Leipzig

Wenn die Wörter „skurril“, „Kult“ und „kreativ“ in einem Satz fallen, sind Unterhaltungsschäden zu befürchten. Beispiel: „Die skurrile Kultserie ,Mord mit Aussicht’ startet nach siebenjähriger Kreativpause in eine neue Staffel.“ Sieben Jahre sind eine magische Zeit, markieren den Zyklus der Erneuerung. Äußerlich, innerlich, hoffentlich. Und wie immer, wenn im TV-Gewerbe eine späte Wiederbelebung an frühe Erfolge anknüpfen soll, geht das furchtbar schief.

Die Quoten überwältigen: Platz eins bei den regulären Formaten der Primetime. Im Schnitt 6,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die erste Folge am Dienstagabend. Die letzte Folge der vorhergehenden Staffel hatten im Dezember 2014 etwa 6,8 Millionen verfolgt. Dazwischen liegen Welten.

„Humor hat auch etwas Erleichterndes“

Denn damals spielte Caroline Peters jene Kriminaloberkommissarin Haas, die es aus der Stadt nach Hengasch (wie man’s spricht) in die Eifel verschlägt, wo sie sich mit den Provinzkollegen Schäffer (Bjarne Mädel) und Bärbel (Meike Droste) das Büro teilt und mit der ländlich sozialisierten Bevölkerung die wechselseitigen Vorurteile.

In der Neuauflage begeben sich Katharina Wackernagel, Sebastian Schwarz und Eva Bühnen in diese Figurenkonstellation. Dass Schwarz für seine, nun ja, Frisur sich eigens die Haare hat färben und locken lassen, bleibt das Aufregendste, was sich über diese Karikatur des Klassikers sagen lässt. „Humor hat auch etwas Erleichterndes“, gab ARD-Programmdirektorin Christine Strobl dem Schmunzelkrimi mit auf den Weg. Humor um Witz & Würde zu erleichtern, wird gern kreativ als Kult ausgelegt, was wirklich skurril ist.

Von Janina Fleischer