So beleuchtet der Comedian Paul Panzer in der Arena Leipzig die „Midlife Crisis“

Leipzig

Midlife Crisis ist schlimm. Vor allem für die Männer, die in ihr stecken. Denn: „Nur Männer kommen in die Midlife Crisis, Frauen haben Wechseljahre.“ Sie haben es mal wieder leichter. Davon ist Paul Panzer fest überzeugt. Am Mittwoch beendete der Comedian in der Arena vor rund 3000 die Corona-Pause und widmete sich dort mit seinem aktuellen Programm „Midlife Crisis“ den Unbilden, die sie mit sich bringt.

Dabei müsste dem Panzer vielleicht mal jemand sagen, dass nach neuestem Wissensstand auch Männer in die Wechseljahre kommen. Und das schon ab dem 35. Lebensjahr. Panzer ist 50. Da sind, machen wir uns nichts vor, alle Messen gelesen. Die Midlife Crisis – sie ist letztlich nur das Finale, die traurige Blüte eines lange währenden Verwelkens.

Wie eine geknickte Primel

Und so erscheint dann auch Panzer auf der Bühne wie eine geknickte Primel. Oder vielleicht sollte man, mit Blick auf die schöne an Edward Hoppers berühmte „Nighthawks“ gemahnende Kulisse lieber von einem gerupften Wellensittich sprechen. Wozu auch Panzers zerzaustes Haar besser passt. Nachtfalken jedenfalls, sind hier lange schon ausgeflogen. Sind lange schon weg, wie der männliche Esprit, die Erektion am Morgen oder der innerfamiliäre Vater-Status als „Fels in der Brandung“.

Was bleibt, ist eine große Portion Selbstmitleid. Und ein Panzer-Programm, das dieses Selbstmitleid genüsslich zelebriert, während es zugleich frotzelnd drüberwegwalzt. Da hat, das muss man sagen, Dieter Tappert, der echte Mann in der Kunstfigur Paul Panzer, den Dreh raus: Etwas zu bedienen und es gleichzeitig zu karikieren. Der wehleidige Paul zu sein und zugleich der Panzer (der Name ist Programm), der all das sentimentale Gejammer mit schwerem Humorgeschütz platt macht und sich genüsslich darin suhlt, zu beschreiben wie das ist und aussieht, „wenn du die Haare auf dem Kopf verlierst, während die auf dem Rücken einfach weiterwachsen“, oder der Blick in den Genitalbereich an den Fühler einer Schnecke erinnert. Was wiederum zu einem Exkurs führt, der darlegt, was für Auswirkungen es haben kann, wenn man in der Sauna auf dem Lattenrost sitzt und der Schneckenfühler, eben noch mit genug Freiraum zwischen den Latten, wegen der Wärmezufuhr sein Volumen vergrößert. Mit schmerzhaften Folgen, die Panzer seinerseits zum ausgiebigen Schenkelklopfer ausdehnt.

Die Frauen lachen eindeutig lauter

Um es klar zu sagen: Auch hierbei lachen in der Arena die Frauen eindeutig lauter. Aber die habe’s ja auch leichter. Gemeinsam ist ihnen mit den anwesenden Männern, dass sie sich vorrangig im Paul-Panzer-Alter befinden. Man weiß also insgesamt, wovon so die Rede ist. Er habe, sagt Panzer, viel über die Midlife Crisis gelesen. Und konstatiert: „Lesen! Schon das zeigt meine Verzweiflung!“ In der ist ihm auch die Familie keine Hilfe. Im Gegenteil: Die Frau wird alt und sieht auch so aus. Und die Kinder werden erwachsen und sind das, was man selber lange auch schon nicht mehr ist: jung.

In gut 100 Minuten breitet Panzer die damit verbundenen Gefühlslagen in mal kalauernden Anekdoten, mal scharf schneidenden Seitenhieben und das alles insgesamt in kurzweilig dahinschnurrender Routine aus.

Humor in der Midlife Crisis

Zu der gehören freilich auch die sprachlichen Eigenheiten, das Eigenleben, das Pauls Zunge führt und eines seiner Markenzeichen ist. Und das etwa aus Fußgängern oder Schülerlotsen den Fustzgänger und Schülerlotszen macht, aus dem Shoppen ein Shoppsen oder der (Political) Correctness die Correctznetz. Oder aus Greta Thunberg die Great Thunfisch – was als Sprachwitz eher muffiger Kabeljau ist. Sozusagen Humor in der Midlife Crisis. In der Arena wird er mit dem lautesten Applaus bedacht.

Man kann’s den Männern allein nicht in die Schuhe schieben, auch wenn der Kernsatz des Programms fraglos seine Richtigkeit hat: „Wir Männer sind einfach beknackt.“ Das Rezept, wie man damit umgeht, liefert Paul Panzer gleich mit: „Lasst euch nie von jemandem einreden, ihr könntet etwas nicht, was ihr nicht könnt.“ Genialer Satz! So ganz weg ist der Esprit also auch in der Midlife Crisis nicht.

Von Steffen Georgi