Was brauchen junge Künstler, um voranzukommen? Menschen in Institutionen, die sich was trauen, und Freunde, die zum Beispiel Schränke tragen. Das sagte Henrike Naumann, nachdem sie am Donnerstag den LVZ-Kunstpreis von LVZ-Geschäftsführer Bernd Steigert erhalten hatte. Hilke Wagner, Direktorin des Dresdner Albertinums, hielt die Laudatio.