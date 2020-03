So war das Konzert von Deichkind in Leipzig

Leipzig

Fette Beats und eingängige Hooks sind die Zutaten der Combo Deichkind. Was oft nach plumpen Partytracks klingt enthält oft eine sozialkritische Note – die perfekte Mischung für das neue Jahrzehnt. Und mit ihrer Energie überzeugten sie auch in Leipzig.

Wie hoch war der Unterhaltungsfaktor?

Im Grunde haben Deichkind das Wort „Unterhaltungsfaktor“ eigens für ihre Live-Shows erfunden.

Sie nennen Ihre Auftritte „Kindergeburtstag für Erwachsene“ haben aber in der ziemlich vollen Arena gezeigt, dass eigentlich viel mehr dahinter steckt. Klar „Remmidemmi“ gibt es reichlich, doch ihre bis in die einzelne Songzeile durchchoreografierte Show wartet neben Hip Hop, Elektropunk oder Rave genauso mit Aktionskunst, Happening-Charakter und klarer politischer Haltung auf: Kein Bier für Nazis! Refugees Welcome! Die Party ist für Alle da!

Zur Galerie Die Hip-Hop-Crew Deichkind machte am Donnerstag halt in Leipzig und begeisterte eine volle Arena.

Wie waren Deichkind drauf?

Als Band sind sie zu dritt, auf der Bühne jedoch mitunter plötzlich 15! Bei einer Party für Alle geht es mehr ums Kollektiv (auf und vor der Bühne). Einerseits muss bei dieser Show alles perfekt sitzen, entsprechend konzentriert gehen Deichkind zu Werke. Andererseits nimmt man ihnen auch am Donnerstag sofort ab, dass es ohne Spaß und Leidenschaft für die Sache auch nicht geht.

Wie war die Stimmung?

„Keine Party“ heißt der erste Song. Doch das ist nur die selbstironische, bassstarke Einladung zu ebendieser. Das Publikum hat schnell verstanden, jubelt singt und springt, als stünde nach dem Donnerstagabend direkt das Katerwochenende zum Ausschlafen an.

Wie waren Sound und Bühne?

Der Bass vom Band wummert sich bis in jede Körperfaser. Deichkind sind wohl die einzige Band, der man ihr (mindestens) Halbplayback sofort verzeiht, denn live auf der Bühne passiert gleichzeitig so viel einmaliges. Einzelne bewegliche Bühnenelemente sind eigens für die Band entwickelt und patentiert. Gegen Ende verlagert sich die Bühne auch in den Saal: Mittels überdimensionalem Fass und Schlauchboot, auf dem die Deickinder sich über die Köpfe tragen lassen.

Was waren die Höhepunkte?

Wenn ein Abend mit einem nackten, über Kopf aufgehangenen Lars Eidinger (auf Video) beginnt und fast drei Stunden später in einem Daunenfeder-Meer mit Hüpfburg, aufblasbarem Kackehaufen und T-Shirt-Kanone endet, ist es nahezu unmöglich, einzelne Höhepunkte zu nennen. Deickind live muss man erlebt haben!

Von Karsten Kriesel