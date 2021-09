Leipzig

Ach ja, die Liebe... Seit jeher das fraglos beliebteste Motiv für Dichter und Poeten, tausendfach besungen und mit blumigen Wörtern in all ihren Facetten be- und umschrieben. Dass sich aber auch komplette Künstlerkarrieren damit ganze Konzerte fast ausschließlich diesem Thema widmen, kommt dann doch recht selten vor. Eine der großen Ausnahmen: Matthias Reim, der am Freitag auf der Parkbühne im Clara-Park bewies, in wie vielen Variationen sich das Thema Liebe iterieren lässt – und wie man damit für ein Fan-Aufgebot sondergleichen sorgen kann.

Denn im Gegensatz zu den Konzerten, die in diesem Sommer bislang auf der Parkbühne stattfanden, gab es am Freitag keine Sitz-, sondern ausschließlich Stehplätze, wodurch die Auslastung in den vierstelligen Bereich sprang. In den zwei strikt voneinander getrennten Besucherblöcken drängten sie sich dicht an dicht, uns so wirkte die anfänglich Durchsage „Haltet Abstand, wo es geht, und tragt Maske, wo es nicht geht“ eher wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ein wenig Abstand fand sich höchstens am äußersten Rand des Gästepulks. Immerhin: Am Einlass wurde die 3G-Kontrolle mit höchster Strenge durchgeführt.

Zwischen Hardrock-Festival und Schlagerparty

Aber zurück zur Liebe: Die schüttete das Publikum ihrem „Matze“ von der ersten Sekunde an aus, in der er die Bühne betrat und gleich mal mit einem Medley, beginnend mit der durchschlagenden Nummer „Eiskalt“ seine Fans zum Kochen brachte. Ohne viele Worte zog er sein Bühnenprogramm im Anschluss weiter durch: „Ich hab mich so auf dich gefreut“, „Ich liebe dich“, „4 Uhr 30“, „Verdammt für alle Zeit“, „Doch da war mehr“, „Einsamer Stern“ erklangen dann unter anderem, während sich die Stimmung vor der Bühne zwischen Hardrock-Festival und Schlagerparty bewegte. Da wurde getrunken, gefeiert, begeistert mitgesungen und ein Bühnenhintergrund-Selfie nach dem anderen geschossen.

Zur Galerie Konzert von Matthias Reim am 10. September 2021 auf der Parkbühne in Leipzig.

Das Publikum: alle Altersklassen abdeckend und so bunt wie die LEDs an den Hüten, die an vielen Stellen herausragten und das Menschen- mit Einbruch der Dunkelheit in ein farbenfrohes Lichtermeer verwandelten. Reim zeigte sich ob der überschwänglichen Sprechchöre und der Fan-Liebe bisweilen etwas überwältigt. Große Interaktionen mit dem Publikum blieben darüber hinaus jedoch aus.

Highlight bei der Zugabe

Auf der Bühne konzentrierten sich der Sänger und seine kraftvoll aufspielende Band stattdessen darauf, eine gute Show abzuliefern – was ihnen auch zweifellos gelang. In Jeans und weißem Tanktop, das die Tattoo-bestückten Arme freilegte, sowie mit einem Schlagring-Griff am Mikrofonständer füllte Reim das etwas aus der Zeit gefallene Image vom betagten Rocker, vom stahlharten Kerl mit romantisch-weichem Kern von Anfang an perfekt aus und ließ auch nach der Pause nicht davon ab. Weiter ging es dann unter anderem mit „Hallelujah“, „Deine Liebe macht mein Leben neu“, „Im Himmel geht es weiter“: Abwechslung von der recht monothematischen Fixierung auf das Thema Liebe und all dem, was damit zusammenhängt – Herzschmerz, Sehnsucht, Trennung, etc. – gab es nur selten, etwa bei „8 Milliarden Träumer“. Gleichwohl: Es war genau das, was das Publikum wollte und lautstark feierte.

Nachdem Reims Background-Sängerin Christin Stark ihre Solonummer „Spinnst du“ präsentieren durfte sowie nach einigen weiteren Nummern, neigte sich ein fulminanter, lauter und vor Ekstase nur so überquellender Abend auf und auch vor der Parkbühne, wo es sich mindestens 100 Menschen auf Decken bequem gemacht hatten, um ein wenig Reim-Atmosphäre zu schnuppern, langsam dem Ende. Seinen Über-Hit „Verdammt, ich lieb dich“ sparte sich der 63-Jährige für die obligatorische Zugabe auf. Nicht jedoch, ohne vorher noch den Refrain von „Nächsten Sommer“, laut dem wir uns dann alle wiedersehen würden, als Versprechen auszurufen. Hoffentlich dann auch wieder ohne jegliche Corona-Bedenken.

Von Christian Neffe