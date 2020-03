So war das „Corona-TV“ per Livestream aus dem Ilses Erika

Leipzig

Die Hose ist auf jeden Fall gemütlicher. Zu Hause auf dem Sofa. Das wäre schon mal ein wesentlicher Unterschied zu den Tagen davor, als die Leute noch ausgehen durften.

Wegen Corona sind seit Donnerstag alle Leipziger Bühnen geschlossen – fürs Publikum jedenfalls. Es ist die Geburtsstunde für eine völlig neue Form, etwas Althergebrachtes zu tun: Abends mit Freunden Kultur zu erleben. Ein paar bekannte Gesichter zu treffen und neue Leute kennenzulernen. Jetzt aber ganz ohne Ansteckungsgefahr.

Die erste Ilse Liveschalte mit Unterstützung von Mothergrid und Technik Trupp! Spenden vie PayPal an: gudrun@ilseserika.de Danke für's Einschalten!!! Gepostet von TANZCAFÉ ILSES ERIKA am Donnerstag, 19. März 2020

„Einen schönen guten Abend aus dem Ilses Erika“, hat Ben Deen am Donnerstag kurz nach neun so pünktlich das virtuelle Publikum begrüßt, wie es in dem Leipziger Tanzcafé sonst selten geschieht. „Das fabelhafte Corona-TV“, heißt das Format, dessen zweite Folge bereits für Samstag geplant ist.

Deen fängt an zu singen, ein Zähler links oben zeigt, wie viele Rechner nach und nach auf die Facebook-Seite zu dieser Live-Übertragung aus dem fast menschenleeren Kellerclub navigieren. Am Ende des Lieds sind es bereits 217. Viel mehr werden es in den kommenden 80 Minuten zwar nicht werden, viel weniger aber auch nicht. Es ist ein stetes Kommen und Gehen.

„Kultur findet also nur noch so statt“, spricht Clubbetreiber Jörn Drewes in die Kamera. „Wir sind ungefähr zu zehnt“, verrät er. Techniker, Kameraleute, Künstler. Jeder hat sein eigenes Mikro mit Namensschild, damit das Virus, sollte es anwesend sein, keinen neuen Wirt findet. Dass im Saal höchstens mal einer oder zwei in die Hände klatschen, ist merkwürdig, klar. Doch dafür öffnet sich rechts ein Chat mit jeder Menge Applaus. „Singt wie ein junges Reh, der Deen“, lobt einer. „Gut, gut!“

„Schöööön“, schreibt jemand, während Anne Heisig ein Lied über einen Sommerabend intoniert. „Hab einfach Lust, mich an schöne Sachen zu erinnern“, hat die Musikerin die Auswahl begründet. „So perfekt gerade“, tippt ein anderer ins Kommentarfeld. Am schwierigsten ist die Stille vor der Bühne für den Komiker Marcus Bräuer, der als nächster dran ist: Eine Pointe verpufft schnell, wenn keiner lacht. Aber er lässt sich nichts anmerken, als er berichtet, dass er wegen all des Toilettenpapiers, das er gehamstert hat, jetzt immer Stunden auf dem Klo verbringt und drückt.

Prost und Trost in viralen Zeiten

„Prost, Leute“, sagt Musiker Timm Völker, als er vor die Kamera tritt. Drewes versteht „Trost, Leute“ und findet, dass das ebenfalls passt. Über ein Online-Bezahlsystem können die Zuschauer sich mit Spenden für die Kunst bedanken. „20 Euro raus to the ones I love“, verspricht einer. Das Geld sei vor allem für Mitarbeiter gedacht, deren einzige Einnahmequelle gerade wegbreche, kündigt Drewes an. Und ein wenig auch, um das Tanzcafé am Leben zu halten. „Das wird sich in den nächste Wochen dramatisieren“, fürchtet er. „Im Moment geht das ja noch.“

In der Chat-Spalte greifen die Leute jedoch eher das Prost als den Trost auf. „Fernprost!“, lautet eine Wortmeldung. Ein Gast fragt, ob schon die Zeit für ein Mixgetränk namens Gisela gekommen sei. „Auf jeden“, folgt als Antwort. In dieser Hinsicht ist es fast normal: Die meisten anderen Besucher sind einem unbekannt, aber man trifft auch ein paar (Facebook-)Freunde. „Hallo“ hier, „Hi“ dort. Anders ist nur, dass einer offenbar aus Schweden zuschaut. „Jetzt hab ich Leipzig-Sehnsucht“, ist zu lesen. Ilses-Erika-Booker Christian Feist meldet sich aus Marokko, wo er als Urlauber gestrandet ist. Augenscheinlich wird er von vielen vermisst, doch er spendet Trost: „Ich habe euch ja viruell, äh, virtuell.“

Grenze und Kränze

Geiger Jörg Blumenstein ist in einen Ganzkörper-Regenmantel gehüllt und trägt eine Schutzmaske. Literatin Nicole Frank alias Fräulein Frank bekennt, dass sie mehr Angst hat, auf der Jahnallee auf einem nicht vorhandenen Radweg überfahren zu werden, als vor Corona. „Ich sorge mich eher um die türkisch-griechische Grenze als um virenartige Kränze“, wortspielt sie.

Mit der Akkordeonistin Doris Riedel formiert sich Drewes zum Duo „Wir sind es selbst“. Zusammen singen sie ein Lied über schöne Prinzessinnen, das sie lange vor Corona schrieben, erklären sie. „Wir dürfen nicht tanzen, wir dürfen nicht feiern“, lautet eine Zeile, die so eigentümlich in die Gegenwart passt wie eine Strophe des „Wettermanns“ Axel Rapp. Eigentlich geht es in seinem Stück um das Gefühl, in einer Gesellschaft unerwünscht zu sein. „Alle Kinos sind für uns geschlossen, die Oper, die Cafés und das Schauspielhaus. Du sagst, das ist doch kein Leben, aber schlimmer kann’s nicht werden. Wir müssen die Zeit nur irgendwie überstehen.“

Wie wahr. Neben Mitgefühl ist Geduld gefragt. Irgendwann ist das alles vorbei. In einer gemütlichen Hose immerhin, daheim auf dem Sofa und mit Ilses-Erika-Corona-TV auf dem Bildschirm, fühlt es sich bis dahin ein bisschen besser an.

Nächste Folge kommenden Samstag: Laser Dance mit Tim Thoelke und Donis; Spenden per Paypal an gudrun@ilseserika.de.

Von Mathias Wöbking