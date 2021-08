Leipzig

Es ist ein starkes musikalisches Programm, das UT Connewitz und Werk 2 in den vergangenen Tagen auf der Sommerbühne des Panometers auffuhren: Da war am Mittwoch die sechsköpfige Leipziger Kombo „Flying Moon in Space“ zu erleben, am Donnerstag folgte das Dresdener Electronica-Duo „Ätna“, am Samstag das ebenfalls aus der Region stammende Zweiergespann „Dÿse“. Am Freitag hingegen wurde es international, und das mit „Waqwaq Kingdom“ und „Kikagaku Moyo“ gleich im Doppelpack. Zwei Bands mit fernöstlichen Wurzeln, die fernab des musikalischen Mainstreams agieren und sich nur schwer bis gar nicht in Genre-Schubladen pressen lassen. Deren Auftritte am Freitag trotzdem – oder gerade deshalb – nicht minder begeisterten.

Nun fällt es gerade Warm-Uppern, die noch keine größere Fan-Basis hinter sich wissen, üblicherweise eher schwer, das Publikum vor dem Auftritt der Hauptakteure zu mobilisieren. Und tatsächlich scheint das „Waqwaq Kingdom“ (mit „nur“ knapp 1400 monatlichen Hörern auf Spotify) mit dem sphärischen Schwermut ihrer ersten Nummer zunächst auch nicht so recht zu gelingen. Doch dann entfaltet sich der Sound, wird lauter, aufbrausender, wilder – und zeigt schließlich seine ganze Wucht und Wirkung.

Electro-Musik trifft Shintoismus

Die Musik des ursprünglich aus Japan stammenden Duos, das inzwischen in Berlin und Leipzig beheimatet ist, nennt sich „Minyo Footwork“, schwankt undefinierbar zwischen House, Techno und Grime und verknüpft dies mit traditionellem japanischen Gesang. Stücke wie „Doggy Bag“ oder „Mum tells me“ muten deshalb wie eine Mischung aus hypnotisch wummerndem Rave-Material und einem shintoistischen Ritual an, die Sängerin Kiki Hitomi und ihr DJ Scotch Egg kleiden sich passend dazu in Kimono und Samurai-Kleidung – und haben nach einer guten halben Stunde einen Großteil des Publikums zum ekstatischen Tanz vor der Bühne versammelt.

Konzert der Band Kikagaku Moyo im Panometer in Leipzig. Quelle: André Kempner

Das vergrößert sich noch, als schließlich „Kikagaku Moyo“ die ersten Töne anstimmen, zuvor jedoch bescheiden, ja beinahe demütig verkünden, dass dies hier ihr erst zweites Konzert seit der Pandemie sei. Und damit war es das für die nächste Stunde auch schon mit Publikumsinteraktion. Von da an widmen sich die fünf Mitglieder der japanischen Band ganz ihren Instrumenten, versinken in der Musik – und nehmen das Publikum mit.

Multikulturelle Versatzstücke

Es beginnt ruhig, jazzig, Bassgitarren-lastig, dann schaltet sich das Schlagzeug ein, schließlich die sanfte, säuselnde Stimme von Sänger Tomo Katsurada, die in keiner Nummer, so denn überhaupt gesungen wird, im Vordergrund steht, sondern nur eines von vielen gleichberechtigten Klangelementen ist. Darunter neben Gitarren, Percussion und einem Synthesizer auch eine elektrische Sitar oder eine winzige Flöte, deren Klang an den eines weit entfernten Vogels erinnert. Das Resultat ist ein aberwitziger Sound-Teppich, der unter anderem aus Jazz-, Folk-, Country- und Hardrock-Versatzstücken besteht, in überlangen Songs ohne feste Strukturen mündet, mal ruhig, meditativ oder gar tragisch anmutet, nur um wenigen Minuten später völlig zu explodieren. Zwischendurch scheinen die fünf auch mal munter zu experimentieren und improvisieren: Aus einem einfachen Grund-Beat erwächst dann über eine gefühlte Ewigkeit ein Zusammenspiel aller Beteiligten, hypnotisch, trancehaft und ganz und gar einnehmend.

Am Ende will das Publikum die Band, selbst nach der Zugabe, kaum gehen lassen, doch das Quintett entschwindet ebenso unaufgeregt von der Bühne, wie es sie betreten hat. Die Zeit dazwischen jedoch hat umso mehr Eindruck hinterlassen.

Von Christian Neffe