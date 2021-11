Leipzig

Es ist nur verständlich, wenn Patrick Schmeing, Direktor der Mendelssohn-Hauses, in seiner Begrüßung vom Geist des Ortes schwärmt, dessen historische Aura rühmt und damit auch den historisch knarzenden Parkettboden meint.

Es ist nur zu begrüßen, dass die Mendelssohn-Festtage 2021 nach vierjähriger Pause und einem langwierigen Prozess der Umgestaltung in der Beletage der Goldschmidtstraße 12 neu ins Leben gerufen werden (um im weiteren Verlauf der Woche an den Augustusplatz umzuziehen).

Komponist, Kapellmeister, Konservatoriumsgründer und Kosmopolit

Und es ist nur konsequent, dass dieser Neustart im Mendelssohnschen Musiksalon erfolgt: Dort, wo der Komponist, Kapellmeister, Konservatoriumsgründer und – über allem – Kosmopolit, dem Leipzig den Aufstieg zur modernen Musikmetropole zu verdanken hat, Menschen von einer Idee überzeugen und Verbündete für eine Vision gewinnen konnte.

Entsprechend markiert ein Kammermusikabend die Eröffnung dieser erstmals unter der Dachmarke „Musikstadt Leipzig“ firmierenden Festtage. Sie sollen damit aufgehen in einer Leipziger Festival-Landschaft, deren weithin internationale Ausstrahlung bisher nur das Bachfest garantiert.

Zugkräftige Namen gefragt

Elena Bashkirova, weltweit gefragte Pianistin und Präsidentin der Leipziger Mendelssohn-Stiftung, fällt dabei die Aufgabe zu, die Klassik-Prominenz ins Mendelssohn-Haus zu holen. In Zeiten, wo sich Konzert- und Theatersäle nicht mehr wie selbstverständlich füllen, sind große, zugkräftige Namen umso mehr gefragt. Mit Bashkirova am Klavier wird denn auch Star-Sopranistin Mojca Erdmann zu erleben sein, außerdem schaut Rolando Villazón vorbei (als Teilnehmer einer Gesprächsrunde).

Den Anfang macht aber Igor Levit, herausragender Pianist seiner Generation und stets streitbarer Akteur hitzig geführter Debatten (auch über ihn selbst), zusammen mit der am Beginn einer verheißungsvollen Karriere stehenden, jungen österreichischen Cellisten Julia Hagen.

Im Wohnzimmer des früheren Hausherren musizieren die beiden vor rund 50 Besuchern dessen zwei Cello-Sonaten, dazu mit Beethovens op. 5 Nr. 1 und op. 102 Nr. 2 dessen erste und letzte Sonate für diese Besetzung. Als Programm eines Eröffnungskonzertes eine stimmige Wahl, zählten Felix und seine Schwester Fanny doch zu den erklärten Verehrern des Wiener Meisters.

Fast die Ausmaße eines Klavierkonzertes

Beethovens Gattungserstling, im Doppel mit seiner zweiter Sonate eigens zur Darbietung vor Preußens musikliebendem König komponiert (was von diesem prompt fürstlich entlohnt wurde), strotzt nur so vor Bewegungsfreude und überschießender Energie. Einen ausgedehnten langsamen Satz kennt dieses Frühwerk noch nicht, nur eine Adagio-Einleitung, der zwei Allegro-Sätze folgen. Der Klavierpart nimmt dabei fast die Ausmaße eines Klavierkonzertes an.

Igor Levit in der Rolle des schalkhaften Begleiters

Levit und Hagen begegnen dem Werk so, wie man dem Feuerkopf Beethoven am besten beikommt: Mit Spielwitz, Humor und reaktionsschnell im Hören aufeinander. Hagen an ihrem Ruggieri-Cello von 1684 mit schlankem, fokussiertem Ton und zupackendem Vorwärtsdrang, Levit in der Rolle des schalkhaften Begleiters mal abwartend-lauernd, mal unversehens aus der Deckung hochschießend. Diese Musizierhaltung verträgt sich auch bestens mit der als spröde und sperrig attributierten D-Dur-Sonate op. 102, mit der manche Beethoven-Exegeten das Spätwerk einläuten. Das schwer zum Klingen bringende fugierte Finale kommt verspielt, ja fast tänzelnd daher.

Abzüge gibt es an diesem Abend allerdings für das Instrument. Dem Bösendorfer-Flügel, Nachbau eines Exemplars aus dem Besitz Franz Schuberts, mangelt es an Wärme und Leuchtkraft, im Forte klingt er bisweilen stumpf und metallisch. Da kann sich Levit im ausdrucksgeladenen Adagio noch so mühen, verinnerlichter Gesang wird daraus nicht.

Alle Ingredienzen eines Meisterwerks

Warum Mendelssohns Sonaten von den Cellisten nicht die gleiche Wertschätzung erfahren wie die Beiträge Beethovens‘ oder Brahms‘, ist bei der zweiten op. 58 in D-Dur noch unverständlicher als bei der hinreißend kantablen ersten. Denn das Stück vereint alle Ingredienzen eines Meisterwerks, verbindet Klangfülle mit rauschender Virtuosität und choralhafter Erhabenheit. Kein Wunder, dass Hagen und Levit sich danach der Zudringlichkeit des Applauses mit einer Wiederholung des graziösen Andantes aus der ersten Cello-Sonate erwehren müssen.

Von Werner Kopfmüller