So eklig wird’s in Leipzig beim Lindemann-Konzert

Leipzig

Der Mann hat einen Ruf zu verteidigen. Immerhin bricht Till Lindemann mit seiner Hauptband Rammstein seit mehr als 25 Jahren hauptberuflich Tabus. Dass er und Kollege Flake Ende der 90er-Jahre im Bundesstaat Massachusetts eine Nacht im Gefängnis verbrachten, nachdem sie auf der Bühne Analsex vorgetäuscht hatten, erwies sich seinerzeit als öffentlichkeitswirksames Geschenk der US-Behörden.

Dementsprechend hoch sind die Erwartungen der rund 3600 Fans an den Freitagabend im Leipziger Haus Auensee. Lindemann in der Stadt, in der er vor 57 Jahren das Scheinwerferlicht der Welt erblickt hat. Ob er schon damals in einem Leipziger Krankenhaus besonders laut schrie, ist nicht überliefert. Lindemann rückt nicht mit Rammstein, sondern seinem Nebenprojekt an, das praktischerweise „ Lindemann“ heißt, auch wenn Multiinstrumentalist Peter Tägtgren als gleichberechtigtes Bandmitglied gilt.

Fische und Torten fliegen ins Publikum – aber wenigstens nicht gleichzeitig

Die Show ist ab 18 und längst ausverkauft. So wie zuvor in Hannover, Köln, Wien und Offenbach, wo der Tourtross in den vergangenen zehn Tagen Halt gemacht hat. Von dort werden Schockmomente berichtet: Mit der Zeile „Tiere zerhackt und ins Publikum geworfen“ geht Focus-Online auf Klickfang. Was Konzertbesucher der vier Städte schildern, erfüllt zwar nicht so ganz das Bild, das diese Überschrift im inneren Auge weckt. Aber wer sich schnell ekelt, sollte trotzdem lieber nicht allzu nah an der Bühne stehen.

Zum Lied „Fish On“ hängt sich Lindemann offenbar einen Bauchladen um, hackt tote Fische klein und wirft damit um sich. Er hat sich in Interviews einmal als passionierter Jäger und Angler bezeichnet, am Fachwissen mangelt es ihm also wohl nicht. Ein wenig appetitlicher muten immerhin die Torten an, die zum Stück „Allesfresser“ in die Menge fliegen.

Empörte Kritiker, gelassene Fans

Das Versprechen auf skandalträchtige Bilder, das manchem Anhänger die Altersbeschränkung ab 18 gibt, lösen sicherlich auch die vorproduzierten Filme auf einer Videoleinwand ein. Lindemann im eingeölten Nahkampf mit zwei nackten, dicken Frauen in einem Planschbecken. Oralsex-Szenen mit der Pornodarstellerin Charlotte Sartre. Natursektspiele und Schamlippen, die ein Föhn zum Flattern bringt. So in der Art.

Und während in einigen Online-Medien die Empörung hochkocht, beschreiben die Fans das Spektakel eher gelassen. „Ich bin klitschnass, habe etwas Torte im Haar und rieche vermutlich nach Fisch“, hat eine Besucherin namens Isabell nach dem Offenbacher Konzert am Mittwoch getwittert. „ Lindemanns Konzert war gut.“ Eine Augenzeugin namens Nina stimmt ihr zu und ergänzt: „Die Torte war ziemlich geil.“

Von Mathias Wöbking