Leipzig

Gespannt warten am Montag rund 3300 Menschen in der Arena auf den Auftritt ihres Stars – obwohl man es eigentlich Rückkehr nennen muss. Schließlich feierte „Die Show meines Lebens“, wie das Programm zu Howard Carpendales 50-jährigem Bühnenjubiläum betitelt ist, bereits 2018 in Berlin Premiere und wurde dort noch ein halbes Dutzend Mal aufgeführt, bevor die Pandemie der Deutschlandtour einen Strich durch die Rechnung machte.

Nun aber geht sie endlich weiter. Zu Beginn ist das Antlitz des Südafrikaners als überlebensgroße Videoprojektion auf den Bühnenvorhängen zu sehen, von wo aus „Howie“ die Menge mit seinem charmanten, wortlosen Lächeln verzaubert. Eine erste Welle der Euphorie fegt durch den Saal, dann verschwindet das Bild, der Vorhang hebt sich, und die Band legt los.

„Ich werde heute Abend nicht gendern“

Gut fünf Minuten verschlingt deren Intro, das zwischen Jazz, Funk und Pop pendelt, einen Vorgeschmack auf die Hits des 76-Jährigen gibt uns sich bereits als erstes Highlight des Abends herausstellt. Denn auch wenn Carpendale, nachdem er unter tosendem Jubel zu – wie sollte es auch anders sein – „Hello Again“ auf die Bühne schlendert, eindeutig der Star sei mag: Die eigentliche Großleistung bringt hier die 20-köpfige Bigband, die mit ihrem kraftvollen, voluminösen Sound die Ohren zu verzaubern weiß.

Konzert von Sänger Howard Carpendale in der Quarterback Immobilien Arena vor 3300 Fans in Leipzig Quelle: Andre Kempner

Ein Moment der Verwirrung schließt sich an, als Carpendale aus dem Nichts verkündet, an diesem Abend nicht zu gendern – er sei schon froh, wenn er „der“, „die“ und „das“ richtig hinbekomme. Auch wenn er sich hier auf seine Muttersprache berufen kann, in der es solche grammatikalischen Fallstricke nicht gibt, so wirkt diese anlasslose Aussage doch seltsam reaktionär – ein Eindruck, den der Sänger aber spätestens mit „Ein paar sind immer über den Wolken“ und „Unter einem Himmel“ wegwischt, in denen er moralischen Vorbildern wie Martin Luther King, Nelson Mandela oder auch Greta Thunberg Ehre erweist sowie sich gegen „beschissene Kriegsspiele“ ausspricht.

Schwelgen in der Vergangenheit

Davor und danach gibt es im regen Wechsel Fetziges („Samstag Nacht“, „Tür an Tür mit Alice“), Schmachtendes („Je weiter du gehst“, „Es geht um mehr“), Emotionales („Du bist doch noch hier“) und Gecovertes („So bist du“, „Ohne dich“ und „Wonderful World“ samt passabler Louis-Armstrong-Imitation). Und natürlich, das gehört zum Konzept einer Jubiläums-Show, schwelgt Carpendale in der Vergangenheit: mit amüsanten, im Plauderton vorgetragenen Anekdoten und einer Hommage an die ZDF-Hitparade.

Er habe sich für dieses Programm von den Bühnenshows Las Vegas inspirieren lassen, verkündete der Sänger im Vorfeld, und diesem Anspruch wird dieser Abend sowohl visuell, dank aufwendigem Licht- und Videoeinsatz, als auch akustisch gerecht. Howie führt dabei als charmanter bis süffisanter Entertainer durch den Abend. Dass die drei Stunden aber nur ein wenig und nicht viel zu lang erscheinen, das ist allem voran den Musikerinnen und Musikern zu verdanken, die hinter und neben ihm stehen und seinen Schlagersongs einen ganz neuen, mitreißenden Anstrich verleihen. Auch wenn es die Rap-Passage in „Das schöne Mädchen von Seite 1“ nun wahrlich nicht gebraucht hätte.

Von Christian Neffe