So souverän wie virtuos: Tim Fischer feiert in Leipzig 30 zeitlose Bühnenjahre

Leipzig

Wer lang genug auf den Brettern wandelt, die die Welt bedeuten, zieht irgendwann Bilanz. Oder Zwischenbilanz. Tim Fischers Resümee aus 30 Bühnenjahren ist „Zeitlos“. Unter diesem Titel hat er auf seinem neuen Album all jene Chansons versammelt, die für ihn zu Wegbegleitern geworden sind. Fast allen.

Das Tourprogramm, mit dem der Chansonnier am Freitagabend im Leipziger Kupfersaal Station machte, ist also Gelegenheit, Rückschau zu halten – und mit der Fangemeinde zu feiern. Was gelingt. Und Fischer, berührt vom warmherzigen Empfang, seufzen lässt: „Ich glaub, ich zieh hierher.“

Strahlemann und Träumer

Derzeit ist der 46-Jährige aber noch am Hamburger Hansa Theater als schillernder Conférencier im Zwanzigerjahre-Paradestück „Cabaret“ zu erleben (und deswegen mit kahl geschorenem Kopf unterwegs). Für seine „Zeitlos“-Tournee hat sich Fischer außerdem Verstärkung geholt: Das Live-Quartett der „Rinnsteinprinzen“ verwandelt den Kupfersaal zeitweise zur Rockarena.

Das irritiert aber nur beim Opener, dem „Babylon Berlin“-Titelsong „Zu Asche, zu Staub“, der aus den Lautsprechern wummert wie eine Nummer von Rammstein. Ansonsten macht Fischer das, was er wie kein zweiter im Chanson-Fach beherrscht: Er wechselt die Rollen und Stimmungen auf der Bühne so souverän wie virtuos – wird vom Strahlemann im nächsten Augenblick zum maulenden Tattergreis, zum unglücklich Liebenden, zum Trauernden, zur Frau, zum melancholischen Träumer.

Auf den Leib geschrieben

Wortwitz gepaart mit Zungenakrobatik gibt’s in „Stroganoff“ von Friedrich Hollaender, einer wahnwitzig schnell vorgetragenen Parodie über die zufällige Genese des Geschnetzelten als Folge eines unglücklich endenden Eifersuchtsdramas.

Begleitet wird Fischers Gesang hier nicht nur von der munteren Band – Jo Ambros an der Gitarre, Rolf Langhans am Flügel, Bernd Oezsevim am Schlagzeug und Oliver Potratz am Bass –, sondern vom als Tänzer und Mitsänger sekundierenden Schauspieler Florian Korty, der auch als Einpersonenballettensemble bei „Stroganoff“ im rosa Tutu bella figura macht.

Daneben sind es Chansons der jüngeren Generation, von Autoren wie Bernhard Bentgens, Lucy van Kuhl, Thomas Pigor und natürlich Sebastian Krämer, die Tim Fischer auf den Leib geschrieben sind.

Tiefsinn im Alltag

Besonders Sebastian Krämer versteht es, mit seinen hintersinnigen Texten („Politiker können nichts dafür“, „Meine erste Putzfrau“) in Alltagsbanalitäten einen verborgenen Tiefsinn zu entdecken – und dabei noch unterhaltsam zu sein.

In „Was willste denn in Wien“ werden die Vorzüge einer spießigen Altbauwohnung mit Zentralheizung in Berlin Mitte abgewogen gegen einen beziehungsbedingten Umzug in die österreichische Kapitale.

Gewaltiges Schlussstück

Das Idiom unserer südlichen Nachbarn imitiert der gebürtige Delmenhorster erstaunlich authentisch. Deswegen ist es schade, dass die Kabarett-Legende Georg Kreisler, der mit Fischer eng zusammenarbeitete und eigens für ihn Chanson-Abende entwarf, im Jubiläumsprogramm nicht vertreten ist.

Dafür aber – als gewaltiges, todessehnsuchtstrunkenes Schlussstück –„Komm, großer schwarzer Vogel“ des Österreichers Ludwig Hirsch. Und natürlich darf auch die bittersüße „Rinnsteinprinzessin“ nicht fehlen, Fischers musikalischer Talisman. Die autobiographische Ballade ist Verheißung und Warnung zugleich: „Heute werd’ ich mich nicht ducken“, heißt es da, „sondern einmal all den werten Herr’n in die Fresse spucken.“

Heute muss Tim Fischer niemanden mehr etwas beweisen: Er ist längst zu einer Institution des deutschsprachigen Chansons geworden.

Von Werner Kopfmüller