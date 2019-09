So war das Konzert von Matthias Reim auf der Leipziger Parkbühne

Leipzig

Matthias Reim weiß, was sein Publikum in Leipzig hören möchte. Bei seinem Auftritt auf der Parkbühne am Freitag trug der Schlagersänger deshalb ein bewährtes Repertoire vor – und machte seine Fans damit sehr glücklich.

Wie war Matthias Reim drauf?

Matthias und Band waren in hervorragender Stimmung. Das lag wahrscheinlich nicht zuletzt daran, dass er auf der Parkbühne inzwischen zum programmatischen Inventar gehört. Reim selbst ließ keine Gelegenheit aus, mit dem Publikum zu flirten.

Zur Galerie Verdammt, sie lieben ihn. Mag der Blondschopf auch gefärbt sein – Matthias Reim begeistert seine Fans auch 29 Jahre nach seinem größten Hit noch wie am ersten Tag.

Wie war die Stimmung?

Das Publikum war sehr textsicher. Es waren alle Altersgruppen vertreten. Wobei Frauen jenseits der 40 sicherlich den größten Anteil ausmachten. Die Stimmung war ausgelassen und auf Grund der überschaubaren Größe des Geländes auch familiär.

Was waren die Höhepunkte?

Für die Fans gab es diesmal neben Hits wie „Hallelujah“, „Küssen oder so“, „Ich liebe Dich“ und natürlich „Verdammt ich lieb‘ Dich“, noch ein weiteres Highlight: Die Lebensgefährtin von ‚Matze‘, Christin Stark, war als Backgroundsängerin mit von der Partie.

Wie waren Sound und Bühne?

Der Sound war spitzenmäßig, obwohl das Konzert im freien statt fand. Das Bühnenbild war eher schlicht und rustikal gehalten – keine extra Leinwand oder Pyrotechnik. So konnte man sich als Gast aufs Wesentliche konzentrieren.

Wie hoch war der Unterhaltungsfaktor?

Es war ein kleines, feines Konzert. Das Publikum verfolgte mit viel Spaß und Geschunkel jeden Song. Wie üblich schien das weibliche Publikum wie gebannt von Matthias Reim. Dem ein oder anderen mögen jedoch Zwischenansagen gefehlt haben. Tatsächlich wurde die „Set-List“ ohne große Pausen herunter gespielt.

Von Pauline Szyltowski