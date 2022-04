Leipzig

Zoe Wees’ Karriere liest sich wie ein Hollywood-Drehbuch: Mit 15 Jahren die Teilnahme an einer Musik-Casting-Show, wo es aber nur bis zur dritten von fünf Runden ging. Ein Musiklehrer, der seinen Beruf aufgab, um sie zu fördern und zu managen. Erste eigene Gehversuche in sozialen Netzwerken mit Cover-Versionen bekannter Songs. Mit 18 die erste eigene Single, in der sie ihre Krankheit – Rolando-Epilepsie – verarbeitet, und damit der Durchbruch. Auftritte in deutschen und amerikanischen TV-Shows sowie bei den American Music Awards. Und nun, mit 20 Jahren, die erste Europa-Tournee. Die führte Zoe Wees am Donnerstag nach Leipzig.

Ein Live-Konzert der Kontraste

Gut 800 Menschen warten am Abend im Täubchenthal auf den Auftritt der Hamburgerin. Eröffnet wird die Show von einer anderen jungen Durchstarterin: Fløre kombiniert Pop-Rock mit einer dezent düsteren und doch mitreißenden Atmosphäre sowie einer hauchzarten Stimme. „Don’t you dare“ oder „Sick of being sad“ heißen die Songs, die Emotionen und Energie in den Saal treiben. Sobald die 25-Jährige einige Worte ans Publikum richtet, zeigt sie sich deutlich zurückhaltender als in ihren Liedern.

Ein Kontrast, der bei Zoe Wees noch deutlicher wirkt. Reden sei nicht ihr Ding, die Musik sei ihre Sprache, erzählte sie vor kurzem in einem ihrer raren Interviews, und das ist auf der Bühne auch spürbar. Die meisten Stücke gehen nahtlos ineinander über, und wenn nicht, dann sind die Ansprachen der Sängerin knackig-kurz und, man möchte fast sagen: nervös ins Mikrofon gesäuselt. Zumindest einen Satz äußert sie aber in vollem Selbstbewusstsein: „Ich weiß, dass ich dafür geboren wurde.“

Zoe Wees’ Abrechnung mit dem Vater

Und wie recht sie hat! Denn wenn die erste Takte erklingen, dann ist Zoe Wees in einer anderen, ihrer ganz eigenen Welt. Die Augen geschlossen, das Mikrofon fest in den Händen kehrt sie in ihren Songs ihr Leben, ihre Probleme, ihre Gefühl mit purer Stimmgewalt nach außen. „Rich Kids“, das sie ihrer Mutter widmet, erzählt von den vor allem finanziellen Problemen, aber auch all den schönen Zeiten, die die Familie in Wees’ Jugend hatte.

In „Daddy’s Eyes“ rechnet sie mit ihrem Vater ab, dem sie erstmals im Alter von 16 Jahren begegnete. „Hold Me Like You Used To“ ist eine Liebeserklärung an ihre verstorbene Ur-Großmutter, Girls Like Us“ ein Statement gegen überholte Schönheitsideale. Und „Control“, ihr großer Hit über ihre Krankheit, lässt den Abend kraftvoll ausklingen.

Die 20-jährige Zoe Wees trat am Donnerstag im Täubchenthal auf. Quelle: Christian Modla

Wenn man keinen Gefallen an den hörbar durchproduzierten Klangteppichen der Songs findet, die die versierte Band auslegt, beeindruckt zumindest die 20-Jährige zu jeder Sekunde. Rau und voller Power klingt diese beeindruckende Stimme, live natürlich um ein Vielfaches wirksamer als auf Spotify und Tiktok.

Die Instrumentals werden zur reinen Begleitung, die Sängerin dominiert, und sie verzaubert den Saal. Es gibt an diesem Abend viele Stücke zu hören, die noch nicht veröffentlicht sind und gespannt sein lassen auf das erste echte Album dieser Sängerin, die auf der Bühne wirkt, als hätte sie in ihrem Leben noch nie etwas anderes getan. Daraus könnte etwas Großes werden.

Von Christian Neffe