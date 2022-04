So war Olaf Schuberts Auftritt in der Arena Leipzig

Leipzig

Zeit für Rebellen ist immer. Egal ob vor, im oder nach dem Lockdown. Aus dem tauchte jetzt auch Olaf Schubert wieder auf. Am Samstag gastierte der Dresdner in der Arena Leipzig. „Zeit für Rebellen“ heißt sein Programm. So ganz taufrisch, gar rebellisch, ist es allerdings nicht.

Nun sind Namen, gerade für Comedy-Programme, oft nur Schall und Rauch. Oder bei Olaf Schubert eher so etwas wie die Knetmasse, mit der der berühmteste Pullunder-Träger der Welt in seiner typischen Mischung aus frohgemuter Infantilie und mitunter genial durchtriebenem Sprachwitz sein Wort-Werk zusammenknetet. Mal zu Klumpen dicker Schenkelklopfer, denen selbst noch der hackedichteste Stammtisch mit schallendem Gejohle folgen kann. Mal zu herrlich absurden, klug verschlungenen Ketten von Sprachwursteleien, die durch ähnlich absurd verschlungene Gedankengänge zum Licht der Erkenntnis führen. Die natürlich immer eine des Dresdner Dadaismus à la Schubert ist.

Stoische Sidekicks

Es verhält sich damit ein wenig wie mit den Schubert-Liedchen, bei denen der Text sich oft nicht recht ins Melodiegerüst fügen will. Aber was nicht passt, wird passend gemacht; das ist letztlich alles nur eine Frage des richtigen Durchknetens. Schubert beherrscht das perfekt. Wobei ihm auch in der Arena wieder die Musiker Herr Stephan (Trompete, Mundharmonika, Gitarre) und Jochen Barkas (Gitarre) tatkräftig zur Seite stehen. Stoische Sidekicks für den Meister und alte Bekannte für alle alten Schubert-Fans.

Für die aber auch die meisten Gags des Abends alte Bekannte sein dürften. Denn „Zeit für Rebellen“ gab’s schon vor und während Corona. Und das auch in Leipzig (Nato, Parkbühne). In der Arena ist es jetzt angereichert mit ein paar Updates, die sich in schon länger Bewährtes oder auch nur Gewohntes einfügen. In die Impftypen-Artenlehre etwa („Transgeimpfte“ sind Ungeimpfte die sich geimpft fühlen) oder in die Darlegungen sozialer Innovationsideen für die Altenpflege (Rentnerklappe). Das kennt man, wie auch die rote Lampe in Schritthöhe an Schuberts Mikroständer (Achtung: Kalaueralarm), die für alle, die es während des Lockdowns verlernt haben, anzeigt, wann es spontan zu lachen gilt.

Spontaneinlagen

Schubert gehört ohne Frage zu jenen Comedians, über deren Witze man durchaus mehrfach lachen kann. Woran es liegt, dass in der Arena die Show trotzdem nicht so recht aus dem Knick kommt, ist somit die große Frage. War’s einfach nur einer der weniger guten Abende? Kann ja vorkommen. Oder zeigt doch das Material Verschleißerscheinungen? Gar der Olaf selbst?

Letzteres klammern wir mal aus. Dafür sind die Updates zu gut. Oder die Spontaneinlagen. Gleich zu Beginn schrumpft Schubert da in rebellischer Wahrheitsliebe die Arena zur „Turnhalle“. Nur um kurz darauf großartig den Lehrer raushängen zu lassen, wenn er zwei Zuspätkommer erspäht: „Da bin ich heute extra schon um 14 Uhr aufgestanden um pünktlich hier zu sein – und dann so was! Noch so’n Ding und hier ist Feierabend.“

100 Minuten Durchkneten

Das dauert dann aber doch noch eine Weile. In gut 100 Minuten Spielzeit knetet Schubert sein Programm durch. Fragt sich, was Putin in der Ukraine will (wäre Schubert Diktator würde er die Malediven erobern), wirft einen Blick auf die Kampfbereitschaft der Bundeswehr („Ab heute wird auch mal zurückgeschossen – aber nicht vor elf Uhr!“), entwirft kleine garstige Sozialskizzen (die „kittelgeschürzte Ost-Ursel aus Wernigerode“) und driftet mit Empfehlungen für alle „die von Kindern betroffen sind“ ein weiteres Mal in pädagogische Gefilde. Die schönste Idee dabei: In der Schule Mathe- und Religionsunterricht zusammenlegen: „Man rechnet was aus und glaubt, dass es stimmt.“

Dazwischen gibt es Mutmacher-Liedchen („Nur auf dich kommt es an.“) und Sidekick-Bashing: Dank seines „tatkräftigen Gedümpels“ gelinge es Jochen Barkas mal wieder „unter sich hinaus zu wachsen.“ Das ist alles wie immer, also so, wie man es von Schubert erwartet. Nur phlegmatischer, aufgesagter, abgehakter. Zu routiniert nach Pullunder-Masche gestrickt. Das Publikum applaudiert entsprechend routiniert.

Von Steffen Georgi