So viel Qualität war lange nicht im Deutschen Wettbewerb beim Leipziger Dok-Festival

Es gibt Künstler. Und es gibt Handwerker. Das ist im Kino nicht anders als überall. Auch im Dokfilm. Sprechende Köpfe sind Fernsehen, Fragen aus dem Off (um das Reden am Laufen zu halten) sind auch Fernsehen. Da muss man nicht Purist sein. Dokfilm geht anders. Wenn genau das in diesem Jahrgang einer zeigt, dann Daniel Kötter. Mal sitzen da Männer nachts ums Lagerfeuer und unterhalten sich. Die Kamera umkreist sie, geredet wird auf der Tonspur.

Einmal sitzt Daniel Kötter hinten im Bajag (schmales, zweisitziges Taxi) und spricht mit dem Fahrer. Ganz alltäglich. Ganz natürlich. Also auch ganz filmisch. Zu Anfang von „Rift Finfinnee“ blickt die Kamera in eine weite Landschaft mit Senke. Langsamer Schwenk, Dialoge darunter.

Echte Entdeckung

„Rift Finfinnee“ lässt jedes echte Cineasten-Herz höher schlagen. „Rift Finfinnee“ ist stille Beobachtung und Sozialstudie, Alltagserkundung und Allegorie. Es geht um Urbanisierungen bei Addis Abeba ( Äthiopien), Vertreibung und lausige Blocks, mondäne Villen, Tagelöhner, schwer arbeitende Frauen am Bau, Angst und Überleben. Es geht um Wächter, Bauern, Investoren und Ausgestoßene. Der gesellschaftliche Riss kommt nicht von der Tektonik im Great African Rift.

Diese unerhörte filmische Qualität erreichte im Deutschen Wettbewerb kein zweiter der sieben Nominierten, aber so viel Qualität war in dieser Reihe lange nicht. Der deutsche Dokumentarfilm 2020 ist eine Entdeckung. Auch „Die Wächterin“ von Martina Priessner, die eine widerspenstige Nonne porträtiert, die einsam in einem Kloster im Südosten der Türkei lebt. Eine Raucherin, die ihren christlich-orthodoxen Ort gegen die Attacken der islamischen Umgebung verteidigt. Ein ruhiger, konzentrierter Bilderfluss, leider mit unnötigen Fragen aus dem Off.

Faktenreich und nachdenklich

Ohne Schaum vorm Mund fragt Carsten Rau in „Atomkraft Forever“ nach der Zukunft von Atomstrom – und gibt keine letzten Antworten. Das ist angenehm – vom Blick auf den Rückbau im KKW Nord Lubmin über den Reaktor Grundremmingen bis zur Forschung in Cadarache.

Immer wieder Archivbilder über den euphorischen Aufbruch – und nüchterne Überlegungen zur Endlagerung. Oder zu Stromverteilung, drohenden Engpässen und der Attacke von Xavier Usat ( EDF Frankreich) über den wahlpolitisch getriebenen deutschen Ausstieg. Ein so faktenreicher wie informativer Bericht zum Stand der Dinge. Nachdenklich – und nicht in Schwarz-Weiß.

Stimmungsvolle Landschaftsbilder

Sehr persönlich: „80 000 Schnitzel“ von Hannah Schweier, deren jüngere Schwester, studierte Biologin mit Traum von Gen-Forschung, den überschuldeten Familienhof mit Gasthaus in der Oberpfalz übernimmt.

Eine schwesterliche Chronik im Rhythmus der Jahreszeiten, mit Ausflügen in die Familiengeschichte, Gesprächen mit der verwitweten Oma, die sich mit 85 immer noch um die wenig nachgefragte Pension kümmert, Schlagerhits aus der Jukebox, stimmungsvollen Landschaftsbildern und dem erfolgreichen Wirtschaften der Schwester. Die kappt rigoros alte Zöpfe. Wären nicht die leidigen Fragen aus dem Off, ein perfekt privates Album.

Pointiertes Protokoll

Privat erzählen auch Bettina Ellerkamp und Jörg Heitmann in „Wir wollten alle Fiesen killen“: Die unglaubliche Geschichte, wie sie für eine Million den Rothenstein bei Jena kaufen, in dem es über fünf Kilometer betonierte Gänge gibt (vom Kaolin-Abbau, von Nazi-, NVA- und Bundeswehr-Nutzung), und den sie für ein Rechenzentrum weiterverkaufen wollen. Was schief geht. Ein äußerst unterhaltsames, kurzweiliges, pointiertes Protokoll über einen Berg mit Charakter und Geschichte.

Um Geschichte geht es auch bei Andreas Voigt, der nach fast 30 Jahren wieder längs der Oder im Dreieck von Guben, Hoyerswerda und Troszyn unterwegs ist. „Grenzland“ sammelt Erinnerungen (Ex-Textilarbeiterin arbeitet jetzt im Westen in einer Spielothek), Abbrüche (Häuser verschwinden), Aufbrüche (ein Syrer renoviert ein Haus), Wandlungen (australisches Paar kauft Hof) und Verwandlungen (Abiturientin geht nach Sheffield). Ein Heimatfilm der ziemlich anderen Art.

Erstaunlich: „Lift like a girl“ von Mayye Zayed. Da trainieren doch tatsächlich, mitten im lauten, staubigen Alexandria, Mädchen unter freiem Himmel Gewichtheben, aufgestachelt von einem Trainer, der nicht nur zetert und antreibt, sondern auch Tanzen kann. Besonders, wenn Asmaa wieder mal gewinnt.

Von Norbert Wehrstedt