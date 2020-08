So war das Picknick-Konzert mit der höchsten Eisenbahn

Leipzig

Die Berliner Band Die Höchste Eisenbahn spielte am Sonntagabend auf dem Agra-Gelände in Leipzig. Mit ihren charmanten Melodien sorgten sie auf und vor der Bühne für heitere bis folkige Stimmung.

Wie war die Band drauf?

Francesco Wilking und Moritz Krämer (beide singend an der Gitarre oder auch mal an der Orgel), Felix Weigl (an Bass und Keyboard) und Max Schröder (am Schlagzeug) kündigten sich als „Picknicker-Band“ an, brauchen dann aber ein, zwei Songs, um die charmante Einheit zu werden, als die man Die Höchste Eisenbahn kennt.

Wie war die Stimmung?

Sowohl auf als auch vor der Bühne ging es ungetrübt zu - heiter bis folkig.

Was waren die Höhepunkte?

Das Radeln zur Agra, das Deckeausbreiten auf der Wiese, das Rucksackauspacken in der Abendsonne („Fast gar nichts ausgelaufen!“), das Grinsen, das einem schon der Bandauftritt ins Gesicht zaubert, diese vier Herzchen da auf der Bühne, die charmanten Ansagen, die einfach so schönen Melodien, die kleinen Geschichten um die Timmys, Louises und Lisbeths dieser Welt - dieser sommerliche Ritt auf der Parkeisenbahn.

Wie waren Sound und Bühne?

Der Sound war sehr gut - der einzige Aussetzer wurde nach wenigen Sekunden behoben -, Videoleinwände, übertriebenes Licht und anderen Schnickschnack gab es nicht. Und brauchte es nicht.

Wie hoch war der Unterhaltungsfaktor?

Die Punkt-Richterskala zeigte Werte zwischen 3 und 5 an: oft spürbar, sichtbares Bewegen auf den Picknickdecken, Erschütterungsgeräusche, keine Schäden.

Von Benjamin Heine