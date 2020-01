So war das Harry-Potter-Konzert in der Leipziger Arena

Leipzig

Nur wenige Filmmusiken haben die Rezeption eines ganzen Literatur- und Filmuniversums so nachhaltig geprägt wie die Motive, die John Williams vor beinahe 20 Jahren bei „ Harry Potter und der Stein der Weisen“ in die Welt entließ. Es genügen wenige Taktschläge von „Hedwig’s Theme“ und wohliges Wiedererkennen setzt ein.

Patrick Doyle hat für die Musik zum vierten Teil „ Harry Potter und der Feuerkelch“ die altbekannten Versatzstücke immer wieder eingebaut, aber auch neue Leuchttürme geschaffen, wie das zärtlich schwebende „Neville’s Waltz“.

Nostalgie auf Tournée seit 2016

Dieses nostalgisch Wärmende ist es wohl, das seit 2016 Millionen Zuschauer in die Arenen und Hallen treibt, um die Filme um den berühmtesten aller Zauberschülerzu sehen, live untermalt von Orchester. Oder eher übermalt, denn am Samstagabend stand in der Arena vor 3700 Zuschauern, die Musik klar im Fokus, die das Pilsen Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Timothy Hent präsentierte.

Zur Galerie Am 11. Januar kehrte die „Harry Potter Film Concert Series“ in die Arena Leipzig zurück und präsentiere das vierte Jahr in Hogwarts des Zauberlehrlings.

In einer etwas schrägen Begrüßung („Ich werde heute Abend Ihr Dirigent sein“) fragt Hent in bester Potterhead-Manier noch schnell die Zugehörigkeit zu den Häusern Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin ab, bevor das Live-Kinoerlebnis mit „The Story Continues“ seinen Anfang nimmt. Zurückhaltend ist das Pilsen Philharmonic Orchestra unter Hent, die Holzbläser gehen bisweilen neben den übermächtigen Streichern etwas unter, nur die Pauken kämpfen sich zuversichtlich immer wieder den Weg nach vorne. Patrick Doyle hat viel Düsteres hineinkomponiert, denn es stehen düstere Zeiten für Harry beim Trimagischen Turnier bevor.

Enervierendes Echo in Dialogen

Das Dunkle findet sich auch in den gedeckten und dunklen Nuancen auf der Leinwand wieder – leider immer wieder abgeschwächt durch das Licht, das die Notenpulte auf das untere Fünftel des Bildschirms werfen. Dieses Phänomen fällt im Laufe des Abends immer weniger ins Gewicht, anders als die Filmakustik: Denn dieses Echo, das nach jeder gesprochenen Zeile zurückkommt, hat ganz großes enervierendes Potenzial. Zum Glück werden die Dialoge immer wieder vom Orchester überstrahlt und dazu gibt es ja Untertitel. Musik im Fokus, wie gesagt.

Orchester spielt mit angezogener Handbremse

Und dennoch scheint das Orchester mit angezogener Handbremse zu spielen, was vielleicht am unabdingbaren Timing liegt. Hent ist fast nur Taktschläger, gebunden an das Display auf seinem Pult, er gestaltet wenig aus. Mag sein, dass die Musiker ihre Emotionen dem Bildschirm entziehen, aber das geht erst im Finale so richtig auf. Die Höhepunkte sind klar die Stücke „Voldemort“ und „Death of Cedric“, wenn Dramatik und Musik endlich zum wahren Kinoerlebnis verschmelzen und die drängenden Klänge auf einmal vergessen lassen, dass zwei Apparaturen nebeneinander herlaufen. Stehende Begeisterungsstürme beim Abschied.

Von Katharina Stork