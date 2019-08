Großpösna

Wenn am Donnerstag das zehnte Highfield-Festival am Störmthaler See startet, reisen mehrere zehntausend Besucher gleichzeitig an. “Die großen Anreisewellen erwarten wir am Donnerstagnachmittag und am Freitagnachmittag“, sagt Steffen Gehder, Sprecher des Highfield-Festivals.

Wie reist man am besten mit dem Auto an?

Auf das Navigationssystem im Auto sollten Festivalgänger sich nicht verlassen. Besser, sie folgen den Schildern, die das Highfield-Team vorsorglich anbringt.

Fahrer, die aus dem Süden oder dem Westen über die A 9 und A 38 kommen, nehmen die Ausfahrt 32 Leipzig Süd Ost / Großpösna und folgen ab da den Schildern. Aus dem Südosten sollen Anreisende über die A14 bis zur Abfahrt 29 Naunhof fahren und sich dann der S 43 folgend, über Naunhof Richtung Großpösna/Threna begeben. Am Abzweig zur S 38 geht es links Richtung Therna. Von dort sollen Festivalbesucher dann rechts Richtung Belgershain und weiter Richtung Ölzschau fahren, danach folgen sie den Schildern.

Aus Norden oder Nordosten kommende Highfield-Besucher gelangen über die A 9 an ihr Ziel. Am Schkeuditzer Kreuz sollen sie auf die A 14 über das Dreieck Parthenaue wechseln und dann der A 14 folgend ebenfalls bis zur Ausfahrt 29 Naunhof weiterfahren.

Wer aus dem Nordwesten kommt, fährt über die A 14 über das Dreieck Parthenaue folgend, weiter auf der A 14 bis zur Abfahrt Naunhof.

Was kostet das Parken?

Die Benutzung des Parkplatz vom Highfield-Gelände kostet pro Fahrzeug für drei Tage fünf Euro.

Wie geht die Anreise mit der Bahn?

Vom Hauptbahnhof Leipzig fährt ein Shuttlebus nach Großpösna. Dieser startet westlich des Bahnhofsgebäudes. Wer mit dem Zug im Hauptbahnhof ankommt, geht in Richtung von Gleis 1 und läuft parallel zu diesem bis ins Freie. Am Donnerstag und Freitag fahren die Busse ab 10.00 Uhr etwa alle 40 Minuten zum Festivalgelände. Am Samstag startet der Shuttleservice ab 11 Uhr halbstündig vom Hauptbahnhof aus.

Die Shuttlebus-Flatrate für das gesamte Wochenende kostet sieben Euro. Tickets gibt es an den Haltestellen am Leipziger Hauptbahnhof und am Highfield-Parkplatz.

Die Busse der „Saisonlinie 106“ bringen Festivalbesucher außerdem vom S-Bahnhof Markleeberg bis an den Hafen des Störmthaler Sees.

Kann man auch mit dem Fahrrad kommen?

Ja, auch das ist möglich. Radfahrer aus dem Leipziger Umland können ähnlich wie Autos der Festivalbeschilderung folgen. Die Fahrräder können am Eingang vom Festivalgelände abgestellt werden. Auf das Gelände dürfen Festivalbesucher ihr Zweiräder allerdings nicht mitnehmen.

