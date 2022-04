„Chloë And The Next 20th Century“ - Father John Misty flaniert auf seinem neuen Album durch ein Jahrhundert, aus dem es kein Entrinnen gibt

Father John Mistys neues Album ist ein musikalischer Balanceakt – mal leicht, mal schwer, mal streicherselig, mal bläserlässig. Elegant flaniert der US-Musiker durch eine Vergangenheit, aus der es kein Entrinnen gibt. Am Ende mündet alles in eine Sieben-Minuten-Dystopie.