Sie gilt als eine der erfolgreichsten Rockmusikerinnen der 1970er Jahre: Suzi Quatro. Mit allein neun Chartplatzierungen ihrer Hits in den Deutschen Top Ten ist sie sogar in den Charts erfolgreicher als zum Beispiel Tina Turner. Zusammen mit ihrer Band spielte Quatro am Sonntag im Gewandhaus zu Leipzig.

Wie war Suzi Quatro drauf?

Suzi Quatro gab sich alle Mühe dem Publikum einen unvergesslichen Abend zu bereiten. Auch wenn ihre Gesangsstimme inzwischen tiefer ist, als die der jungen Suzi aus den Siebzigern, tat dies ihrem Auftritt keinen Abbruch. Gemeinsam mit ihrer Live-Band rockte sie gut gelaunt die Show.

Wie war die Stimmung?

Es war eine festliche und melancholische Stimmung im vollen Saal. Die knapp 1700 Gäste setzten sich zum Großteil aus Suzis Generation (60 Jahre und darüber) zusammen und waren besonders bei älteren Liedern sehr ergriffen, waren sie doch die Lieder ihrer Jugend.

Zur Galerie Am Sonntagabend war Suzi Quatro zu Gast im Leipziger Gewandhaus.

Was waren die Höhepunkte?

Es wurden alte Klassiker gespielt, wie „Glycerine Queen“ in dem sie ihr berühmtes Bass-Solo zum Besten gab. In Balladen, wie „Can I be your girl“ konnte sie Beweisen, dass sie noch immer eine tolle Stimme hat. Die einnehmende Persönlichkeit und Energie der fast 70 Jährigen machten das Konzert zu etwas Besonderen.

Wie waren Sound und Bühne?

Der Große Saal des Gewandhauses hat Ränge, die sich kreisförmig um die ebenerdige Bühne erheben, sehr ungewohnt für ein Rockkonzert und ein spannendes Erlebnis. Der Sound war, logisch, sehr gut. Jedoch hat die Stimme von Suzi ab und an etwas übersteuert in den Höhen.

Wie hoch war der Unterhaltungsfaktor?

Wenn man mit eigenen Augen sieht, wie sich Rentner wieder in Jugendliche verwandeln, in Angesicht ihres damaligen Idols, dann ist das sehr berührend. Suzi, die rebellische Rockerin, hat mit ihrer Band eine unterhaltsame Show abgeliefert.

Von Pauline Szyltowski