Leipzig

„Blue Eyed Soul“ am Reformationstag: Die britische Band Simply Red kommt im nächsten Jahr mit neuem Album und allen Hits im Gepäck nach Leipzig. Mick Hucknall und seine Band sind am 31. Oktober 2020 in der Arena zu erleben, wie der Veranstalter Argo Konzerte am Montag bekannt gab. Leipzig ist die dritte von zehn Stationen der Deutschland-Tour und die einzige in Ostdeutschland neben Berlin.

Mit Songs wie „Stars“ (1991), „Fairground“ (1995) oder „Holding Back the Years“ (1986) schrieb der heute 59-jährige Hucknall Megahits, die noch immer täglich im Radio laufen. Zuletzt begeisterten Simply Red ihre Fans 2015 in der ausverkauften Leipziger Arena. Im kommenden Jahr soll mit „Blue Eyed Soul“ ein neues Studioalbum der Briten erscheinen.

Mick Hucknall will wieder live spielem

„Ich möchte gemeinsam mit meinen Fans eine gute Zeit haben“, kündigt Hucknall in einer Mitteilung an und erklärt, er habe große Lust, wieder live zu performen. Von der Original-Besetzung aus den 1980er- und frühen 1990er-Jahren ist nur noch Ian Kirkham als Saxofonist und Co-Songschreiber Bestandteil der Band. Gitarrist Kenji Suziku und Trompeter Kevin Robinson stießen 1999 hinzu. Bassist Steve Lewinson kehrte 2003 nach einer Auszeit zur Band zurück.

Seit der Gründung 1984 verkauften Simply Red mehr als 60 Millionen Platten und spielten 1500 Konzerte vor mehr als zwölf Millionen Fans. Der allgemeine Ticket-Vorverkauf für das Leipzig-Konzert und alle anderen Termine beginnt am Freitag um 10 Uhr. Eintrittskarten gibt es auch online in der Ticketgalerie.

Alle Termine der „Blue Eyed Soul“-Tour von Simply Red Do. 29.10.2020: Hamburg, Barclaycard Arena Fr. 30.10.2020: Hannover, TUI Arena Sa. 31.10.2020: Leipzig, Arena Mo. 02.11.2020: Berlin, Mercedes-Benz Arena Di. 03.11.2020: Dortmund, Westfalenhalle Mi. 04.11.2020: Köln, LANXESS Arena Fr. 06.11.2020: Frankfurt, Festhalle Sa. 07.11.2020: Mannheim, SAP Arena So. 08.11.2020: München, Olympiahalle Do. 12.11.2020: Zürich, Hallenstadion Mi. 18.11.2020: Stuttgart, Schleyerhalle

Von nöß