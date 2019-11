So war Fettes Brot im Leipziger Haus Auensee

Leipzig

Sie gehören zu den Klassikern des Deutschrap: Fettes Brot. Mit Klassikern wie „Schwule Mädchen“, „Lass die Finger vom e, Manuela“ und „Bettina, zieh dir bitte etwas an“ überzeugen sie ihre Fans mit einer Mischung aus Humor und treibenden Beats. Am Montag stellten sie in Leipzig ihr neues Album „Lovestory“ vor. Im Haus Auensee begeisterten sie treue Fans mit alten und aktuellen Songs.

Wie waren die Jungs von Fettes Brot drauf?

Die Jungs waren richtig gut drauf, haben bei „Meh’ Bier“ auch ordentlich Bier verteilt und selbst getrunken. Sie haben zwei ausgiebige Zugaben gespielt, so dass das Konzert knapp zwei Stunden ging. Dazu haben sie zwischendurch viele Witze gerissen und sich selbst auch gefeiert.

Wie war die Stimmung?

Die Stimmung war sehr ausgelassen, noch mehr als beispielsweise bei ihrem Auftritt beim Highfield. Das Publikum bestand offensichtlich aus vielen großen Fans, die alle älteren Stücke mitsingen konnten.

Zur Galerie Gute Stimmung im Haus Auensee beim Konzert von Fettes Brot.

Was waren die Höhepunkte?

Bei „Jein“ sind nach einer halben Stunde zum ersten Mal alle abgegangen, danach haben die Besucher vor allem auf „Schwule Mädchen“ gewartet und diesen Song in den Pausen auch lautstark gesungen. In der zweiten Zugabe wurde dann „Nordisch by Nature“ gespielt, der letzte Höhepunkt.

Wie waren Sound und Bühne?

Der Sound war wie immer im Haus Auensee nicht optimal, aber zumindest akzeptabel. Die Bühne war aufwändig dekoriert, zu Beginn mit dem Cover des neuen Albums „Lovestory“ , dann mit Leuchtreklame, die „Schwule Mädchen“ und „Robot Girl“ zeigte. Später hatten die Jungs noch leuchtende Herzen um den Rücken geschnallt.

Von Christian Dittmar