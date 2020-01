So schön wird der Frühling: Leipzigs Veranstaltungshighlights von April bis Juni

Leipzig

Konzerte, Feste, Theateraufführungen sollen auch Gäste zu einem Leipzig-Besuch bewegen. Hier der zweite Teil unseres Überblicks zu den Top-Veranstaltungen 2020:

APRIL

1.4. Gewandhaus: All you need is love! – Das Beatles-Musical

2.4. Täubchenthal 2raumwohnung

2.4. Arena: Parkway Drive

3.– 4.4. Täubchenthal: Knorkator

3.-5.4. Kanupark Markkleeberg: ICF Kanu-Slalom Weltrangliste

4.4. Haus Leipzig: Oliver Pocher

4.4.Innenstadt: HonkyTonk Leipzig 2020

Das Kneipenfestival Honky Tonk – hier 2019 die Band Tom Twist im Enchilada – zieht Besucher ab, um bei toller Musik zu feiern und Spaß zu haben. Quelle: André Kempner

4.4. Westbad Leipzig Premiere der Musikalischen Komödie: Die Juxheirat (Lehár)

4.4. Haus Auensee: Madsen

4.4. Thomaskirche: Johannes-Passion (1725)

4.4. Paulinum – Aula und Universitätskirche St. Pauli: Matthäus-Passion

4.-5.4. Leipziger Messe: 13. Leipziger Wolle-Fest & Stoffmesse

4.-5.4. Hochschule für Musik und Theater: 7. HMT-Jazzfest

5.4. Gewandhaus: Die schönsten Opernchöre

5.4. Arena: The Australian Pink Floyd Show

7.4. Arena: Flashdance – Das Musical

8.-13.4. Innenstadt: 25. Historische Leipziger Ostermesse

Immer einen Besuch wert: der Historische Ostermarkt auf dem Marktplatz. Quelle: André Kempner

8.4. Schauspiel Leipzig: Ballett-Premiere: Triple Bill – Veldman / Pérez / Harriague

8.4. Gewandhaus: The Music Of Game Of Thrones – Live in Concert

9.4. Arena: Star Wars in Concert: Die Rückkehr der Jedi Ritter

9.4. Gewandhaus: Rainald Grebe

9.-10.4. Thomaskirche: Matthäuspassion

10.4. Westbad: Premiere der Musikalischen Komödie: Die kleine Meerjungfrau

11.4. Werk 2: Blutengel, Hocico, Chrom, Amduscia

11.-12.4. Leipziger Messe: Impericon Festival

11.-13.4. Zoo Leipzig: Tierische Osteraktionen

12.4. Gewandhaus: Die Große Gala-Nacht der Operette

14.4. Gewandhaus: FlyingBach – 10 Jahre Jubiläum

15.4. Arena: Santiano

17.4. H aus Auensee: Heinz Rudolf Kunze

18.4. Arena: Evanescence& Within Temptation

18.-19.4. Arena: Deutsche Meisterschaft Degen

21.4. Kongresshalle am Zoo: Master and More – Messe Leipzig

22.4. Arena: Massachusetts – Bee Gees Musical

22.-25.4. Congress Center Leipzig: 58. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Nuklearmedizin

23.4. Theater der Jungen Welt: Premiere: M – Eine Stadt sucht einen Mörder

23.4.-10.5. Hauptbahnhof Leipzig: Ausstellung: International perspective

24.4. Arena: Paul Panzer

25.4. Universität Leipzig: Studieninformationstag

25.4. Haus Auensee: In Extremo

25.4. Schauspiel Leipzig: Premiere: Das Schloss (Kafka)

25.4. Museum für Druckkunst: 26. Leipziger Typotage

25.-26.4. Leipziger Messe: 10. Beauty Forum Leipzig

26.4. Sportforum: 44. Leipziger Marathon

26.4. Leipziger Messe: BioOst Leipzig

28.4. Werk 2: Akkordeonale 2020

28.-29.4. Congress Center Leipzig: 13. Messekongress „Schadenmanagement & Assistance“

29.4. Haus Auensee: Lena

29.4. Oper Leipzig: Leipzig tanzt – Aufführungen zum Welttanztag

29.4. Grassi-Museum für Angewandte Kunst: Ausstellung Lust und Begehren in Kunst und Design (bis 27. September)

30.4.-1.5. Gewandhaus: Großes Concert: Gewandhausorchester, Andris Nelsons, Boston-Woche

