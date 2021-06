So läuft der Vorverkauf an Leipziger Oper und Gewandhaus

Leipzig

Natürlich, besser geht immer. Es könnte aber auch schlechter laufen. Deutlich schlechter sogar. Was die Vorverkäufe in den zwei großen Hochkulturstätten Leipzigs – Gewandhaus und Oper – angeht, zeigen sich jedoch beide Häuser zufrieden. Zumindest gemessen an den Umständen.

Beispiel: Vor rund eineinhalb Wochen starteten die Ticketverkäufe, inzwischen sind im Gewandhaus zumindest zwei Veranstaltungen ausverkauft. Konkret betrifft das die beiden Großen Concerte unter Franz Welser-Möst am 8. und 9. Juli. Auch mitten in einem Sommer also, in dem der verlockende Duft der wiedererlangten Freiheiten, der Gastronomie und anderer Open-Air-Veranstaltungen die Menschen tendenziell eher ins Freie locken, erfährt die Hochkultur regen Zulauf.

Von Test- und Maskenpflicht

Ein wahrer Ansturm, wie man ihn nach all den Monaten des Bangens und Warten hätte erwarten können, blieb allerdings aus, für alle anderen zeitnahen Veranstaltungen des Gewandhauses etwa gebe es noch einige Karten, so Sprecher Dirk Steiner. „Wir haben das Gefühl, dass sich unsere potenziellen Gäste erst wieder daran gewöhnen müssen, dass es Konzerte gibt“, sagt er. „Und außerdem stehen wir in Konkurrenz zu wunderbarem Wetter.“

Letzteren Grund führt auch Gundula Kienemund von der Oper Leipzig dafür an, dass der Ticketverkauf erschwert werde, zusammen mit einigen weiteren: Da sei etwa der nur schleppend anlaufende Tourismus nach Leipzig, der traditionell einen großen Anteil des Publikums ausmache – „und das merken wir“, so Kienemund. Oder auch die Maskenpflicht, die während der Vorstellungen gilt. Dafür können hier allerdings die Tests entfallen. Im Gewandhaus wird das anders gehandhabt, nur genesenen, geimpften oder getesteten Person ist der Zugang gestattet, im Gegenzug kann die Maske während der Vorstellung in der Tasche gelassen werden.

Auslastung etwa zur Hälfte

Auch bei der Auslastung gibt es deutliche Unterschiede zwischen beiden Häusern: Im Gewandhaus stehen im großen Saal rund 1100 der 1900, im kleinen etwa 270 der 400 möglichen Plätze zur Verfügung. Alles aber nur ungefähre Angaben und abhängig davon, ob die Tickets nun in Zweier- oder etwa Viererbündeln verkauft werden. Das Ticketsystem ermittle dann automatisch, wo zwecks Abstand leere Plätze anfallen, so Steiner. Im Opernhaus hingegen, erklärt Kienemund, liege die Kapazität mit etwas mehr als 560 der 1200 Plätze bei der Hälfte dessen, was maximal möglich wäre.

Keine Unterschiede hingegen machen die beide Häuser aber mittlerweile im Hinblick auf Abonnements. Im Gewandhaus hatten Abo-Besitzer lediglich vom 7. bis 13. Juni ein Vorverkaufsrecht, und in der Oper sind die Abos ohnehin seit dem Frühjahr 2020 ausgesetzt. Inzwischen gilt also gleiches Kaufrecht für alle. Am ersten Tag des Vorverkaufs – an dem laut Kienemund im Übrigen die kürzeste Vorverkaufsphase seit langer Zeit eingeläutet wurde – habe es deshalb eine wahre Menschenschlage vor der Tür des Hauses gegeben. Auf Interesse würden vor allem die Aufführungen von „Paradiese“ ab dem 9. Juli stoßen.

Die Anzahl der Vorverkäufe sei für das Haus aber ohnehin nicht ausschlaggebend, betont Kienemund abschließend. Was vielmehr zähle, ist die schlichte Tatsache, dass nun endlich wieder überhaupt ein Kulturprogramm angeboten werden könne. Wie gesagt: Es könnte besser laufen in Gewandhaus und Oper – aber auch deutlich, deutlich schlechter.

Von Christian Neffe