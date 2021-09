Leipzig

So geht Kammermusik in Perfektion. Das gilt fürs Werk, Schumanns Es-Dur-Klavierquintett. Das gilt für die Aufführung, mit der im Mendelssohn-Saal des Gewandhauses am Samstagabend das erste Konzert des ersten Leipziger Kammermusik-Festivals „Con spirito“ endet.

Antje Weithaas, Sayako Kusaka, Tomoko Akasaka und der künstlerische Festival-Leiter Peter Bruns sitzen an Violinen, Bratsche und Cello. Am Steinway hat Martin Helmchen platzgenommen, alles erstklassige Solisten mit eigener Handschrift und ausgeprägtem ästhetischem Selbstbewusstsein.

Potentaten auf Augenhöhe

Das ist keineswegs die seit Jahrzehnten kanonische Besetzung für diesen kammermusikalischen Achttausender, die ein renommiertes Streichquartett mit einem bewährten Pianisten auf die Bühne setzt, was in Fragen des Zusammenspiels gewiss weniger riskant ist. Aber meist eben auch weit weniger aufregend als das, was Weithaas, Kusaka, Akasaka und Bruns da machen, souverän grundiert und beisammengehalten vom uneitlen Souverän Helmchen.

Der Zauber dieser Aufführung entsteht aus der Bereitschaft zuzuhören. Kein Phrasierungsdetail, keine Nuance, keine Farbe, keine Idee und kein Einfall bleibt da folgenlos. So ähnlich muss es gewesen sein, wenn sich in den Salons der Schumanns oder Mendelssohns in Leipzig die Potentaten der Romantik trafen und auf Augenhöhe musizierten. Einander freundschaftlich zugetan, wenigstens mit Respekt, aufmerksam, neugierig – und immer bereit, in Echtzeit Neues in Klänge zu gießen.

Sinnliche Intelligenz

Diese zugewandte Wachheit, diese sinnliche Intelligenz macht den Geist der bürgerlichen Romantik Leipziger Prägung aus. Und sie prägt diese Schumann-Sternstunde, lässt die Skalengänge des Kopfsatzes in immer neuen Farben leuchten, in immer wieder origineller, aber niemals mutwilliger Kombinatorik. Sie lässt am fahlen Beginn des Marsches den Atem stocken, fährt mit dem Scherzo bis ins Mark, schubst im kontrapunktisch auftrumpfenden Finale auch mal den Schalk an die Rampe. Und bei alledem ist den Akteuren bei jedem Ton die Freude am eigenen Tun nicht nur anzuhören, sondern auch anzusehen.

Diesen einsamen Gipfel erreicht das Eröffnungskonzert des Festivals, das bis nächsten Sonntag an Leipzigs musikalischen Kultursiegel-Stätten, in den Komponisten-Häusern, der Hochschule, der Thomaskirche, der Nikolaischule etablierte und aufstrebende Kammermusikerinnen und -musiker aus aller Welt für Werke mit engem Leipzig-Bezug versammelt, erst nach der Pause. Weswegen zuvor auch nicht der Eindruck entsteht, es fehlte etwas. Nicht bei Niels Wilhelm Gades Oktett Opus 17, mit dem Sayako Kusaka, Stephen Waarts, Julius Bekesch, Elisabeth Dingstadt, Pauline Sachse, Tomoko Akasaka, Valentino Worlitzsch und Peter Bruns den Abend gut gelaunt, spielerisch, klangschön, aber auch ein wenig harmlos beginnen.

Nah am herz der Romantik

Und auch nicht bei Mendelssohns so musikalisch betörendem wie spieltechnisch bösartigem f-moll-Klavierquartett, worin der fabelhafte Stephen Waarts, die großartige Pauline Sachse, die wunderbare Elisabeth Hecker und der exzellente Alexander Melnikov jede und jeder für sich wunderbar musizieren – aber eine Spur mehr auf Distanz bleiben.

Gregor Nowak bei der Eröffnung seines Kammermusikfestivals Con spirito. Quelle: Christian Modla

Das macht es fürs Publikum nicht weniger spannend, weswegen die Begeisterung im mit knapp 300 Kammermusik-Freundinnen und -Freunden Corona-ausverkauften Mendelssohn-Saal zwischen den Werken bereits erheblich ist. Nach dem Schumann-Ende schreit sie gellend nach einer Zugabe – die eigentlich irgendjemand parat hätte haben müssen von den vielen Großen, die da „con spirito“ dem bürgerlichen Geist und dem romantischen Herzen der Musikstadt Leipzigs schon sehr nahekommen. Dieses von Gregor Nowak organisierte feine Festival passt so gut, so selbstverständlich in diese vor Musik bebende Stadt, dass man sich nur wundern kann, dass es nicht immer schon da war.

Programm Sonntag, 12. September, 19 Uhr, Schumann-Haus: Robert Schumann: Klavierquartett op. 47 sowie Werke von Johannes Brahms, Franz Schubert, Ludwig Schuncke Dienstag, 14. September, 20 Uhr, Alte Nikolaischule: Felix Mendelssohn Bartholdy: Klaviertrio op. 49 sowie Werke von Richard Wagner und Alban Förster Mittwoch, 15. September, 20 Uhr: Daniel Hope spielt Werke für Violine allein von Johann Sebastian Bach, Heinrich Ignaz Franz Biber, Krzysztof Penderecki, George Rochberg, Alfred Schnittke, Erwin Schulhoff und Johann Paul von Westhoff Donnerstag, 16. September, 20 Uhr, Bach-Museum: Franz Schubert Streichquintett D 956 sowie Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven Freitag, 17. September, 20 Uhr, Grieg-Begegnungsstätte: Edvard Griegs Peer-Gynt-Suite op. 46 arrangiert für Klaviertrio sowie Werke von Carl Reinecke und Ignaz Moscheles Samstag, 18. September, 19 Uhr, Mendelssohn-Haus: Felix Mendelssohn Bartholdy: Sextett op. 110 sowie Werke von Robert Volkmann und Carl Maria von Weber Sonntag, 19. September, 11 Uhr, Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“: Felix Mendelssohn Bartholdy: Oktett op. 20, Ignaz Moscheles / Felix Mendelssohn Bartholdy: Duo concertant pour deux Pianos et Variations brillantes op. 87b Ausführende Violine: Julius Bekesch, Elisabeth Dingstad, Daniel Hope, Emilija Kortus, Sayako Kusaka, Stephen Waarts, Antje Weithaas Flöte: Anna Garzuly Viola: Tomoko Akasaka, Pauline Sachse Violoncello: Peter Bruns, Marie-Elisabeth Hecker, Eckart Runge, Valentino Worlitzsch Kontrabass: Benedikt Hübner Klavier: Jacques Ammon, Caspar Frantz, Martin Helmchen, Annegret Kuttner, Alexander Melnikov www.conspiritoleipzig.de