30.4.-3.5. div. Veranstaltungsorte: Deutsches Chorfest 2020

30.4. Cottaweg: Frühjahrs-Kleinmesse (bis 24.5.)

Die Frühjahrskleinmesse am Cottaweg beginnt am 30. April. Quelle: Andre Kempner

MAI

1.5. Galopprennbahn Scheibenholz: Aufgalopp im Scheibenholz

1.-3.5. Kanupark Markkleeberg: DKV Kanu-Slalom-WM-Qualifikation

1.-2.5. Baumwollspinnerei: Rundgang der Spinnerei-Galerien

1.-9.5. div. Veranstaltungsorte: a cappella 2020 – Internationales Festival für Vokalmusik

2.5. Oper Leipzig: Premiere: Die Zauberflöte (Mozart)

2.5. Haus Auensee: Völkerball – A Tribute To Rammstein

6.5. Conne Island: The Subways

6.5. Arena: Howard Carpendale

Howard Carpendale kommt am 6. Mai in die Arena. Quelle: André Kempner

6.-7.5. Congress Center Leipzig: Deutscher Arbeitssicherheitskongress

8.5. Arena: Pet Shop Boys

8.5. Schauspiel Leipzig: Faust I und II (Goethe)

8.5. Werk 2: Axel Rudi Pell

8.-9.5. Kongresshalle am Zoo: 12. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für UmweltZahnMedizin

8.-10.5. Leipziger Neuseenland: 7-Seen-Wanderung

9.5. Haus Auensee: Joachim Witt

9.5. div. Veranstaltungsorte: 12. Museumsnacht in Halle und Leipzig

9.5. HTWK Leipzig: 14. Lange Nacht der Computerspiele und Hochschulinformationstag

9.5. The Westin Leipzig: Börsentag Kompakt Leipzig

9.-10.5. Kanupark Markkleeberg: 8. XXL-Paddelfestival

9.-17.5. Lofft: Theater Off Europa Festival 2020: Identität Polska

10.5. Völkerschlachtdenkmal: LVZ-Fahrradfest 2020

Ein Muss für alle Fahrradfreunde: das LVZ-Fahrradfest am 10. Mai. Quelle: André Kempner

10.5. Fockeberg:29. Prix de Tacot – Das Leipziger Seifenkistenrennen der naTo

10.5. Clara-Zetkin-Park:11. Leipziger Volksbank Frauenlauf

10.5. Stadtgeschichtliches Museum: WerkStadt Leipzig. 200 Jahre im Takt der Maschinen

12.5. Arena: Das Große Schlagerfest XXL

12.5. Agra-Park: Fest der 25 000 Lichter

12.-15.5. Leipziger Messe: OTWorld 2020 – OrthopädieReha-Technik

13.5. Arena: Joe Bonamassa

13.-18.5. Augustusplatz: SachsenBeach 2020

14.5. Arena: Wrestling: WWE – Live Tour 2020

15.5. Westbad Leipzig: Premiere der Musikalischen Komödie: MuKo Magic

15.5. Arena: Rock Legenden – Silly – City Maschine ( Puhdys)

15.5. Kunstkraftwerk: Premiere des Schauspiel Leipzig: Vater ( Florian Zeller)

16.5. Innenstadt: Leipziger Nachtlauf

16.-17.5. Altes Messegelände, Radsport: 17. Neuseen Classics – Rund um die Braunkohle

17.5. Arena: Das ist Wahnsinn! – Das Musical mit den Hits von Wolfgang Petry

17.5. Paul-Gerhardt-Kirche: Connewitzer Straßenfest

19.-20.5. Kongresshalle am Zoo: Konferenz und Ausstellung: new energy world

20.5. Haus Auensee: ABBA – The Tribute Concert

20.-23.5. Congress Center Leipzig: 101. Deutscher Röntgenkongress

20.-24.5. Oper Leipzig: Richard Wagner-Festtage Leipzig (u.a. mit „Der Ring des Nibelungen“ – Zyklische Ring-Aufführung)

21.-23.5. Cospudener See, Hafen Zöbigker „Pier 1“: Internationale Deutsche Meisterschaft der Contender

22.5. Paulinum – Aula und Universitätskirche St. Pauli: Orchester „Leipziger Romantik“ – Konzert zum 207. Geburtstag von Richard Wagner

