So läuft der Leipziger Hörspielsommer in Corona-Zeiten

Am frühen Samstagabend weht eine warme Brise, die Sonne verschwindet nur gelegentlich hinter einer Wolke. Wie an einer Perlenschnur aufgereiht, radeln Festivalbesucher am Elsterflutbecken entlang in Richtung des Richard-Wagner-Hains.

Wimpel, Lichter, Picknickkörbe

Dort flattern bunte Wimpel, Lichterketten sind von Baum zu Baum gespannt und Picknickkörbe auf der Wiese verteilt. Über den Hain schallt das Hörspiel „Oh, wie schön ist Panama“. Es ist der 18. Leipziger Hörspielsommer.

Virus als große Unbekannte

War in den Vorjahren vor allem das Wetter die große Unbekannte, ist es in diesem Jahr das Virus. Deswegen bekommen Besucher am Eingang eine Marke ausgehändigt, bevor sie den Hain betreten. So wird sichergestellt, dass sich nicht mehr als 400 Menschen gleichzeitig auf dem Festivalgelände befinden. Erst auf den zweiten Blick fällt ein weiterer Teil der Hygieneregelungen auf. Schmale Stoffkreise markieren die Plätze, an denen sich Besucher mit ihren mitgebrachten Decken und Sonnenschirmen einrichten können. In den markierten Kreisen selbst ist genug Platz für bis zu sieben Personen – oder für eine Tanzeinlage zur Musik zwischen den Programmpunkten.

Jennicke: „Gemeinsam lauschen“

Skadi Jennicke, Kulturbürgermeisterin und Schirmherrin des Festivals, betont, dass sich die Menschen das Event nach den Entbehrungen der Corona-Krise verdient hätten. Der Hörspielsommer zeige, dass Gemeinschaft mit Abstand möglich sei. Das Festival biete die Chance, gemeinsam zu lauschen und der Fantasie freien Lauf zu lassen. Außerdem würdigt Jennicke die Arbeit der über 40 Beteiligten. Organisiert wird der Hörspielsommer von Ehrenamtlichen des Vereins Hörspielsommer. Der feste Kern besteht aus rund 20 Mitgliedern, die sich in Arbeitsgruppen um Programm und Organisation kümmern. Dazu kommen in diesem Jahr ungefähr noch mal so viele freiwillige Helfer, die das Hygienekonzept während der insgesamt neun Festivaltage umsetzen.

Das Jahr steckt im Programm

Der Stimmung konnte das Coronavirus nichts anhaben. Dazu gehört unter anderem das ausgelassene Festival-Design: schmelzendes, knallbuntes Eis am Stiel. Auch das Programm findet so statt, wie ursprünglich geplant. Und doch hat das Virus seine Spuren hinterlassen. Zum 18. Geburtstag wird es inhaltlich ernst. Das Programm sei in diesem Jahr dezidiert politisch, so Skadi Jennicke. Am Eröffnungstag drehen sich die Stücke des Familienprogramms um die Heldinnen und Helden der Kindheit. Die folgenden Beiträge laden zum Perspektivwechsel ein. Bis in die Nacht behandeln die Hörspiele etwa Feminismus und Rassismus, Körperlichkeit und sogar die Stille. Neues gibt es in diesem Jahr von Deutschlandfunk Kultur mit dem Format „Zu Gast“. Außerdem findet erstmals ein Kurzhörspielwettbewerb statt. So gilt in diesem Jahr wohl vor allem eins: nicht vergessen, die Marke am Ausgang abzugeben. Damit weitere Besucher den Hörspielen lauschen können.

Von Nadja Häse