Sie hätten unsterblich sein können – Das Comeback von ABBA ist der Anfang vom Ende

London

Als ABBA vergangene Woche ein neues Album und Konzerte ankündigten, haben Björn und Benny nicht nur eine fast 40-jährige Pause beendet, sondern ABBA selbst. ABBA, das war der Zustand zwischen nie wieder und wer weiß – ein schwebendes Vielleicht. ABBA, das ist ein Palindrom – vorwärts, rückwärts, immer ABBA. In sich geschlossen. Wer A sagte, sagte B, und wer B sagte, sagte A. Die Vergangenheit saß auf vier Buchstaben. Jetzt sagt jemand plötzlich C.

ABBA sind Pop, ja Pop schlechthin. Und in der Branche gibt es drei Möglichkeiten: Sterben, Durchziehen, Aufhören – wenn es am Schönsten ist oder danach. Was ABBA jetzt unternehmen, ist ein Novum, das die Gemeinde in zwei Hälften trennt: Da sind die einen, die es aus Prinzip toll finden, dass irgendetwas Neues aus der ABBA-Einbauküche in die Gegenwart geschoben wird, die sich einfach nur freuen, dass es einen Anlass gibt, noch einmal wegzutauchen in diese so einfach daherkommende, musikalisch komplexe Pop-Bällewelt. Die eigene Jugend in der Mikrowelle auftauen. Ein bisschen 70er-,80er-Party. Die Vergangenheit als Instantpackung, das ABBA-Revival als Tauchsieder.

Das hat seinen Preis

Und dann gibt es die, denen dieser Nachklapp wehtut, weil er etwas zerstört. Die Erinnerung ist nach Jean Paul (1763–1825) „das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können“. Was aber, wenn im Paradies neu gepflanzt wird? Seit dem 2. September wissen wir, dass die Band ein neues Album mit dem Titel „Voyage“ veröffentlichen und anschließend in London eine Konzert-Reihe mit digitalen ABBAtaren folgen lassen wird, die Maschine läuft wieder. Das hat seinen Preis.

Der Gram der Comeback-Kritiker hat nichts mit Altersfeindlichkeit, neudeutsch Ageism, zu tun. Spätestens seit Opi Heesters noch mit 107 „ins Maxim“ ging, ist alles erlaubt. Es ist die Toleranz einer Gesellschaft, die selbst altert. „Die Alten träumen nicht mehr/, ihre Bücher sind schläfrig/, ihre Klaviere sind geschlossen,/ die kleine Katze ist tot./ Der Sonntags-Muscat bringt sie nicht mehr zum Singen.“ Was der große Jacques Brel 1963 über „Lex Vieux“, „Die Alten“, sang, geht heute nur noch in der Fremdsprache durch.

Würdevolles Knittern

Wir sehen Maffay und den Stones beim würdevollen Knittern zu, haben uns an ihre ewige Gegenwart gewöhnt so wie an ABBAs ewige Abwesenheit, der ein Zauber innewohnte, der auch 2000 nicht gebrochen wurde, als der Band von einem US-Konsortium ein Angebot über eine Milliarde US-Dollar für eine Welttournee mit 100 Konzerten gemacht wurde – und ABBA ablehnte.

Natürlich haben Künstler immer schon pausiert und sind zurückgekommen – manche waren hinterher besser als vorher, wenigstens nicht schlechter. – Johnny Cash, Elvis, Fleetwood Mac. Bob Dylan zog sich 1966 nach einem Motorradunfall weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. 1974 kündigte er eine Comeback-Tour an, die folgenden Alben „Blood On The Tracks“ (1975) und „Desire“ (1976) sind Meilensteine. Seit 1988 ist er auf „Never Ending Tour“.

Led Zeppelin haben am 10. Dezember 2007 noch einmal für ein Konzert zusammengefunden, 27 Jahre nach dem Tod des Schlagzeugers John Bonham im September 1980, der das Ende der Band bedeutete. Am Schlagzeug nahm Jason Bonham den Platz seines Vaters ein – für 16 Songs. Ein großer Auftritt. Und dann ließen sie es gut sein.

Digitale Spielchen

Take That trennten sich 1996 nach dem Ausstieg von Robbie Williams und treten seit 2006 wieder gemeinsam auf, gelegentlich mit Williams. Bei der ersten Tour wurde zu „Could It Be Magic“ ein Hologramm von Robbie Williams gezeigt. Sie sind selbst schon historisch, die digitalen Spielchen mit An- und Abwesenheit.

Der einzige Künstler, dessen Schweigen ansatzweise ABBA-Dimensionen hatte, ist wohl Cat Stevens, der 2006 als Yusuf nach 28 Jahren mit „An Other Cup“ wieder ein Album mit überwiegend neuen Songs veröffentlichte. Friedliche, feine Musik, die bekannte wollig-warme Stimme, jedoch kein neuer „Tea for the Tillerman“. Das war eine andere Tasse.

Ralf Donis: Als hätte Wim Wenders die Songs erfinden müssen

Und nun ABBA mit „Voyage“, das am 5. November als erstes Studioalbum seit „The Visitors“ veröffentlicht wird. Wohin geht die Reise? Wie hören sich Agnetha (71), Benny (74), Björn (76) und Anni-Frid (75) heute an? Erstaunlich gut – aber ist das gut? „Die beiden Stücke klingen so, als hätte Wim Wenders in seinem ABBA-Biopic aus Rechtegründen neue Stücke erfinden müssen“, sagt der Leipziger DJ und ABBA-Fan Ralf Donis.

Der moderne Mensch fürchtet nichts so sehr wie die Langeweile. Und sehnt sich gleichzeitig nach Wiederholung. Genau das bedienen die beiden Songs, die auf Youtube anfangs heftig und nun eher träge geklickt werden. ABBA waren auf ewig aus der Zeit gefallen, nun sind sie in ihr zurück. Der Anfang vom Ende.

Von Jürgen Kleindienst