Singende Trolle im Neuen Schauspiel Leipzig

Ljodahått steht im Norwegischen zum einen für ein altes Versmaß und bedeutet zum anderen „Gesang der Trolle“. Beides passt zu der Band um Magne Håvard Brekke, die am Freitag im Neuen Schauspielauftreten wird. Dort wollen Ljodahått alte und neue norwegische Gedichte auf Folk-, Jazz- und Rock-Melodien zu Gehör bringen. Schön, märchenhaft und sogar ungehobelt soll es werden. Im Gespräch erläutert Magne Håvard Brekke, ein Norweger, der in der Hauptstadt der DDR Schauspiel studierte und zuvor in Leipzig deutsch lernte, die Hintergründe.

Über norwegische Literatur haben wir gerade auf der Frankfurter Buchmesse gelernt, dass sie staatlich gefördert, aber auch vom Publikum gut angenommen wird. Sie vertonen norwegische Literatur. Was ist das Besondere und Einzigartige an ihr?

Die Literatur hat eine sehr starke Tradition in Norwegen. Das Schreiben braucht nicht unbedingt viel Geld und kann ja auch in entlegenen und isolierten Landschaften ausgeübt werden und aus unterschiedlichen sozialen Schichten kommen. In Norwegen gibt es zwei unterschiedliche Schriftsprachen, Bokmål und Nynorsk, gesprochen wird aber keine davon, sondern eine reiche Palette an unterschiedlichsten Dialekten, die sich wiederum in der Schriftsprache und gerade in Gedichten wiederfinden können. Sprache ist in Norwegen nichts Absolutes. Ljodahått hat Dichter aus ganz Norwegen im Repertoire – manche waren Waldarbeiter, Apfelbauern, Lehrer oder Schienenverleger bei der Eisenbahn. Und ein paar haben auch geschafft, davon zu leben – aber meistens sehr schlecht. Das Besondere ist vielleicht, dass diese Schreiber und Schreiberinnen Außenseiter waren und sind, mit viel Mut und Eigensinn. Sie haben es gewagt, kompromisslos sowohl das innere Leben als auch ihre Beobachtungen scharf niederzuschreiben. Sie waren oft isoliert voneinander. Und wenn sie sich auch ab und zu begegnet sind, haben sie sich nicht unbedingt aufgesucht. All diese Eigenbrötler kommen nun bei uns zusammen. Darüber hinaus gibt es wohl keinen norwegischen Schriftsteller, bei dem sich die extremen Naturbedingungen nicht niederschlagen. An der Natur kommt man in Norwegen nicht vorbei, kein ökonomischer Reichtum kann das wegpusten. Zum Glück.

Sind Sie im gewissen Sinne als Botschafter der norwegischen Literatur unterwegs?

Unbedingt ja. Mit unserer Musik wollen wir den Fokus auch auf den großen klanglichen Reichtum der norwegischen Sprache richten. Gerade für deutsche Ohren klingt das Norwegische archaisch, fast magisch und seltsam vertraut.

Können Sie ein aktuelles Buch aus Norwegen empfehlen, das möglichst in deutscher Übersetzung vorliegt?

„Das Grabenereignismysterium“ von Thure Erik Lund ist ein sehr starker Roman und gerade jetzt auf Deutsch erschienen. Ich hoffe, dass in Zukunft noch mehr von Lund übersetzt wird fürs deutsche Publikum.

Sie haben in Ost-Berlin Schauspiel studiert. Wie kam es dazu? Warum gerade dort und nicht in Leipzig?

Die Hochschule für Schauspielkunst „ Ernst Busch“ in Berlin war die Schule, die mir angeboten wurde. Das ist eine lange Geschichte – aber so war ich in Berlin und habe dann 1989 an der Volksbühne Berlin angefangen und schon 1990 zum ersten Mal mit Castorf arbeiten können und 1992 mit Marthaler … Ich kam 1985 in die DDR, und dann ging es gleich zu euch nach Leipzig, um deutsch zu lernen, ich konnte kein Wort vorher. Ein Jahr habe ich am Herder-Institut in der Lumumbastraße in Gohlis gewohnt, deutsch gelernt und auch die Leipziger ein wenig kennengelernt. Ich freue mich sehr, nun mit Ljodahått diese Stadt und ihre Leute wiederzutreffen.

Auf Ihren Pressefotos sehen Sie aus wie ein Pan-Tau-Fanclub – wegen der Hüte. Was sagen Sie dazu?

Die Hüte waren ursprünglich eine Idee unseres französischen Grafikers und Zeichners Jérôme Meyer-Bisch, der die Projektionen, die während des Konzerts gezeigt werden, gestaltet hat. Die Melone schafft eine unverwechselbare Silhouette. Außerdem stellt sie eine Gleichheit zwischen den Künstlern her – das Ganze ist wichtiger als der Einzelne. Vorbilder gibt es natürlich einige, von John Steed („Mit Schirm, Charme und Melone“) über die Vaudeville-Clowns bis hin zur diabolischen Variante in „Clockwork Orange“. Und Pan Tau: Ja, vielleicht schaffen wir es ja, die Leipziger mit einem magischen Abend zu verzaubern!

