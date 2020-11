Leipzig

Zusammengesunken sitzt Azucena da. Die Beine hat sie angezogen, mit ihren Armen klammert sie sich an den Rand eines offenen, schwarzen Sarges. Kraftvoll, aber dennoch melancholisch schallt ihr Mezzosopran von der Bühne. Sie hat Visionen, träumt von einer Rückkehr in ihre Berge. Doch Azucena sitzt im Kerker. Dort nimmt sie Abschied von ihrem vermeintlichen Sohn Manrico, mit dem sie zusammen auf die Hinrichtung wartet. Auch Manrico geht die Situation nahe. Im olivgrünen Trenchcoat sitzt er da, die Gesichtszüge verzerrt, beim Singen greift er sich an die Brust.

Es ist eine tragische Szene aus Guiseppe Verdis „Il trovatore“, die in der Oper Leipzig geprobt wird. Normalerweise würden sich Azucena und Manrico vermutlich ein letztes Mal in den Armen liegen. Doch in Zeiten von Corona ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Stattdessen sitzt Azucena auf der linken Seite der Bühne, mehrere Meter von ihr entfernt befindet sich Manrico. Beide schauen immer wieder zueinander rüber, versuchen durch Mimik und Gestik der Entfernung zu trotzen und wenigstens eine Form des direkten Kontakts herzustellen.

Sechs Meter Abstand beim Singen

Es ist wahrlich keine einfache Aufgabe, in diesen Tagen ein Opernstück einzuüben. Egal ob für die Akteure auf der Bühne, die Musiker oder den Regisseur. Denn um proben zu dürfen, muss das Produktionsteam eine ganze Reihe von Hygienevorschriften einhalten. Angefangen beim Abstand: Auf der Bühne sind prinzipiell eineinhalb Meter Distanz einzuhalten, während des Singens sogar sechs Meter – untereinander sowie zum Publikum in der ersten Reihe.

Die Sängerinnen und Sänger wirken angesichts der Vorschriften aber entspannt. „Man hat nicht so viele Freiheiten, darf sich nicht berühren“, erzählt Marina Prudenkskaya, die Azucena spielt. Die Hauptsache für alle ist aber, dass sie überhaupt noch weiter proben können. Die ganzen Abstandsregeln auf der Bühne im Kopf zu behalten, sei auch nicht das große Problem. Doch gerade als Leonora, die Geliebte Manricos, die Bühne betritt, um ihm die Nachricht von seiner Freilassung aus dem Kerker zu überbringen, schallt es plötzlich „Stopp“ aus der ersten Reihe. Energisch läuft Regisseur Jakob Peters-Messer auf die Bühne. „Du darfst nicht näher kommen, du musst da bleiben“, erklärt er dann. Oder: „Wenn er in deine Richtung singt, musst du etwas weggehen.“ Denn auch der Bereich, die Richtung, in die andere singen, darf nur mit einem Abstand von sechs Metern durchquert werden. Obwohl die Sängerinnen und Sänger die Abstandsregeln gut verinnerlicht haben, gehen sie beim Singen manchmal doch unbewusst einen Schritt aufeinander zu.

Regisseur Jakob Peters-Messer (r.) gibt Anweisungen an die Darsteller Marina Prudenkskaya (l.), Gaston Rivero (Mitte) und Roberta Mantegna (hinten). Quelle: André Kempner

Emotionale Szenen sind schwierig

„Besonders bei emotionalen Szenen fehlt einfach der physische Kontakt“, gesteht Roberta Mantegna, die Leonora verkörpert. Denn als sie sich selbst opfert, um Manrico aus dem Kerker zu befreien, darf der nicht zu seiner sterbenden Geliebten. Aus sechs Metern Entfernung ballt er die Fäuste und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, doch Leonora ist für ihn unerreichbar. „Wir müssen uns an die besonderen Umstände anpassen und flexibel sein“, sagt Gaston Rivero alias Manrico. Die Verantwortlichen würden dafür Sorge tragen, dass man auch unter diesen speziellen Bedingungen weiter zusammen arbeiten und Musik machen könne.

Doch bei der Musik wartet die nächste Herausforderung. Da das Orchester bei „Il trovatore“ mit den entsprechenden Abständen zu groß für den Orchestergraben ist, müssen die Musiker mitsamt dem Dirigenten hinter der Bühne Platz nehmen. Und damit im Rücken der Sängerinnen und Sänger. Um ihnen während der Gesangseinlagen dennoch einen Blick auf den Dirigenten zu ermöglichen, wird dieser abgefilmt und auf Monitore übertragen, die – für die Zuschauer praktisch unsichtbar – an den Seiten des Saals montiert sind. Und beim genaueren Hinsehen erkennt man: Immer mal wieder huscht der Blick von Manrico und Co. unauffällig dorthin.

Nur beim Singen darf die Maske abgenommen werden

Dann ist Pause. Über eine Belüftungsanlage oben an der Decke wird mit einem zischenden Geräusch frische Luft in den Saal gepumpt. Unten läuft das gesamt Produktionsteam mit Maske herum. Auch Regisseur Peters-Messer trägt eine hellblaue Einwegmaske, während er mit den Darstellern spricht. Die Komparsen behalten selbst auf der Bühne ihre Masken auf, die Requisiten fassen sie nur mit Handschuhen an. Die Sängerinnen und Sänger dürfen beim Singen auf der Bühne die Maske allerdings abnehmen. Am Ende der Probe wird schließlich desinfiziert.

Auch wenn noch ungewiss ist, wann „Il trovatore“ vor Publikum gespielt werden kann, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, zwei Mal täglich wird unter großem Hygieneaufwand geprobt. Denn eines ist allen Beteiligten auch mit Abstand und Maske klar: The show must go on.

Von Simon Ecker