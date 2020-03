Leipzig

Für seine Tour zum Album „Once Upon a Mind“ machte der britische Singer-Songwriter auch in Leipzig Halt. Mit seinen ganz persönlichen Hits bezauberte er in der Quarterback Arena und legte sich dabei mächtig ins Zeug.

Wie war James Blunt drauf?

Exzellent. Mag sein, dass die Endzeiteuphorie der eventuell letzten Konzertausgabe vor Corona-Restriktionen hineinspielt, aber der Brite singt und schrammelt, was das Zeug hält. Gefühlvoll, kraftvoll - Wechsel in Sekunden.

Wie war die Stimmung?

Tadellos. Bei der kleinsten Animation geht das Publikum mit, reagiert überschwänglich und verbringt einen Großteil der Songs stehend - trotz teuer bezahlter Sitzplatzkarten.

Wie waren Sound und Bühne?

Minimalistisch gehalten und deshalb umso effektvoller. James Blunt selbst wird nicht in die Bühnenshow einbezogen, er macht einfach das, was er am besten kann: Singen und fühlen. Akustisch passabel austariert in der schwierigen Klanglandschaft der Arena. Mehr passiert auf den Leinwänden über den Musikern: Von Neon-Lyrics bis Familienfotos.

Was waren die Höhepunkte?

James Blunt hält sein Niveau konstant oben, dennoch sticht „Monsters“, ein Lied für seinen Vater, heraus. Authentisch, verletzlich und anrührend.

Wie war der Unterhaltungsfaktor?

Sehr hoch - James Blunt hält, was seine neueste Platte „Once upon a mind“ verspricht und legt noch zweimal drauf.

Von Katharina Stork