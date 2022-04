So war das erste Leipziger Groß-Konzert seit Monaten: Sarah Connor vertreibt die Corona-Stille

Leipzig

Schwarze Lackhose, ziemlich schlicht, ziemlich sexy über glitzernden Plateaus. Schwarzes T-Shirt, ziemlich groß, „Stop the War“ steht in weißen Buchstaben drauf. Sarah Connor braucht keine große Robe, keine Showtreppe – sie füllt mit dem Augenblick ihres Erscheinens am gestrigen Freitagabend die mit gut 3000 zu allem entschlossenen Fans anständig gefüllte Arena Leipzig und treibt mit diesem Konzert hoffentlich endgültig die Corona-Stille aus der Halle. Trotz der Irritationen am Einlass, weil nicht wenige dachten, die Karten fürs im Sommer wegen Corona in letzten Moment abgesagte Open-Air, behielten auch hier ihre Gültigkeit. Sie tun es nicht, denn Drinnen- ist Drinnen- und Draußen- ist Draußen-Tour. Und die führt erst am 23. Juni Juli wieder nach Leipzig – auf die Festwiese. Was logisch sein mag, aber enttäuschten Fans nicht leicht zu erklären ist, die, haben sie das falsche Ticket dabei noch mindestens eine sehr, sehr lange Schlange zusätzlich zu absolvieren haben.

Sehnsucht auf beiden Seiten

Doch die Sehnsucht ist auf beiden Seiten groß: Das Publikum will endlich wieder Großkonzerte, und weil Sarah Connor es auch will, ist sie genau die Richtige für den Wiedereinstieg. Denn die 41-Jährige ist eine Bühnengranate, stellt sofort den Kontakt zum Publikum her, scheint immerfort für jeden und für jeden ganz persönlich zu singen.

Zur Galerie Sängerin Sarah Connor machte im Rahmen ihrer „Herz Kraft Werke“-Tour am 1. April 2022 Station in Leipzig.

„Keiner pisst in mein Revier“, der Song vom Album „Herz Kraft Werke“, das der Tour den Namen gab, lässt die Stimmung sofort einrasten. Sarah Connor hat ihn mit Peter Plate und Daniel Frost geschrieben, eine kraftvolle, augenzwinkernde Ballade, die die Qualitäten der deutschsprachigen Titel bündelt, mit denen Connor 2015 ihre zweite Karriere begann – mit zornigen und zärtlichen Liedern aus eigener Feder und in ihrer „Muttersprache“.

Zur Singer-Songwriterin gereift

Sie, die deutschen Titel, durchziehen und beherrschen das Konzert bis zum englischen Party-Block vor der Zielgeraden, die melancholische „Kleinstadtsymphonie“, das verstörend aktuelle „Ruiniert“ mit dem bemerkenswerten Text und der originellen Harmonik, und gegen Ende: „Das Leben ist schön“, dieser so schmerzhafte wie tröstliche, so schlichte wie pathetische Abschied von allem.

Mit solchen Titeln ist Connor zur Singer-Songwriterin gereift – allerspätestens mit „Vincent“ vom neuen Album, dem so klugen wie poetischen Lied vom Jungen, der entdeckt, dass er schwul ist, und an dessen erster Zeile sich die Radiosender stoßen: „Vincent kriegt kein’ hoch, wenn er an Mädchen denkt“. Ein großer Song: eingängig und schlicht, aber nicht harmlos, mit einem Refrain, den jede und jeder mitsingen kann. Und eine Botschaft hat er auch.

Live auf noch einmal anderem Niveau

Das funktioniert schon von der Konserve. Live aber hebt Sarah Connor ihre Musik auf ein anderes Niveau. Das liegt an ihrer einzigartigen Stimme, die ein sehr charakteristisches Timbre mit perfekter Technik verbindet – nicht um seiner selbst willen, sondern im Dienste des Ausdrucks. Und es verdankt sich der, wie La Connor korrekt anmerkt, „richtig geilen Band“. Dringlich, intensiv treibend tragen die sechs fabelhaften Instrumentalisten an Gitarren, Keyboard, Percussion nebst sieben sensationellen Chor-Stimmen die Frontfrau auch bei den Titeln, die sich an unglücklicher Liebe abarbeiten, an Verlust, an Angst und an Trauer.

Insofern ist dieses erste Großkonzert nach dem Scheitelpunkt der aktuellen Corona-Welle tatsächlich genau dies: ein Konzert – keine Show. Das Publikum reißt es praktisch vom Start weg auch von den Sitzplätzen. Wofür es des namenlosen Nuschlers nicht bedurft hätte, der als „Support“ firmiert, und den Fortgang des ziemlich großen Abends nur unnötig verzögert.

Von Peter Korfmacher