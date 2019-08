Leipzig

Automaten sind wie stationäre Roboter. Sie spüren, was der Mensch braucht oder zumindest vermisst – und sie geben es ihm. Für ein gewisses Entgelt, versteht sich. So viel Fürsorge hat ihren Preis.

Als Klassiker unter den Automaten gelten jene für Kaugummis, Kaffee und Kondome. Unentbehrlich sind auch die für Zigaretten oder deren Substitute: Süßigkeiten und Süßgetränke. Ihre Kollegen in Spielhallen werden „Einarmige Banditen“ genannt. Und in die Rubrik Banditen fallen ebenso Parkschein- sowie Bahnfahrkartenautomaten.

Bücher für Kasernen

Vor über 100 Jahren schon hat der Reclam-Verlag Bücherautomaten aufgestellt – sogar auf Schiffen, in Krankenhäusern und, Achtung!, Kasernen waren sie zu finden.

Leider sind Jukeboxen ein wenig aus der Mode geraten, doch sicher leben sie in absehbarer Zeit wieder auf. Zu gut ist die Idee, gegen Gebühr ein Musikstück abspielen zu können.

Ja klar, das Internet kann das auch. Doch selten steht es in gemütlichen Spelunken. Noch seltener hängt das Internet an einer Hauswand wie nämlich der Witze-Automat in Dortmund.

Mantel des Schweigens

Für 20 Cent spuckt er „Witze to go“ aus. Über Beispiele muss der Mantel des Schweigens geworfen werden, nur so viel sei verraten: Die Aufschrift „Lachen ist die beste Medizin“ deutet das Humorlevel bereits an.

Die eher leichte Muse hat auch das „Büro für Sinn und Unsinn“ (Halle) und die Stiftung Bauhaus ( Dessau) geküsst. Das Ergebnis ist genial: ein Automat mit 100 verschiedenen Spielanleitungen, die sich umgehend umsetzen lassen. Im Grunde rückt das Ding Ideen raus. So wie der Bahnfahrkartenautomat die Idee, das Auto zu nehmen. Nur besser.

Von Janina Fleischer