Seit 2003 musiziert die namensgebende Frontfrau und Liedermacherin Dota Kehr mit wechselnden Bandkollegen und unter wechselnden Namen. Ihr Stil: Mal mehr, mal weniger tanzbare Songs mit Jazzmusik und kritischen Texten. Die ließen sich zum Teil in Leipzig hören - trotz Hitze. Im Sonnenuntergang wurde es mit dem Support von Max Prosa und unter aufziehendem Wolken zum größten Teil jedoch sehr lyrisch.

Wie war Dota drauf?

Dota und Band hatten Bock. Auch wenn Dota direkt am Anfang verkündete: „Wir ziehen jetzt die Stimmung ein bisschen runter.“ Es folgte das Lied „Ein sogenannter schöner Tod“, basierend auf einem Gedicht von Mascha Kaléko.

Wie war die Stimmung?

Perfekt für ein Picknick-Konzert. Entspannte Familien mit Kindern, Paare, Freunde: Bei Dota war alles vertreten. Und trotz all der Hitze: Schläfrig war davon niemand.

Was waren die Höhepunkte?

Die zahlreichen Duette. Mit Max Prosa sang Dota den Song „Für Einen“, die Vertonung eines Gedichtes das Kaléko für ihren ersten Ehemann geschrieben hat. Prosas Stimme ergänzte sich zu der Dotas. Für ein bisschen mehr Geschwindigkeit sorgte auch „Kein Kinderlied“. Immer wieder vom Gesang der Bandkollegen Wencke Wollny alias Karl der Große.

Wie waren Sound und Bühne?

Ein paar Mal musste Dota an der Lautstärke nach justieren. Das machte sie allerdings mit so viel Witz, dass es zum Teil der Show wurde. Dafür hallte Dotas klare, helle Stimme voll über den Platz. Ansonsten blieb alles eher schlicht und an die Stimmung angepasst, leuchteten lediglich mal blau, mal rot. Sogar die großen Bildschirme an der Bühne blieben aus.

Wie hoch war der Unterhaltungsfaktor?

Dota macht Musik zum Zuhören. Immer wieder lässt die Band die Geschichte von Mascha Kaléko aufleben, erzählt Anekdoten aus ihrem Leben. Mit ihren Witzen lockte Dota auch die Zuschauer immer wieder aus der Reserve, sorgte für Lacher im Publikum. Für einen entspannten Abend mit Freunden durchaus empfehlenswert.

Von Vanessa Gregor