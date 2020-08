Leipzig

Buck Carpenter ist Schotte, Whiskey-Schmuggler, ignoriert die Prohibition und schenkt Alkohol in seinem Jail Café ein. Ein Freund ehrlicher Sätze ist er auch. „Die Wahrheit ist eine heikle Sache in Hollywood“, heißt einer. Da hat er recht in jenen 20ern, die als Goldene Ära gelten. Die Produzenten waren Goldgräber und Mogule, Star-Macher und Vertuscher, wenn ihre Dollar-Pferdchen sündigten. Erster Skandalfall: 1921.

In seinem Zentrum: Roscoe Arbuckle, genannt Fatty. Ein Klops von mehr als zweieinhalb Zentnern, Ex-Klempnergehilfe, den Mack Sennett 1913 für seine knalligen Klamotten entdeckt hatte. Ein Liebling der Kinder, der Frauen und Schnaps liebte. Als er Anfang September 1921 im Hotel St. Francis in San Francisco seinen neuen Paramount-Vertrag feierte (drei Millionen Dollar in drei Jahren) kam auch Starlet Virgina Rappe.

Er nahm sie mit in ein Zimmer und vergewaltigte sie, vermutlich mit einer Flasche und einem Eisstück. Wenige Tage danach starb sie im Krankenhaus. Ein Leichenbeschauer verhinderte zufällig, dass ihre Geschlechtsorgane nicht einfach beseitigt wurden.

Glückssuche

In diesen wirklichen Fall hineingezogen wird Hardy Engel, Emigrant, deutscher Ex-Polizist, Kriegs-Veteran mit Schützengraben-Trauma, der erfolglos sein Glück als Darsteller in der Traumfabrik suchte – und dann versucht, als Privatdetektiv über die Runden zu kommen. Er hat Kontakt zu den Studios, vor allem zu Universal, geleitet vom väterlichen, gerissenen Carl Laemmle, Deutscher und Hühnerfarmer.

Für Geld lässt sich Engel nicht kaufen. Er ist – wie andere berühmte Literatur-Detektive – nur der Wahrheit und dem Gewissen verpflichtet. Was nicht lukrativ ist, sondern eher den Körper lädiert. So verliert Hardy denn auch, während er – zusehends moralisch empört – schnüffelt, ein Auge und eine große Liebe, nicht aber seine lausige Wohnung an den stinkenden LaBrea-Teersümpfen.

Melodramatisch und gewitzt

Hardy „Reinhard“ Engel ist die famose Erfindung von Christof Weigold, ehemaliger Harald-Schmidt-Show-Akteur, Stückeschreiber und Drehbuchautor. In den Fall um Fatty Arbuckle schickte er ihn vor zwei Jahren („Der Mann, der nicht mitspielt“) – und legte gleich richtig los.

Ein geschicktes Spiel mit wirklichen Hollywoodianern ( Irving Thalberg, Wallace Reid), leger und locker erzählt von jenem Privatschnüffler, der frech redet wie Philip Marlowe und sich mit Chuzpe, einer 45er und geborgten Autos durch eine Stadt im Umbruch bewegt. Ein deutscher Hardboiled-Krimi, der amüsant und abenteuerlich, melodramatisch und gewitzt einfach Lesespaß machte.

Korrupte Bullen

Letztes Jahr stolperte Hardy Engel dann („Der blutrote Teppich“) über den ermordeten Regisseur William Desmond Taylor, verliebte sich in seine Tochter (fiktiv), jagte seinen verdächtigen Ex-Butler (tatsächlich sein jüngerer Bruder), jonglierte mit Damenhöschen, versteckter Homosexualität und zwei Stars, die auf den Toten flogen, ließ Lubitsch in Amerika landen, Chaplin kreative Blockaden haben, Großfilmer Cecil De Mille als Sex-Monster umgehen und den prüden Will Hays als Zensor im Sündenbabel ankommen. Es gibt korrupte Bullen, die von korrupten Bullen ermordet werden, ein Erdbeben, ein flammendes Inferno und einen bleihaltigen Showdown.

Ein großes Versprechen auf Engels nächsten Einsatz. Der greift über Hollywood hinaus, heißt „Die letzte Geliebte“ und verknüpft – in guter alter, geliebter Noir-Tradition – Politik mit Stars und Gefühle mit Machtspielen. Mittendrin: der mörderische Ku-Klux-Klan, der nach David W. Griffith’ filmischem Meilenstein „Birth of a Nation“ Massenorganisation werden will.

Verlockende Angebote

Ein Banker und Produzent beauftragt Hardy, assistiert von der Witwe des morphiumsüchtigen, in einer Gummizelle 31-jährig gestorbenen Wallace Reid, gehetzter Star etlicher Rennfahrer-Streifen, vernichtendes Material gegen den Sittenwächter Will Hays zu sammeln. Beide geben ihm die Schuld an Reids frühem Tod.

Unversehens gerät Hardy Engel in Lynchmorde des Klans, bekommt Pola Negri als Wohnnachbarin, die nackte Gloria Swanson unter sein Laken und ein verlockendes Angebot eines neuen Polizeipräsidenten, der endlich im LAPD aufräumen will. Er stößt auf eine verdächtige Stiftung, die Hays betreut, und auf eine verführerische Blondine, die plötzlich spurlos verschwunden ist.

Moralischer Sumpf

Pola Negri macht rote Zehnägel zur Mode, während Hardy im Voisin ( Auto von Rudolf Valentino), unterstützt von seiner Freundin, im moralischen Sumpf Klan, Auftragskiller, Sicherheitschefs und Will Hays jagt – und beinahe selbst geteert und gefedert wird.

Bis Präsident Harding, der als erster Politiker Stars aus Hollywood für seine erste Wahl mobilisierte, im Wahlkampf in L.A. stirbt. Eine clever gebaute Story, die Fakten mit Fiktionen kräftig mischt, originell umrührt und mit lässigem Irrwitz zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit genüsslich serviert.

Christof Weigold: Die letzte Geliebte. Hollywood 1923: Hardy Engels dritter Fall. Kiepenheuer & Witsch; 656 Seiten, 16 Euro

Von Norbert Wehrstedt