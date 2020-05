So geht es Leipzigs Verlagen in der Corona-Krise

Leipzig

“Eine Katastrophe“ – so nennt Mark Lehmstedt vom Kultur- und Reiseverlag Lehmstedt die Auswirkungen der Covid19-Pandemie auf seinen Verlag. „Wir sind doppelt betroffen, weil wir als Reiseverlag mit am Tourismus hängen“, erzählt der Verleger. „Da ist im Moment komplett der Ofen aus. Da geht gar nichts.“

Mit dem Ausfall der Leipziger Buchmesse sei klar gewesen, dass „etwas aus dem Ruder“ laufe, die Kontaktbeschränkungen hätten dann das Geschäft „komplett auf null gefahren.“ Als Publikumsverlag habe das massive Auswirkungen auf sein Geschäft, die auch durch die ersten Lockerungen nicht einfach kompensiert werden könnten. „Wenn Sie durch die Stadt gehen, sehen Sie ja: Das ist eine sehr langsame Rückkehr zur Normalität.“ Derzeit seien dem Verlag alle Einnahmen komplett weggebrochen – bei gleichbleibender Arbeit und Ausgaben. „Das wird ja nicht weniger. Als Verleger steht man ja auch bei seinen Autoren im Wort.“

Anzeige

Nun hofft Lehmstedt, dass alle Schließungsmaßnahmen beendet werden und die Leute klug miteinander umgehen. Denn sollte die Krise noch länger dauern, werde die Situation existenzgefährdend. „Noch zwei Monate sind sicherlich die Obergrenze. Danach ist man blank.“

Weitere LVZ+ Artikel

„Das Wichtigste, was Bücher brauchen, sind Menschen“

Auch Spector Books, ein international ausgerichteter Verlag für Kunst, Design und Theorie mit Sitz im Leipziger Musikviertel, ist von der Krise ordentlich durchgeschüttelt worden. „Die Umsätze sind zurückgegangen“, erzählt Verlegerin Anne König. „Termine sind geplatzt, verschiedene Distributionen im Ausland hatten komplett geschlossen oder schließen erst jetzt, die Lieferketten wurden langsamer.“

Die Liste der Einschränkungen, von denen die Verlegerin erzählt, sind lang. Mit Folgen für die Planung des Verlags. Buchproduktionen mussten verschoben werden, wichtige Messen und Ausstellungen entfielen, Kurzarbeit für die Angestellten drohte. Folgen, die auch nicht digital abgefedert werden können. „Das Wichtigste, was Bücher brauchen, sind Menschen und eine Öffentlichkeit, die nur durch Lesungen und Anwesenheit von Autoren möglich ist.“

Welchen wirtschaftlichen Schaden die Krise anrichten wird, kann König noch nicht beziffern. „Die Verkäufe kommen erst drei bis neun Monate später zu uns. Aktuell können wir das ganz gut steuern. Wir wissen aber nicht, wie es in ein paar Wochen aussieht.“ Besorgt ist König auch über den massiven Arbeitsplatzverlust in den USA. „Dieser Markt ist für uns sehr wichtig. Wenn der wegbricht, ist das ein Riesenproblem.“

Krisenfeste Lyrik?

Anders ergeht es Andreas Heidtmann vom Leipziger Poetenladen. Als Lyrikverlag in der Nische habe ihn die Pandemie weniger hart getroffen. Zwar konnte auch er in den ersten Wochen nach Absage der Buchmesse einen Einbruch bei den Bestellzahlen beobachten, „seit ein, zwei Wochen bemerke ich aber eine erstaunliche Belebung.“

Für Heidtmann habe daher bereits eine erste Phase des Aufatmens begonnen. Das liege sicherlich auch an der eingeschworenen Leserschaft der Lyrik. „Wir sind da in einer Sonderposition. Unsere Leser bestellen auch in der Krise und sind wahrscheinlich auch finanziell weniger davon betroffen.“ Es sei weniger die Pandemie, die dem Verleger Sorgen bereite, als der generelle Abwärtstrend im Lesen. „Die jüngere Generation klammert sich nicht an das Buch. Die Bedeutung des Lesens nimmt eher ab.“ Das gelte erst recht für die ohnehin überschaubare Lyrikgemeinde.

Von Bastian Schröder