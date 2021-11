Siegen oder sterben: Ernesto Che Guevaras Briefe erstmals auf Deutsch erschienen

Leipzig

Am 26. März 1965 schreibt er Klartext. Ernesto Che Guevara blickt zurück auf sechs Jahre Kuba nach dem Sieg der Revolution. Er ist auf dem Sprung in den Kongo, der zu einer tiefen Enttäuschung wird. Auf über 30 Buchseiten notiert er zum Abschied für Fidel, was in Kuba falsch läuft. Zu viel Improvisation, zu teure Fehlinvestitionen („Politik der fröhlichen Geldverschwendung“), Bürokratie und administratives Chaos, Selbstgefälligkeit, Klüngeleien.

Seine Utopie vom neuen Menschen bleibt ein Traum. Nur materielle Anreize treiben das Wachstum, nicht das Bewusstsein. Im Vorübergehen stößt er auch noch Lenin vom Sockel. Die NÖP der 20er sei „prämonopolistischer Kapitalismus“. Dass er die Partei von all dem „jämmerlichen Filz befreien“ und auf Ideologie reduzieren will, macht den Argentinier zum Widersacher des sozialistischen Lagers. Dort ist die führende Partei auch der Staat.

Persönliches Beispiel

Erstmals ist diese Analyse der kubanischen Situation in den „Gesammelten Briefen“ nun auch hierzulande nachzulesen. Überlegungen zu einem falschen Sozialismus. Wie Fidel auf diese Analyse reagiert hat, ist nicht bekannt. Vermutlich kannte er die Haltung Guevaras. Auch in anderen Briefen klagt er immer wieder über Desorganisation, mangelnde Kompetenz, lasche Kontrollen, materielles Denken. Er selbst hält es anders. Er nimmt nur das Gehalt eines Comandante (125 US-Dollar im Monat), für Reden, Auftritte, Bücher lehnt er jede Bezahlung ab. Zur Arbeit ins Zuckerrohr geht er auch noch als Minister. Sein persönliches Beispiel soll zählen. Sein höchster Lohn sei es, „dass ich als Teil des kubanisches Volkes wahrgenommenen werde.“ (1964)

Der Revolutionär als Idealist. Wie aus dem Arzt, der in den 50ern mehrmals den Kontinent Südamerika durchreiste, der „Jesus mit der Knarre“ (Biermann) wurde, ist in jenen 150 Briefen nachvollziehbar, die „Ich umarme dich mit all meiner revolutionären Hingabe“ (Abschiedsbrief an Fidel von 1965) vereinigt. Sehr kurze und längere, einfach nur Notizen und Erzählungen, Mitteilungen zum Alltag und Berichte aus dem Kampf.

Anarchischer Charakter

Er arbeitet in Kliniken, auch in Lepra-Stationen, interessiert sich für Allergologie, schlägt sich durch als Straßenfotograf, hat immer wenig Geld in der Tasche, und kann sich „nicht gewöhnen an ein bürgerliches Leben“ (Dezember 1953). Da ist er gerade in Guatemala angekommen, das einen sozialen Aufbruch begonnen hat . Che analysiert im Frühjahr die brüchige Situation be – und gerät im Juni 1954 in den Putsch, finanziert von USA und United Fruit, gegen Präsident Arbenz. Er ist zornig, dass der nicht das Volk bewaffnet und vor dem Verrat kapituliert. Che geht nach Mexico und lernt im Juli 1955 Fidel kennen.

Erst ein Jahr später schreibt er in einem Brief an die Eltern über Fidel und „dass meine Zukunft mit der Revolution in Kuba verknüpft ist. Entweder ich siege mit ihr oder ich sterbe dort.“ Es gibt Mitteilungen über eine Heirat (die Peruanerin Hilda Gadea) und eine Tochter (Hildita), aber das ist nur Nebensache: „Ich lebe nun mal mit diesem anarchischen Charakter, der mich von neuen Horizonten träumen lässt.“ Von den Briefen aus dem Krieg auf Kuba ist vor allem sein Bericht über den mühsamen 45-Tage-Marsch aus der Sierra nach Las Villas (September/Oktober 1958) aufschlussreich, wo er die zweite Front gegen Batista eröffnet, gegen den Widerstand von Leuten, die später Gegner wurden. Von Aleida March, seiner zweiten Frau, die bereits an seiner Seite ist (es gibt das berühmte Foto aus Santa Clara) ist nichts zu lesen. Später, als politischer Führer, schreibt er ihr von seinen Reisen, von der Suche nach Geschenken, von seiner Sehnsucht nach ihr, von Stress und Müdigkeit. So persönlich wie in diesen Briefen öffnet er sich selten.Höchstens noch bei Tita, der Kommilitonin von einst.

Exportierte Revolution

In der Sierra Madre schreibt Che im Dezember 1957, er glaube nicht an exportierte Revolutionen. Acht Jahre später probiert er es trotzdem. Erst im Kongo, was ernüchternd (pessimistische Briefe an Fidel), dann in Bolivien, was tödlich endet. In einer Ruhepause dazwischen (Dezember 1965) setzt er sich für die Edition philosophischer Werke ein (auch Trotzki), aber nicht für „jene sowjetischen Schinken, die den Nachteil haben, dich nicht zum Denken zu bringen; das hat die Partei bereits für dich getan, und du musst das nur noch schlucken.“ Nachdenklich verabschiedet er sich (Dezember 1966) von Ehefrau Aleida: „Unter einem Himmel voller unbekannter Sterne wurde mir plötzlich klar, wie wenig ich das Leben als private Person gelebt habe.“ Da blieben Che noch zehn Monate.

Von Norbert Wehrstadt