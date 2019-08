Leipzig

Die Ferien neigen sich dem Ende zu. Schulanfänger-Eltern zählen die Tage, bis es endlich losgeht. Dann werden die Wochen bis Weihnachten gezählt und bald darauf die Stunden bis zum Silvesterfeuerwerk.

Diese Zählerei kann als rationale Schwester des Wartens gesehen werden, als eine Arithmetik gewordene Version von Samuel Becketts Theaterstück „ Warten auf Godot“. Denn was genau erwartet wird, bleibt meist so offen, wie Godot ein Phantom bleibt.

Warten auf den Kommunismus

„Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld“, behauptet Paulus im Brief an die Römer, von dem wir nicht wissen, wie lange er unterwegs war. Warten ist im Prinzip Hoffnung. Es ist auch eine Fähigkeit, die mit Weisheit kokettiert.

Leider passt es so gar nicht zum Dynamik-Gebot der Stunde, in der Zeit Geld sei. Darum fühlt sich, wer warten muss, oft genötigt und ausgegrenzt. Reisende zum Beispiel, die aufs Boarding warten oder – wenn sie mit der Klimarettung nicht länger warten wollen – auf den Zug.

Einst wurden in Bahnhöfen sogar Wartesäle eingerichtet, die keine Notlösung waren, sondern eine Möglichkeit. Prunkende Salons waren das, zu denen sich die heutige DB-Lounge verhält wie das Kutscherhaus zum Palast der Republik. Der ja, apropos DDR, der sozialistischen Wartegemeinschaft bis zum Eintreffen des Kommunismus die Zeit nicht lang werden ließ. Oder bis zur Reisefreiheit bei Renteneintritt.

Erfüllung? Erlösung? Gewinn?

Der Kapitalismus hat das Warten nicht überwunden, die Menschen kommen nur schlechter damit klar, einer Diskrepanz ausgeliefert zu sein zwischen dem, was ist, dem was sein sollte, was ein könnte und was sie sich abschminken können. Bei Hitze warten sie auf Regen, bei Regen auf Sonne, beim Wintersport auf Schnee.

Sie warten auf Urlaub, einen Job, sechs Richtige (oder zur Überbrückung erstmal fünf), auf Seehofers Rücktritt, einen Anruf, Veränderung, einen Termin beim Augenarzt, Inspiration, den Klempner, ein Machtwort der Kanzlerin, den Paketboten, den Kellner ...

Freudige Erwartung steht der Furcht vor Leerlauf gegenüber, wie er an der Kasse zu finden ist, an der Ampel, auf dem Amt. Immerhin schärft die temporäre Gefangenschaft in Warteschleifen das Bewusstsein für Abwesendes – dann gleicht das Verhandeln mit dem Schicksal einem Feilschen mit der Zeit. Denn eine Frage stellt sich immer wieder neu: Lohnt es sich überhaupt? Wartet am Ende Erfüllung? Erlösung? Gewinn?

Grundsätzliche Ungeduld

Zum Warten braucht man Zeit. Die ist ihrerseits Ziel allen Ausharrens: „Später, wenn ich mal Zeit habe ...“ Dieses Später war auch mal eher. So wird einerseits vieles auf einen Zeitpunkt verschoben, den man andererseits kaum erwarten kann. Den Horizont sofort berühren – drunter geht es nicht mehr.

Vielleicht rührt daher die Ungeduld, das Ungehaltensein, wenn’s im Stop and Go der Ereignisse mal unerwartet länger dauert. Vor ein paar Tagen hat eine Düsseldorfer Autofahrerin die Rettungsgasse blockiert und Helfer beschimpft, weil sie nicht warten wollte, bis das Leben eines verunglückten Motorradfahrers gerettet war. Sie sei gezwungen zu warten, obwohl sie einen Termin habe, sagte sie den Polizisten. Hier bricht sich Empathieversagen in moralischer Inkompetenz Bahn. Sind nicht auch Überforderung und Erschöpfung Ausdruck grundsätzlicher Ungeduld?

Unter Druck

Statt eine mentale Hängematte aufzuspannen, wird an allen Ecken Druck gemacht. Wer im arbeitnehmernahen Kuppel-Netzwerk Xing darauf wartet, den Traumjob seines Lebens angeboten zu bekommen, erhält stattdessen Mails mit der Ermahnung, dieser oder jene „wartet noch immer auf Ihre Antwort“.

Sucht tatsächlich jemand Kontakt und lauert mit trommelnden Fingern vor dem Bildschirm auf eine Reaktion? Wahrscheinlicher ist, dass er oder sie sich nur Zeit vertreiben wollte und zur Überbrückung herumgesurft ist zwischen Facebook und Twitter und WhatsApp und Tinder und Xing.

Googeln nach der verlorenen Zeit

Die Internetverbindung raubt ja Wartezeiten auch Freiraum, der zum Stricken eines Schals einlud oder zum Lesen eines Buches und zu jener Entspannung, die beim Genuss einer Zigarette (beachten Sie die Warnhinweise) aufkam oder im Gespräch. Wenn nichts mehr ging, ging immer eine Runde Skat. So ein Kartenspiel trugen geübte Wartende in der linken Gesäßtasche (wie rechts den Stielkamm).

Und jetzt? Smartphone. Googeln nach der verlorenen Zeit. Schnell noch eine Statusmeldung à la „Ich bin hier“, rasch die Posteingänge checken. Beim Warten die Mails abzurufen, weil man auf eine Nachricht wartet, bedeutet, Warten durch Warten zu verdrängen.

Dieses Phänomen findet eine Entsprechung beim Warten auf Wahlen als Hoffnung auf bessere Zeiten. Dabei ist das zu Erwartende längst da. Nur eben nicht so, wie erwartet.

Von Janina Fleischer