie in den seligen 50er Jahren anmutet. Klar, man hört ja viel über den Lebenswandel von so Leuten.

Die Idee geht auf

Ein Lebenswandel, zu dem dieses Ambiente biederer Nostalgie (Bühnenbild: Robert Schiller und Elisabeth Schiller-Witzmann) gleich einen schönen Kontrast darstellt, der in den folgenden gut 100 Showminuten nichts an Wirkung verliert.

Mit „ Rhythm & Varieté“ ist überschrieben, was der Regisseur und künstlerische Leiter Urs Jäckle mit „Boom!“ als Quadratur des Kreises versucht: ein Varieté-Nummernprogramm, das aus der bloßen Nummernabfolge ausschert, ohne den Varieté-Charakter zu verlieren und die Wirkung der einzelnen Nummern abzuschwächen.

Das also die künstlerische Vielfalt der Darbietungen in eine homogene Dramaturgie einzubetten versteht. Da hat die Idee einer Artisten-WG als szenische Klammer einiges für sich. Ebenso, dass Jäckle auf ein inszenatorisches Leitmotiv setzt, das noch für jedwede und zumal darstellende Kunst eine Grundessenz ist: Rhythmus. Für eine Varieté-Show mutet das so naheliegend an wie fast banal. Geht aber bestens auf.

Tatsächlich wird hier alles Rhythmus beim Weingläserklirren und Kühlschranktürzuschlagen, fingerschnippend, fußstampfend, singend, tanzend, jonglierend. Das geht schon damit los, dass in „Boom!“ die Musik live auf der Bühne gespielt wird.

„Am liebsten rede ich Geräusche“

Auf dem WG-Zwischengeschoss steht ein Schlagzeug. Andere Instrumente kommen im Wechsel dazu. Und was sonst plaudernd der Conférencier zu erledigen hat, liegt hier in den Händen von Mando, der gleich zu Beginn gesteht: „Am liebsten rede ich Geräusche.“

Weshalb es fortan auch statt der gewohnten, also der mal besseren, mal schlechteren Witze, vorrangig Beatbox-Beats, Loopstation-Spielereien und Geräuschimitationen gibt. Das spricht jetzt nicht gegen Conférenciers, sondern für den Versuch, die Sache auch mal etwas anders anzugehen.

Bach auf Bierflaschen

Die einzelnen Nummern bieten das, was man von einem Varieté-Abend erwarten darf: Das Prélude aus Bachs Cello-Suiten klingt selbst auf Bierflaschen noch ziemlich gut (Duo Gama aus Belgien), der Salat für die WG kann auch per Handstand geschnippelt werden, wie der Ukrainer Filipp Lysanov mit seiner Tischakrobatik zeigt.

Fernando Pose aus Argentinien begeistert mit einer rasanten Flummi-Jonglage. Ähnliches gelingt dem Russen Denis Klopov, der an und mit allen möglichen und unmöglichen Stellen seines Körpers zahllose Bälle in Rotationen versetzt.

Gravitation als eine Frage der Relation

Es ist insgesamt eine künstlerisch reizvolle internationale Wohngemeinschaft, die in „Boom!“ die Bühne bezogen hat, über die die Russin Olga Golubeva in Sieben-Meilen-Schritten fliegt, wenn sie am Schwebenden Mast zeigt, dass auch Gravitation nur eine Frage der Relation ist. Sarah Louis-Jean aus Kanada sucht die schon lange nicht mehr schlafende WG wie eine Traumerscheinung heim.

Dabei versetzt sie ihre Boleadoras, also jene an einem Ende mit Gewichten versehene Leinen, die in ihrer ursprünglichen Bestimmung recht archaische Wurfwaffen sind, in ein wildes Kreisen und Mäandern, das im Bühnenlicht hypnotische Wirkung entfaltet. Eine Wirkung, zu der das hart klackende Auf-den-Boden-Schlagen der Boleadoras-Enden ausgesprochen effektvoll beiträgt.

Kurz: Sieht man von gelegentlichen Timing-Hängern bei den Übergängen zwischen den Nummern ab, hat „Boom!“ ganz klar seinen Rhythmus gefunden.

„Boom! Rhythm & Varieté“: bis 26. Oktober, Mittwoch, Donnerstag, Freitag um 20 Uhr, Samstag 17 und 20 Uhr, Sonntag und an ausgewählten Terminen 15 und 18 Uhr; Termine, Preise und Karten unter Tel: 0341 140660; www.krystallpalastvariete.de

Von Steffen Georgi