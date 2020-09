Leipzig

Pandemie hin oder her, die Welt dreht sich weiter. Hinter dieser simplen Erkenntnis, verbirgt sich Mehreres: Erstens meint Bewegung immer auch Veränderung, im Fluss der Geschichte kommt der Mensch hin und wieder nicht umhin, sich an Neues anzupassen. Zweitens verschwindet trotz medizinischer Notlage und bei aller Vernunft das Bedürfnis nach sozialer und kultureller Zusammenkunft nicht einfach. Andere Missstände in der Welt, gegen die es anzugehen gilt, drittens leider auch nicht. In dieser Gemengelage bewegte sich am Freitag auf der Moritzbastei die 22. Ausgabe des Festivals „ Leipzig Zeigt Courage“.

So wichtig das Engagement für eine offene Gesellschaft und gegen Rassismus, so groß die Lust der Leipziger auf Musik und gemeinsamen Tanz zur guten Sache, so unmöglich war es, dies zum traditionellen Termin Ende April öffentlich zu zelebrieren. Den Machern rund um den Anker und die Moritzbastei ist es dennoch gelungen, Termin und Konzept entsprechend anzupassen, was leider auch heißt, dass man nicht, wie in den vergangenen Jahren, Publikum im vierstelligen Bereich vor die Bühne laden durfte.

Festival war seit Tagen bereits ausgebucht

Schon vor Beginn bildet sich eine lange Schlange an der Bändchenausgabe. Ignoriert man Masken und den größeren Abstand zwischen den Leuten, sieht es aus, wie bei einem „normalen“ Festival, dient aber der Registrierung zur Rückverfolgbarkeit. Das Festival ist wie immer kostenlos und war aufgrund der derzeit nötigen Voranmeldung und Personenbeschränkung dennoch seit Tagen „ausverkauft“.

Die, die keinen Platz vor der Bühne mehr bekamen, hatten dennoch die Möglichkeit, der Musik zu lauschen, die weit über den zunehmend gut besuchten Kurt-Masur-Platz schallt und über den dort aufgebauten „Markt der Möglichkeiten“ bestehend aus verschiedenen Initiativen zu schlendern.

Die Hauptsachen spielten sich jedoch auf der Bühne ab. Sichtlich froh, wieder vor Leuten sprechen zu dürfen, schmeißt sich Entertainer und gerade zwangspausierender RB-Stadionsprecher Tim Thoelke ins Verlesen der Veranstaltungsauflagen zusammen mit seiner Moderationspartnerin, der Poetry Slammerin und Lehrerin Marsha Richarz.

Zur musikalischen Eröffnung dürfen sich „Me on Monday“, Gewinner des dem Festival angegliederten Nachwuchswettbewerbes, beweisen. Einer Zeitreise in die 1990er gleich stellen sie als rockigster Act des Abends so kraftvoll wie melodiös unter Beweis: Pop Punk ist nicht tot. Auch die Stimmung lebt schnell auf, denn die jungen Leipziger haben gut hörbar Fans mitgebracht. Mit nach Hause nehmen können sie später den Wettbewerbspreis über eine CD-Produktion im Tonstudio.

Retrogefühle stellen sich auch beim folgenden, eigentlich auch noch jungen Act ein. In den poetisch melancholischen Singer-Songwriter-Sound von „Ostückenberg“ schleichen sich immer wieder Keimzeit-Erinnerungen, sparsam auch Krautrock oder Schlager-Anleihen. Aber auch Funk- und Hip Hop - Elemente finden den Weg auf die Bühne, ebenso wie „Karl die Große“-Sängerin Wencke Wollny für ein gemeinsames Feature.

Politik und Musik vereint

Kein bisschen Retro, weil ganz aktuell sind natürlich die inhaltlichen Anliegen des Abends, der alljährlich Musikfestival und politische Veranstaltung miteinander verbindet. Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke betont, dass es gerade in Zeiten wie diesen für eine weltoffene Stadt wie Leipzig selbstverständlich ist, rechtem Gedankengut keinen Platz einzuräumen. Eine Aussage, die Sozialbürgermeister Thomas Fabian später bekräftigt und ausführt. Die Stadt steht, nicht nur finanziell, voll hinter „ Leipzig Zeigt Courage“, denn man will sich friedlich und vielfältig präsentieren, Politik und Musik passen in Rahmen dieses Anliegens wunderbar zusammen, meint er. Reinen Parolen erteilt Fabian allerdings eine Absage, denn Demokratie ist kein einmal erreichter Zustand, sondern jedes Mal wieder neu zur lernen.

Wie zum Unterstreichen des bunten weltoffenen Ansatzes verführen auf anschließend Il Civetto aus Berlin so gut wie alle Anwesenden zum sommerleichten Tanz zu ihrem gut gelaunten, Balkan-schwangeren Weltmusik-Swing.

Dass der angekündigte Überraschungsgast die wahlleipziger Liedermacherin Sarah Lesch war, sickerte in den vergangenen Tagen schon hinreichend groß, insofern gab es zur blauen Dämmerungs-Stunde wenig Spannung, aber viel sommerleichte Freude vor und auf der Bühne. Wie als musikalischer Running Gag des Abends steht Wencke Wollny, diesmal an der Klarinette, wieder mit auf der Bühne und entführt zusammen mit Lesch zu Sommernächten am Strand, wo die Welt noch in Ordnung ist. Natürlich kreisen Leschs Gedanken auch um die Situation im hier und jetzt, aber oft hält sie den kalten Parolen der heutigen Zeit warme, eskapistische Kalenderblatt-Poesie von Liebe, Tanz und Leichtigkeit.

Hip Hop mit politisch klarer Haltung

Textlich deutlich direkter geht der Hauptact diesjährigen Courage zu Werke. Der süddeutsche Rapper Fatoni findet sich dabei gleich in mehrfacher Zwickmühle: Freut er sich zum Einen, dass er in Leipzig nach langer Zeit endlich wieder ein annähernd normales Konzert spielen kann, nicht online, nicht vor Autos oder bestuhlt, muss er doch zum Anderen darauf aufmerksam machen, dass die Leute es mit dem Tanzen nicht übertreiben dürfen, Moshpit und Abstände schließen sich leider automatisch aus. Musste er am Wochenende noch beobachten, wie Szenekollegen in Berlin den Schulterschluss mit Rechts gesucht haben, konnte er sich hier und jetzt darüber freuen, dass Hip Hop inzwischen oft mit politisch klarer Haltung daherkommt und wie zum Beweis den Abend mit ordentlich Beat zu Ende bringen.

Von Karsten Kriesel