22.-24.5. Naturbad Nordost: Wasserfest Thekla am See

23.5. Haus Auensee: Pietro Lombardi & Band

23.5. Galopprennbahn Scheibenholz: Schlammlauf für Frauen: Muddy Angel Run 2020

24.-26.5. Arena: World Nations League Volleyball

24.5. Deutsches Buch- und Schriftmuseum: 370 Jahre Zeitungsdruck in Leipzig. Eine Jahrhunderttradition geht zu Ende (bis 4.1.2021)

27.-29.5. Congress Center Leipzig: International Transport Forum

29.-30.5. Red Bull Arena: Rammstein

Für Genießer: die Leipziger Bierbörse am Völkerschlachtdenkmal. Quelle: Dirk Knofe

29.5.-1.6. Völkerschlachtdenkmal: 22. Leipziger Bierbörse

29.5.-1.6. div. Veranstaltungsorte: Wave-Gotik-Treffen 2020

29.5. Clara-Zetkin-Park: Victorianisches Picknick zum Wave-Gotik-Treffen

JUNI

3.-4.6. Arena: Sunrise Avenue

5.6. Parkbühne: Matthias Reim

5./ 6.6. Schauspiel Leipzig: Faust I und II (Goethe)

5.-7.6. Innenstadt: 29. Leipziger Stadtfest 2020

5.-21.6. div. Veranstaltungsorte: Leipziger Umwelttage 2020

6.6. Oper Leipzig: Ballett-Premiere: Soto / Scholz / Schröder

6.6. Karl-Heine-Kanal: Premiere: Auf sieben Brücken – Open Air-Sommertheater des Theaters der Jungen Welt

6.6. Arena: André Rieu

6.6.-29.8. div. Veranstaltungsorte: MDR-Musiksommer

7.6. Galopprennbahn Scheibenholz: Mode-Renntag

11.-21.6.Innenstadt: Bachfest Leipzig 2020

Beim Bachfest wieder dabei: Der Thomanerchor unter Leitung von Thomaskantor Gotthold Schwarz in der Thomaskirche. Quelle: André Kempner

11.6. Stadtarchiv Leipzig: Ausstellung: Von der Messehalle zum Stadtarchiv. Die bewegte Geschichte des ehemaligen Sowjetischen Pavillons (bis 31.12.).

12.6. Westbad Leipzig: Rockoper-Premiere der Musikalischen Komödie: Jesus Christ Superstar

12.6. Parkbühne: The Hooters

12.6. Sommerbad Kleinzschocher: 27. Lipsiade Triathlon

13.6. Völkerschlachtdenkmal: Die Fantastischen Vier

13.-14.6. Belantis: Energy SummerOpening Party

13.-14.6. Grassimuseum: Keramikmarkt im Grassi

17.6. Sportforum: 13. Firmenlauf Leipzig

17.-18.6. Leipziger Messe: CosmeticBusiness

18.6. Torhaus Markkleeberg: Premiere Sommertheater des Schauspiel Leipzig: Drei Tage auf dem Land ( Patrick Marber)

18.-21.6. Hochschule für Musik und Theater: Festival des Zentrums für Gegenwartsmusik

19.6. Kulkwitzer See: 9. Sonnenwendschwimmen

19.6. Parkbühne: Dieter Thomas Kuhn & Band

19. und 20.6. Sommer-Arena auf der Festwiese: Roland Kaiser

19.-20.6. Grassi-Museum für Musikinstrumente:Alte Musik Fest

19.-21.6. Küchenholz: Lipsiade 2020 – 27. Leipziger Kinder- und Jugendsportspiele

19.-21.6. Hauptbahnhof: Nachwuchsfestival BachSpiele

20.6. Parkbühne: Karat 45

21.6. Sommer-Arena auf der Festwiese: Sarah Connor

Tritt auf der Festwiese auf: Sarah Connor, hier bei einem Konzert in der Arena. Quelle: André Kempner

21.6. Clara-Zetkin-Park: Leipziger Ökofete

21.-24.6. Golf & Country Club Leipzig: German Junior Golf Tour Leipzig Open 2020

23.-24.6. Kongresshalle am Zoo: 12. Messekongress Kundenmanagement

25.6. Kunsthalle der Sparkasse Leipzig: Ausstellung: This is not funny (bis 6.9.)

26.-27.6. Rosental: Klassik airleben im Rosental

27.6. Haus Auensee: Social Distortion

28.6. Oper Leipzig: Premiere: Capriccio ( R. Strauss)

