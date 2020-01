Silbermond: Band und Fans feiern das Leben

Leipzig

Es gehört Mut dazu, vor mehreren Tausend Menschen sein Innerstes nach außen zu kehren und dabei nicht vor der einen oder anderen Träne zurückzuschrecken. Oft sind solche Emotionen kalkuliert, bei Stefanie Kloß aber, Frontfrau von Silbermond, kann man davon ausgehen, dass die Tränen, die sie am späten Sonnabend in der Arena Leipzig vergießt, echt sind.

In der Zugabe, vor „In meiner Erinnerung“, erzählt die 35-Jährige, dass sie bewundert habe, wie stark ihre große Schwester nach dem frühen Tod des Vaters im Jahr 2003 gewesen sei und sich um sie und die Mutter gekümmert habe. Während der Ansage bricht die Stimme, und beim Song merkt man, wie nahe Kloß die Geschichte 17 Jahre später noch geht.Nach dem Stück hält sie noch eine Weile inne.

Jung bis jung geblieben

Es ist einer der stärksten Momente beim Leipziger Gig der „Schritte“-Tour, mit der das Bautzner Quartett sein aktuelles Album bewirbt. Die Arena ist gut gefüllt, die Altersspanne reicht von ganz jung (für unter 12-Jährige gab es Rabatt) bis zu jung geblieben.

Punkt 20.16 Uhr stürmen Kloß und Co. auf die aufwändig mit floralen Elementen geschmückte Bühne. Über die Hintergrund-Leinwand flimmern zu „Was Freiheit ist“ Bilder aus der 22-jährigen Bandgeschichte. Nach fünf weiteren Songs ruft die Frontfrau „Willkommen in Leipzig und Sachsen“ und erklärt, dass sie und die anderen Bandmitglieder in den vergangenen Tagen mit Erkältungen zu kämpfen hatten.

Mitten im Osten, mitten im Publikum

Es folgt eine ausschweifende Erläuterung des Albumnamens „Schritte“, die im Zitat „Alles ist besser als Stillstand“ von Schlagzeuger Andreas Nowak kulminiert. Die Silbermonde beherzigen das insofern, als dass sie während des Auftritts immer wieder auf Bühne und vorgebautem Steg umhergehen. Später kommt eine kleine mobile Bühne hinzu und in der Zugabe sogar ein Intermezzo auf der Tribüne inmitten der Besucher.

Es bleiben vor allem die ruhigen Momente in Erinnerung. So beschreibt Kloß nach „Mein Osten“, wie schwer ihr das Schreiben des Songs gefallen sei, weil ihr das Thema so wichtig gewesen sei – dazu ist die Silhouette Bautzens zu sehen.

Schritte in die richtige Richtung

Im Anschluss hält die Sängerin, die vor knapp zwei Jahren mit Gitarrist Thomas Stolle ein Kind bekam, ein flammendes Plädoyer für mehr Zuhören und weniger Extremismus. „Lasst uns nicht vergessen, dass wir viele sind“, ruft sie, bevor „Träum ja nur (Hippies)“ einsetzt. Langanhaltender Applaus folgt.

Kurz vor Schluss singt Fan Hanna zusammen mit Stefanie Kloß „Bestes Leben“ – textsicher und mit fester Stimme. Rundum zufriedene Gesichter, es waren Schritte in die richtige Richtung.

Von Christian Dittmar