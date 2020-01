So haben Sie Kirche noch nie erlebt

Leipzig

Als die Veranstaltung aus der Taufe gehoben wurde, galt sie als Wagnis. Wie würden Kirchenmitglieder und Kirchenferne auf das „Leipziger Abendlob“ reagieren? Auf jene Stunde mit ein wenig Wort und ganz viel Musik, die alle zwei Monate an einem Freitagabend den Zuhörern nach einer anstrengenden Arbeitswoche einen besinnlichen Einstieg ins Wochenende bescheren will?

Fester Platz im Leben vieler Leipziger

Nach zwei Jahren und zwölf Veranstaltungen, in denen die katholische Propsteikirche in der Nonnenmühlgasse stets gut gefüllt war, lautet die Antwort: „Das , Abendlob‘ hat längst seinen festen Platz im Leben vieler Leipziger“, konstatiert Propsteikantor Stephan Rommelspacher mit Freude. „Das Publikum ist dankbar für unser Angebot. Alle gehen hinterher ruhig nach Hause; aufgefangen nach hektischen Werktagen. Es gibt kaum eine bessere Einstimmung auf den Sonnabend und Sonntag als das , Abendlob‘“, wirbt Renate Richter vom Vorbereitungskreis für die eigene Sache.

Franziska Kuba vom Vocalconsort Leipzig, Propsteikantor Stephan Rommelspacher und Mitorganisatorin Renate Richter (von links) freuen sich auf die 2020er-Reihe des „Leipziger Abendlobes“ Quelle: André Kempner

Organisatoren setzen auf Experimentelles

Im Jahr drei der Reihe setzen die Ausrichter um Rommelspacher und Richter neben Traditionellem wie der chorischen Musik auch auf Experimentelles. Gleich zum Auftakt an diesem Freitag, 31. Januar, ab 21 Uhr beweisen sie, dass sich in sakralen Räumen immer und zu jeder Zeit Erstaunliches abspielen kann: Claudia Buder, gebürtige Leipzigerin und Professorin an der Musikhochschule Weimar, spielt auf ihrem Lieblingsinstrument, dem Akkordeon, eigene Improvisationen sowie je ein Stück von George Alexander Albrecht und Francis Poulenc. Für die Texte sorgen der Poetry-Slammer Nils Straatmann und die MDR-Journalistin Barbara Meesmann.

Solistin spielte schon mit den Wienern

„Wir freuen uns sehr auf Claudia Buder. Sie ist eine wunderbare Solistin, hat schon mit großen Klangkörpern wie den Wiener Philharmonikern und dem Leipziger Gewandhausorchester gespielt“, sagt Kantor Rommelspacher. Weitere musikalische Experimente folgen. So kommt am 27. März Percussion zum Einsatz, wird am 18. Dezember improvisiert getanzt. Auch ein treuer Gast mischt wieder mit: das Vocalconsort Leipzig (VCL) unter der Leitung von Franziska Kuba (30. Oktober).

www.propstei-leipzig.de

Von Dominic Welters