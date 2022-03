So war der Auftritt der Kult-Band The Rubettes im Leipziger Felsenkeller

Leipzig

Nostalgie ist ein mächtiges Gefühl: Sie lullt ein, macht Schwächen und Fehler leichter verzeihbar, einen wohlig-warm auf die „guten alten Zeiten“ blicken und all die ernüchternden, schwierigen Dinge der Gegenwart vergessen. Umso mehr, wenn sie dann auch noch im Doppelpack in Erscheinung tritt – so geschehen am Samstag im Felsenkeller.

Konzert ohne Maske und Abstand

Nostalgisch wurde es dort in zweifacher Hinsicht. Einerseits weil nach vielen, vielen Monaten erstmals wieder ein Konzert stattfand, das dank am Vortag gelockerter Corona-Regeln fast schon wieder an Prä-Pandemiezeiten erinnerte: kein Masken auf den Gesichtern, kein Abstand zwischen Haushalten und freie Bewegung auf engstem, wenn auch kleinem Raum, konkret im Tanzlokal im Obergeschoss. Einzig der Einlass nach 2G-Plus-Regel bildete das letzte (und wichtige) Überbleibsel der Corona-Maßnahmen.

Andererseits – und das machte den deutlich größeren Nostalgie-Anteil aus – war da die auftretende Band: The Rubettes, an denen man als Musik-Fan in den 70ern schlicht nicht vorbeikam und von denen selbst spätere Geborene mindestens zwei, drei Songs kennen dürften, welche bis heute im Radio laufen und ehrlicherweise auf keiner guten (Retro-)Party-Playlist fehlen dürfen.

50 Jahre komplizierte Band-Geschichte

Fast 50 Jahre umfasst die Geschichte dieser Kult-Band, und sie war äußert wechselhaft: In den 80ern verschwanden sie fast völlig von der Bildfläche, kehrten in den 90ern zurück, im 21. Jahrhundert gab es sogar zwei Bands, die sich offiziell The Rubettes nennen durften. Mit Bill Hurd, Mick Clarke und John Richardson sind nun jedoch drei der ursprünglichen Mitglieder wieder vereint, komplettiert wird das Quartett von Mark Wright, der 1972 – ein Jahr vor Gründung der Rubettes – zur Welt kam und damit ein gutes Stück jünger ist als seine Kollegen. Im Felsenkeller schwingen sie sich am Samstag in stilsicheren perlweißen Anzügen und Schiebermützen auf die Bühne – und eröffnen ihre Show auf für eine solche Band eher ungewöhnliche Weise, nämlich mit einem Cover: „Listen to the music“ von den Doobie Brothers.

Zur Galerie Konzert von The Rubettes im Leipziger Felsenkeller am 5. März 2022

Erstmal warmwerden, scheint die Devise zu lauten, bevor der Rock’n’Roll alter Schule mit einem originären Rubettes-Song Fahrt aufnimmt: „Tonight“. Und damit beginnt eine Nacht, die, wie es im Text so passend heißt, wie keine andere ist, zumindest nicht wie in den vergangenen vier Monaten, sondern voller Energie, Stimmung und bester Laune bei Publikum und Band. Die „Rubetters“, wie die Musiker ihre Fans nennen, beschallen den Raum mit frenetischem Applaus zwischen den Nummern, die im weiteren Verlauf aus einem munteren Wechsel von Covern und eigenen Stücken bestehen.

Auch im hohen Alter noch voller Energie

BTOs „You ain’t sseen nothing yet“, Fleetwood Macs „Go your own way“ und CCRs „Have you ever seen the rain“ etwa interpretieren die Rubettes auf authentische und doch eigene Weise, die eigentlichen Kracher allerdings sind Songs wie der hochenergetische und textlich passgenaue „Saturday Night“, die Country-Ballade „Baby I know“, die den entspannteren Mittelteil des Konzerts einläutet, oder „Juke box jive“, der so klassisch Rock’n’Roll ist, wie es nur geht, und mit dem das Tempo zum großen Finale hin, das mit „I can do it“ und dem obligatorischen Über-Hit „Sugar Baby Love“ endet, nochmal ordentlich anzieht.

Nun ziehen 50 Jahre im Geschäft nicht spurlos an einem vorbei, das wissen und sagen die Rubettes auch selbst: „We are not as young as we used to be“, gesteht der während des Konzerts dauergrisende Bill Hurd ein. Ihm, der am Keyboard arbeitet, sowie dem konstant Kaugummi kauenden Bassisten Mick Clarke und dem unermüdlich auf sein Drum-Set einschlagenden John Richardson ist die Anstrengung nach jedem Lied anzusehen. Und nicht zuletzt verliert Bill Hurds markante, aber für den Sänger eben auch äußerst anstrengende Kopfstimme, die etwa „Tonight“ diese ganz spezielle Rubettes-Note gibt, im Laufe der Show deutlich an Kraft. Doch nach einer kurzen Verschnaufpause, die sie sich nach jedem Stück gönnen, legen die vier wieder los, als wäre nichts gewesen.

Das Quartett beschränkt sich letztlich auf knackige 80 Minuten, nach denen das erste Konzert der Rubettes des Jahres 2022 und zugleich ihr erstes auf dem europäischen Festland seit Pandemiebeginn unter tosendem Beifall endet. Jeder Anwesende, sowohl die Musiker als auch das Publikum, hatte spürbar Freude an diesem Abend, der so voller Charme, Tempo, Energie und – es lässt sich nicht anders sagen – einfach verdammt guter, spaßiger Musik war. Ja, Nostalgie kann bisweilen trügerisch sein – aber meist eben auch einfach wunderschön.

Von Christian Neffe